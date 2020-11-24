Макрофотография: крошечные детали знакомых вещей

Представляю подборку удивительных макрофотографий, которые позволят рассмотреть самые маленькие детали привычных вещей
Как бы банально ни звучала фраза о том, что мир прекрасен и удивителен, но это так. Чтобы убедиться, достаточно просто посмотреть вокруг: иногда даже в маленьком предмете прячется целая вселенная. К сожалению, человеческий глаз — не самый совершенный инструмент, но тут на помощь приходит макрофотография, которая помогает разглядеть самые крошечные детали знакомых вещей.
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