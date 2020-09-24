FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 4973 поста • 611 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
16 макрофотографий нашего удивительного мира

16 макрофотографий нашего удивительного мира (17 фото)

Автор:
24 сентября 2020 08:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   животные   интересно   макро   макрофото   макрофотография   фотомир   
881
17
Человеческое зрение не так совершенно, чтобы при желании рассмотреть окружающие нас предметы в мельчайших подробностей. Вот тут-то и приходит на помощь макрофотография. Перед вами несколько макроснимков, на которых можно рассмотреть знакомые вещи и существ непривычно близко.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: вещи   животные   интересно   макро   макрофото   макрофотография   фотомир   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом Животные, которых природа наградила необыкновенным окрасом 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел 16 любопытных вещей со всего мира, которые мало кто видел 18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным 18 предметов, которые удачно притворились чем-то иным Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать Фотографии безобидных вещей и живых существ, способные напугать Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза Интересные предметы из прошлого, которые попались людям на глаза
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

435570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
6
21
Интересные факты о фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
За кулисами советской киноклассики
1
34
За кулисами советской киноклассики
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
2
45
Фото загорающей в бикини Джей Ло восхитило мужчин
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные странности?
1
7
Педагоги-оригиналы: почему некоторые учителя демонстрируют на уроках определенные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Когда приехал собирать фольклор, легенды, сказки и тосты
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#дтп#россия#смешные#автомобили#креатив#дизайн#реакция
#юмор#интересно#животные#природа#авто авария#СССР#дети#позитив#коты#сша
#история#факты#авария#прикольные#разное#на различный вкус#кино#деньги#повезло#творчество

На что жалуетесь?

Вернуться