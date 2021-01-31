"Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет

В 2017 году Гульнур завоевала титул «Мисс Кызылорда», а через два года после этого участвовала в конкурсе «Мисс Казахстан». И бытующее мнение о том, что красавице устроиться на работу легче, чем дурнушке, правдиво лишь с одной стороны. Повышенное внимание к финалистке престижного конкурса лишь мешало: женщины-начальницы не торопились брать к себе в компанию прелестную Гульнур, опасаясь за свой брак, а мужчины-начальники предлагали не должность, а интимные отношения.