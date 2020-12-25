15 макрофотографий нашего удивительного мира

Макрофотография — это всегда любопытно. Ведь это потрясающая возможность увидеть предметы настолько крупно, насколько человеческий глаз не позволит, разглядеть все детали и изучить целый крошечный мир, который скрывается в ушке от иголки, например. Мы собрали для вас занимательные макроснимки.