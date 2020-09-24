16 макрофотографий нашего удивительного мира

Человеческое зрение не так совершенно, чтобы при желании рассмотреть окружающие нас предметы в мельчайших подробностей. Вот тут-то и приходит на помощь макрофотография. Перед вами несколько макроснимков, на которых можно рассмотреть знакомые вещи и существ непривычно близко.
Технологии шагают вперёд семимильными шагами, но пока ещё мы не дошли до того, чтобы как в каком-то фантастическом фильме иметь суперзрение, позволяющее приближать объекты настолько, насколько душе угодно. А там, между прочим, есть на что посмотреть! Привычные объекты при большом увеличении могут открыть свои неожиданные стороны. Хорошо, что есть макрофотография, которая позволяет нам всё это увидеть.
8. Лапки гусеницы
Гусеницы вообще несправедливо недооценены, а ведь порой они выглядят ярко и необычно, ничуть не уступая бабочкам, которые потом из них получаются.
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