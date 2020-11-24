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Коллекции из самых неожиданных вещей

Коллекции из самых неожиданных вещей (16 фото)

Автор:
24 ноября 2020 08:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   коллекция   люди   фото   хобби   
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Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал шнурки или образцы песка? А между тем, это еще не самые странные коллекции из тех, что предъявляют публике пользователи интернета! Вот, полюбуйтесь!
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Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   коллекция   люди   фото   хобби   
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