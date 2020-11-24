Коллекции из самых неожиданных вещей

Если вы любите собирать симпатичные камушки, проездные билеты или любые другие мелкие и крупные вещицы, то поздравляем — вы коллекционер! Не думайте, что право носить такой статус могут только солидные дяди и тёти с собранием картин известных художников или бутылками старого вина. Сейчас быть коллекционером может каждый — для этого достаточно просто что-то собирать. Ну и желательно хвастаться своими экспонатами в сети — прямо как эти 15 человек.