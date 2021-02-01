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"Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях

"Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях (15 фото)

Автор:
01 февраля 2021 15:47
Метки: Девушка   женщина   млс   отношения   сизо   срок   тюрьма   
2607
15
Как оказалось, в социальных сетях есть крупные сообщества, которые объединяют ждущих женщин - ждущих своих мужчин из тюрем. Только посмотрите, что они там обсуждают.
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Метки: Девушка   женщина   млс   отношения   сизо   срок   тюрьма   
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978
Максим Час назад
Ничего не сделаешь, у нас менталитет такой, даже люди, не имеющие отношения к криминальному миру с удовольствием используют принципы и жаргон. Этакая воровская романтика.
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Доктор Джонс Максим 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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