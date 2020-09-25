20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние

Никогда не знаешь, где тебя настигнет везение - ведь самый дорогостоящий клад может лежать прямо перед глазами... В этой подборке собраны истории людей, которые нашли или купили казалось бы неприметные вещи за копейки. Но как оказалось позже, эти предметы стоят целое состояние! А вы когда-нибудь делали такие находки?
1. Кольцо за 607 тысяч долларов
Британка Дебра Годдард купила это кольцо на распродаже в 1986 году - оно стоило всего 13 долларов. Через 33 года ей не пришлось продать много своих вещей, когда ее мать потеряла все сбережения. Показав кольцо ювелиру, женщина обнаружила, что оно украшено бриллиантом в 26,27 карата. Она выставила его на аукцион и заработала 600 тысяч долларов.
2. Одеяло стоимостью 1,5 миллиона долларов
В 2007 году жительница Калифорнии Лорен Крайцер потеряла ногу в аварии, и едва сводила концы с концами. Тогда же она унаследовала старое одеяло от бабушки, которое никому было не нужно. Однажды вечером в 2011 году, смотря шоу Antiques Roadshow, женщина увидела похожее одеяло. Там рассказывали, что такое навахо на самом деле стоит около полумиллиона долларов - дело в том, что такие ткани были очень дорогими в то время... Лорен решила показать свое одеяло оценщикам, и те определили, что это одеяло навахо. Женщина продала его на аукционе за 1,5 млн долларов.
3. Декларация независимости США за 2,42 миллиона долларов
В 1776 году существовало 500 напечатанных экземпляров Декларации независимости США, и лишь 23 из них сохранились до 1989 года.В этом году один житель Филадельфии купил старую картину на барахолке за 4 доллара - ему просто понравилась ее рамка. Однажды, когда картина случайно сломалась, мужчина обнаружил между холстом и подложкой спрятанный документ - это была одна из сохранившихся копий Декларации. Мужчина продал редкий документ на аукционе за 2,42 млн долларов.
4. Яйцо Фаберже за 20 миллионов долларов
Один американский предприниматель купил золотое яйцо за 14 тысяч долларов, надеясь получить прибыль, перепродав его. Позже он случайно наткнулся на статью об императорском пасхальном яйце Фаберже, сделанном для русской королевской семьи, и решил проверить свою находку... Он показал яйцо специалистам, и оказалось, его находка была одним из восьми пропавших императорских яиц Фаберже. Мужчина продал его коллекционеру за 20 миллионов долларов.
5. Гигантская жемчужина за 100 миллионов долларов
В 2006 году во время шторма на Филиппинах якорь одного рыбака зацепился за, как он подумал, камень. Он забрал его с собой и 10 лет хранил в своем доме, пока в 2016 году в нем не произошел пожар. Мужчина решил отдать камень специалистам, чтобы его почистили, а те определили, что "камень" на самом деле был гигантской жемчужиной. 34-килограммовую жемчужину длиной примерно 70 см купили за 100 миллионов долларов.
6. Картина "Осмеяние Христа" стоимостью 6,6 миллиона долларов
Жительница французского городка Компьене собиралась продавать дом, и пригласила аукциониста, чтобы оценить стоимость имущества. Эксперт сразу заметила старую картину, которая висела на кухне. Оказалось, это редчайшая картина "Осмеяние Христа" - из серии работ, изображающих распятие Иисуса. Она датируется 13 веком и нарисована итальянским художником Чимабуэ. Стоимость картины оценили от 4 до 6,6 миллиона долларов.
7. Метеорит Эдмора за 100 тысяч долларов
Один фермер из Мичигана, США, подпирал дверь в доме этим 22,5-килограммовым "куском железа". Предыдущий хозяин фермы еще в конце 80-х рассказал ему о том, что это кусок метеорита, но новый владелец не придал этому значения. Только 30 лет спустя он ради интереса решил показать его геологам. "Кусок железа" оказался куском настоящего метеорита, найденным в 30-х годах. Кусок, получивший название "Эдмор", продали за 100 тысяч долларов.
8. Картина Джона Констебля за 400 тысяч долларов
Эту картину размером с открытку купили в начале 2000-х в британском городке Кентербери - она стоила всего 38 долларов. На обороте стояла едва заметная подпись, и владелец решил показать ее экспертам. Как оказалось, это - работа художника 19-го века Джона Констебля. Ее стоимость оценили в 400 тысяч долларов.
9. Тарелка Пикассо стоимостью 15 тысяч долларов
Американка, которая коллекционировала тарелки, купила эту в 70-х годах примерно за 100 долларов. Она годами висела у нее на кухне. Примерно в 2010 году в галерее женщина увидела похожую тарелку, и сообщила об этом сотрудникам. Оказывается, это была подлинная работа Пикассо, датирующаяся 1955 годом. Стоимость находки оценили от 10 000 до 15 000 долларов.
10. Компьютер Apple за 200 тысяч долларов
В 2015 году американка выбросила старый компьютер Apple, принадлежавший ее покойному мужу, в центре переработки отходов в Силиконовой долине. Спустя некоторое время сотрудники центра обнаружили его и поразились - это был один из 200 настольных компьютеров первого поколения, собранных Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном в 1976 году. Позже его продали за 200 тысяч долларов частному коллекционеру. По правилам компания возвращает 50 процентов от проданных предметов первоначальному владельцу, однако, найти женщину, которая выбросила ценный компьютер, было невозможно - та не оставила никаких контактов.
11. Кольцо с бриллиантом и рубином за 400 тысяч долларов
Американка унаследовала драгоценности, в том числе это кольцо, от своей бабушки, жены конгрессмена из 1920-х. Драгоценности принесли на телешоу Antiques Roadshow в 1998 году, где эксперты определили, что это кольцо с бриллиантом и рубином, а его примерная стоимость - 80 тысяч долларов.
12. Предполагаемая фотография Билли Кида стоимостью 5 миллионов долларов
Один американец купил эту неприметную фотографию за два доллара в антикварном магазине в Фримонте, Калифорния. Оказалось, на снимке изображен печально известный американский преступник Билли Кид и члены банды округа Линкольн. Редкий снимок преступника 1878 года был оценен более чем в 5 млн долларов.
13. Сумка племени чероки из 1800-х, оцененная в 145 тысяч долларов
В 2010 году жительница Сан-Диего принесла на выставку антиквариата сумку ее прадедушки-военного. Он получил ее в качестве благодарности от индейцев племени чероки в 1846 году. Эксперты заверили подлинность сумки, и оценили ее примерно в 100 тысяч долларов. Но женщина не решилась ее продавать, а решила сделать это через три года - тогда цена поднялась до 145 тысяч.
14. Бейсбольные карточки стоимостью 1 миллион долларов
Одна американка унаследовала от своей прапрабабушки, которая владела пансионом в Бостоне в середине 19-го века, коллекцию бейсбольных карточек игроков Boston Red Stockings. Редкие бейсбольные карточки оказались ценнейшей находкой - на аукционе набор продали за 1 млн долларов!
15. Брошь с топазом и бриллиантами стоимостью 5 тысяч долларов
В 2011 году британка Теа Журден купила эту брошь на блошином рынке за сущие копейки. Она и не подозревала, что позже случайно окажется, что в брошь вставлен топаз весом 20 карат, окруженный 27 бриллиантами. Топазы редкого цвета, известного как "императорский", предназначались исключительно для русской королевской семьи. Реальная стоимость броши составляет около 5 тысяч долларов.
16. Часы Jaeger-LeCoultre за 35 тысяч долларов
В 2015 году коллекционер часов из Аризоны нашел эти часы на благотворительной выставке. Они стоили всего 6 долларов, а на циферблате было написано "LeCoultre Deep Sea Alarm". Будучи коллекционером, мужчина знал, что находка наверняка стоит больше своих денег, и решил отнести ее к оценщикам. Он был прав - это были часы LeCoultre Deep Sea Alarm 1959 года - одни из первых часов, подающих сигнал тревоги для водолазов. Он продал их другим коллекционерам за 35 тысяч долларов.
17. Картина Пьера-Огюста Ренуара за 63 тысячи долларов
Марсия Фукуа из Западной Вирджинии купила эту картину всего за 7 долларов в 2009 году. Три года спустя мать женщины, художница и учитель рисования, убедила ее отнести картину оценщикам. Ее догадки подтвердились - это оказалась подлинная работа Пьера-Огюста Ренуара под названием "Paysage Bords de Seine" ("Пейзаж на берегах Сены"), написанная в 1879 году. Ее стоимость оценили в 75 000-100 000 долларов, однако, позже свои права на картину объявил Балтиморский художественный музей.
18. Скрипка Джузеппе Педраццини
Житель Техаса обнаружил эту скрипку среди мусора на обочине дороги в Сан-Антонио. Он передал инструмент специалисту, чтобы проверить подлинность и оценить его. Оказалось, эта скрипка Джузеппе Педраццини 1922 года, стоимость которой после восстановления оценили в 50 тысяч долларов.
19. Залежи изделий из меди за 2,5 млн долларов
Залежи дверных ручек, кронштейнов, молотков и других предметов из меди хранились в подвале одного британца в течение 40 лет. Однажды их вызвался купить местный плотник, Брайан Кэрнс. Он хотел сдать их на металлолом и намеревался получить с них примерно 67 тысяч долларов. Но цена оказалась намного выше. На всякий случай отправив ручки на оценку, мужчина узнал, что эти залежи - 65-летний итальянский винтаж от мастеров Валли и Коломбо. Стоимость изделий оценили в 2,5 млн долларов.
20. Эскиз Энди Уорхола за 2 млн долларов
Бизнесмен из Англии по имени Энди Филдс купил на распродаже в Лас-Вегасе несколько эскизов за 5 долларов. Продавец эскизов рассказал мужчине, что они принадлежали его тете, которая в детстве присматривала за Энди Уорхолом. Мужчина не придал этому значения, пока однажды не увидел подпись на обороте одного из рисунков. На нем был изображен Руди Валле - певец, популярный в 1930-х. Как определили эксперты, это была подпись самого Уорхола, а рисунок он сделал в возрасте примерно 10-11 лет. Эскиз оценили в 2 миллиона долларов, но бизнесмен пока не решился его продавать.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор, текст нужно не только переводить, но и адаптировать под наши реалии.
Так один значок затянул приблизительно на 2500к баксов. Так что будьте внимательнее к железякам там всяким, монеткам и т д
Оставленные коробки могут простоять недели, пока их откроют и займутся разборкой.