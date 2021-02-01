"Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях

Как оказалось, в социальных сетях есть крупные сообщества, которые объединяют ждущих женщин - ждущих своих мужчин из тюрем. Только посмотрите, что они там обсуждают.
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7. В перерывах между душещипательными историями, девушки делятся друг с другом кулинарными рецептами
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