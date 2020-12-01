Загадочные вещи, о предназначении которых узнали из соцcетей

Какими бы всезнайками не казались себе люди, в мире всегда найдутся штуки, которые одним своим внешним видом поставят их в тупик. В этом нет ничего страшного — многие в таких случаях даже обращаются к пользователям сети, чтобы те помогли им разгадать, для чего нужен тот или иной предмет. И такие вопросы превращаются в настоящие упражнения для ума для интернет-Шерлоков.