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Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей

Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей (16 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:24
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   подборка   фото   что за штука   
5263
16
На сайте Reddit существует тред под названием "Что это за штука?", куда любопытные пользователи выкладывают всякие непонятные для них вещи, чтобы получить долгожданный ответ.
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Метки: в мире   вещи   забавно   интересно   подборка   фото   что за штука   
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3k
fin4all 2 часа назад
к 1. Трубочка называется бомбилья и на входном конце имеет сеточку в виде приплюснутого шарика, чтобы заварка мате не попадала в рот. Калебас делают из тыквочек маленьких и чай в них не остывает фантастически долго.
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3k
Макс 21 минуту назад
Поздравляю, сталкер, ты нашёл компас. Тащи его Бороде.
Поздравляю, сталкер, ты нашёл компас. Тащи его Бороде.
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6k
Izrin Maria 40 минут назад
Надо было хозяину внимательно рассмотреть обратную сторону этой штуки.
Она гладкая, без рисунка.
Это маленькое бронзовое зеркало. По совместительству - заколка для причёски, как на второй картинке (Правда, там зеркальце серебряное, более позднее.)
Происхождение определить не могу, как и датировку. Это сделают специалисты - по орнаменту и составу металла. Пользовались такими и в Египте, и в Месопотамии, и в Греции и по всей Римской империи, в Китае и в Японии, на Урале и на Кавказе - многие тысячелетия.
Разумеется, богатой женщине заркало держала служанка, не очень богатая хранила своё в сундучке. Зеркало - заколку для постоянного ношения использовали профессионалки.

Надо было хозяину внимательно рассмотреть обратную сторону этой штуки. Она гладкая, без рисунка. Это маленькое бронзовое зеркало. По совместительству - заколка для причёски, как на второй картинке (Правда, там зеркальце серебряное, более позднее.) Происхождение определить не могу, как и датировку. Это сделают специалисты - по орнаменту и составу металла. Пользовались такими и в Египте, и в Месопотамии, и в Греции и по всей Римской империи, в Китае и в Японии, на Урале и на Кавказе - многие тысячелетия. Разумеется, богатой женщине заркало держала служанка, не очень богатая хранила своё в сундучке. Зеркало - заколку для постоянного ношения использовали профессионалки.
Надо было хозяину внимательно рассмотреть обратную сторону этой штуки. Она гладкая, без рисунка. Это маленькое бронзовое зеркало. По совместительству - заколка для причёски, как на второй картинке (Правда, там зеркальце серебряное, более позднее.) Происхождение определить не могу, как и датировку. Это сделают специалисты - по орнаменту и составу металла. Пользовались такими и в Египте, и в Месопотамии, и в Греции и по всей Римской империи, в Китае и в Японии, на Урале и на Кавказе - многие тысячелетия. Разумеется, богатой женщине заркало держала служанка, не очень богатая хранила своё в сундучке. Зеркало - заколку для постоянного ношения использовали профессионалки.
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4k
Летучий Мыш Izrin Maria 16 минут назад
Да ладно, видно же, что это мухобойка, вон и выпуклости от доисторических мух
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19k
Владимир Час назад
Коронавирус же.

Коронавирус же.
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6k
Владимир Владимир 49 минут назад
Steampunk Edition
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3k
Citizenn Час назад
№15 - а оно не ёкнет?

Наводит на мысли то ли о морской мине, то ли об атомной бомбе
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1k
Ветал Час назад
Знающие люди скажут, что на последней картинке Компас. Ценный артефакт. Ной подтвердит
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