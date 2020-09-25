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20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние

20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние (21 фото)

Автор:
25 сентября 2020 08:30
Сообщество : Истории
Метки: вещи   интересно   истории   люди   находки   подборка   покупки   редкие вещи   
2704
21
Никогда не знаешь, где тебя настигнет везение - ведь самый дорогостоящий клад может лежать прямо перед глазами... В этой подборке собраны истории людей, которые нашли или купили казалось бы неприметные вещи за копейки. Но как оказалось позже, эти предметы стоят целое состояние! А вы когда-нибудь делали такие находки?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещи   интересно   истории   люди   находки   подборка   покупки   редкие вещи   
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9  комментариев
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1k
roman-delisov Час назад
"Русская королевская семья"? Это, наверное, которые правили русским королевством.
Автор, текст нужно не только переводить, но и адаптировать под наши реалии.
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6k
Василий Алибабаев 4 минуты назад
Про гигантскую жемчужину " одного рыбака , как он подумал, камень.". Интересно , валялся у него камень 10 лет , про который он уже наверняка и забыл , и бац , после пожара ему зачем то вздумалось его почистить у СПЕЦИАЛИСТОВ ! Какой любитель чистоты оказался рыбак , однако . Прямо фантастика какая то !
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189
Denis 16 минут назад
Отец как-то купил гараж и нашел в банках с под болтиков кучу старых значков. Как человек хозяйственный решил расспродать на Violity (местный аукцион для коллекционеров) с одной гривни
Так один значок затянул приблизительно на 2500к баксов. Так что будьте внимательнее к железякам там всяким, монеткам и т д
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24k
Aleksandr Denis 4 минуты назад
2500000 баксов за значок?!!
2500000 баксов за значок?!!
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289
Гера 38 минут назад
История компьютера apple шедевр, там есть и муж, который умер и жена, которая его выбросила, но так как жена не оставила контактов, кто она и где она, никто не знает :)))))
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337
newegg Гера 14 минут назад
Вполне обычная история, когда в пункт утилизации электроники проезжает пожилая женщина и выставляет коробку со словами - «Вот, осталось после мужа». Особенно в силиконовке, где в каждом втором гараже найдется хоть какое то электронное барахло.
Оставленные коробки могут простоять недели, пока их откроют и займутся разборкой.
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3k
Артем Кощеев 42 минуты назад
Покажите мне человека, который отдал за этот булыжник 100 миллионов
Покажите мне человека, который отдал за этот булыжник 100 миллионов
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25k
Snork Snorkoff Артем Кощеев 2 минуты назад
Скорее всего это ювелирный дом и эта хренотень теперь будет украшать их какую ни будь супер дупер витрину.
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290
Денис Пантюшев 52 минуты назад
Большинство - барахло с сумасшедшей ценой.
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