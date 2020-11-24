Коллекции из самых неожиданных вещей

Многие собирали в детстве марки, некоторые - значки или минералы. А вот кто, скажем, собирал шнурки или образцы песка? А между тем, это еще не самые странные коллекции из тех, что предъявляют публике пользователи интернета! Вот, полюбуйтесь!
Если вы любите собирать симпатичные камушки, проездные билеты или любые другие мелкие и крупные вещицы, то поздравляем — вы коллекционер! Не думайте, что право носить такой статус могут только солидные дяди и тёти с собранием картин известных художников или бутылками старого вина. Сейчас быть коллекционером может каждый — для этого достаточно просто что-то собирать. Ну и желательно хвастаться своими экспонатами в сети — прямо как эти 15 человек.
1. «Когда у тебя нет дорогого макияжа и платьев, чтобы произвести впечатление на парня, просто покажи ему свою коллекцию настольных игр»
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13. Целая бочка скобок
С конца 80-х в нашем офисе собираются скобки, снятые с документов, которые нужно было отсканировать.
14. Часть коллекции футболок футболиста Жерара Пике
После матча футболисты обмениваются футболками с командой соперников, и кто-то даже умудряется собрать целую коллекцию.
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