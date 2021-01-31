"Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет

Оставшись без родителей, Гульнур, завоевавшая в 2017 году титул «Мисс Кызылорда», долго искала работу, но везде ее ждал отказ, либо предложение выполнять услуги интимного характера. Отчаявшись, 19-летняя девушка устроилась в кафе, где моет посуду и чистит овощи. Честный, пусть и тяжелый труд.
19-летняя девушка вынуждена сама заботиться о своей жизни: два месяца назад умерла ее мама, а отец скончался еще раньше. Оставшись одна, Гульнур попала в сложное положение и стала искать работу.
В 2017 году Гульнур завоевала титул «Мисс Кызылорда», а через два года после этого участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан». И бытующее мнение о том, что красавице устроиться на работу легче, чем дурнушке, правдиво лишь с одной стороны. Повышенное внимание к финалистке престижного конкурса лишь мешало: женщины-начальницы не торопились брать к себе в компанию прелестную Гульнур, опасаясь за свой брак, а мужчины-начальники предлагали не должность, а интимные отношения.
Гульнур ничего не оставалось, как идти на работу в кафе. Там она моет посуду, чистит овощи - словом, выполняет самую непрестижную работу. В зале кафе Гульнур не бывает, а значит, повышенное внимание мужчин исключено. Путь, который выбрала себе Гульнур, пусть и трудный, но честный.
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Дословно переводится - Красная Армия.
Город Красноармейск, короче.