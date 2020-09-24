16 макрофотографий нашего удивительного мира

Технологии шагают вперёд семимильными шагами, но пока ещё мы не дошли до того, чтобы как в каком-то фантастическом фильме иметь суперзрение, позволяющее приближать объекты настолько, насколько душе угодно. А там, между прочим, есть на что посмотреть! Привычные объекты при большом увеличении могут открыть свои неожиданные стороны. Хорошо, что есть макрофотография, которая позволяет нам всё это увидеть.