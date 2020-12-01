Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей

На сайте Reddit существует тред под названием "Что это за штука?", куда любопытные пользователи выкладывают всякие непонятные для них вещи, чтобы получить долгожданный ответ.
Какими бы всезнайками не казались себе люди, в мире всегда найдутся штуки, которые одним своим внешним видом поставят их в тупик. В этом нет ничего страшного — многие в таких случаях даже обращаются к пользователям сети, чтобы те помогли им разгадать, для чего нужен тот или иной предмет. И такие вопросы превращаются в настоящие упражнения для ума для интернет-Шерлоков.
1. «Спереди на ней написано Уругвай»
Это кружка для чая мате, у которой есть своё название — калебас. Напиток пьётся через трубочку.
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2. «Для чего нужна эта пустая часть? Никогда ничего такого не видел. Кот для размера»
Скорее всего это телефонный столик, а пустая часть — место для телефонной книги.
3. «Нашёл это во дворе несколько лет назад»
Это тычковый нож — чёрная часть это рукоятка, а лезвие торчит из внешней стороны кулака.
4. «Переехал и нашёл это в новом доме»
Это бутылка для вина. А во внутреннее отделение кладётся лёд, чтобы вино не нагревалось.
5. «Штука над кроватью в больнице. Никто из медсестёр не знает, зачем она»
Источник света для экстренных ситуаций. Когда в больнице отключается электричество, этот светильник работает.
8. «Деревянная штука с металлической основой»
Используется в сыроварении. Ей перемешивают массу после добавления сычужного фермента.
9. «Это передаётся в семье друга со времён его прапрапрадедушки»
Это либо заколка для волос, либо брошь.
10. «Мы с парнем пролетали над облаками, которые светятся оранжевым»
Это освещение от крупных теплиц.
11. «Что это? Нашёл в замороженных продуктах. Оно жёсткое, острое и с шипами»
Похоже на стручок люцерны.
12. «Нашёл шёлковый восточный наряд моего прапрадедушки»
Такие наряды в 1930-ых годах надевали во время игры в маджонг.
13. «Нашёл в старом кожаном (возможно, медицинском) чемодане. 12 см в длину, щипцы открываются от нажатия на красную штуку наверху»
Это старые щипцы для кубиков льда или оливок.
14. «Подарок от дедушки. Сделан из металла, стоит на деревянной подставке»
Машинка для нарезки листьев табака.
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Она гладкая, без рисунка.
Это маленькое бронзовое зеркало. По совместительству - заколка для причёски, как на второй картинке (Правда, там зеркальце серебряное, более позднее.)
Происхождение определить не могу, как и датировку. Это сделают специалисты - по орнаменту и составу металла. Пользовались такими и в Египте, и в Месопотамии, и в Греции и по всей Римской империи, в Китае и в Японии, на Урале и на Кавказе - многие тысячелетия.
Разумеется, богатой женщине заркало держала служанка, не очень богатая хранила своё в сундучке. Зеркало - заколку для постоянного ношения использовали профессионалки.
Наводит на мысли то ли о морской мине, то ли об атомной бомбе