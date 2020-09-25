20 вещей, купленных за сущие копейки, которые, как оказалось, стоят целое состояние

В 2007 году жительница Калифорнии Лорен Крайцер потеряла ногу в аварии, и едва сводила концы с концами. Тогда же она унаследовала старое одеяло от бабушки, которое никому было не нужно. Однажды вечером в 2011 году, смотря шоу Antiques Roadshow, женщина увидела похожее одеяло. Там рассказывали, что такое навахо на самом деле стоит около полумиллиона долларов - дело в том, что такие ткани были очень дорогими в то время... Лорен решила показать свое одеяло оценщикам, и те определили, что это одеяло навахо. Женщина продала его на аукционе за 1,5 млн долларов.