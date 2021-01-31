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"Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет

"Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет (7 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2021 19:02
Метки: Девушка   Мисс Казахстан   конкурс красоты   красавица   посудомойщица   работа   
4909
7
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Оставшись без родителей, Гульнур, завоевавшая в 2017 году титул «Мисс Кызылорда», долго искала работу, но везде ее ждал отказ, либо предложение выполнять услуги интимного характера. Отчаявшись, 19-летняя девушка устроилась в кафе, где моет посуду и чистит овощи. Честный, пусть и тяжелый труд.

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Метки: Девушка   Мисс Казахстан   конкурс красоты   красавица   посудомойщица   работа   
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48  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Она выбрала честный путь,ей легче помыть тарелку,чем раздвинуть ноги перед каким-нибудь "папиком"
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47
Племянник Путина Полминуты назад
долго посудомойкой не пробудет..
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395
Serega 9 минут назад
Ну что сказать?!
Ну что сказать?!
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40k
Митрий 10 минут назад
Вот те новости: оказывается, чтобы жить, красоты мало - надо еще и уметь что-то.
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19k
BillyBonzz 14 минут назад
Готовность человека пойти на то или другое зависит от величины нужды.
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849
Василий 21 минуту назад
идит ко мне, Гульнур, предлагать н ебуду
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49k
smakido 22 минуты назад
Катиться вниз легко, а карабкаться вверх тяжело - так было и будет всегда!
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166
Кукулькан 22 минуты назад
Не удивлен. В Казахстане отношения между людьми специфичны. Только яркие индивиды, как Гульнур, сохраняют стране человеческий облик, становясь белыми воронами.
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4k
konon_1983 Полчаса назад
Мои овации! Настоящая женщина! Не продажная шлюха! МОЛОДЕЦ, девочка! Удачи ей в жизни! Красавица!
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0
Sweetie Полчаса назад
Мало информации... Сколько она искала работу? Сколько раз ей предлагали интим? Казахстан страна консервативная мусульманская и такие предложения если и были то в единичных случаях.
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166
Кукулькан Sweetie 21 минуту назад
Консервативно-мусульманская?
Скорее аморально-хамская!
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Ну и? Честный путь девушки преподается как экзотический? До чего бабья половина дошла
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277
Brontozavr1 40 минут назад
Это редкость сейчас. Девченка заслуживает уважения. Соболезную её утрате. Родителей не посрамила. Продолжай в том же духе, все у тебя будет хорошо!
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428
Миша 44 минуты назад
Главное, что не жалеет. Относительно вкусов, и красоты - бррррр.
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1k
ALEX 50 минут назад
То-есть лошадь оказалось красивее чем та девушка на заднем плане?


То-есть лошадь оказалось красивее чем та девушка на заднем плане?
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38k
Александр 55 минут назад
Девушка что позади неё слева по мне намного красивее, но и я не казах, не мне судить
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62k
Максим Час назад
А может дело в том что у неё нет никакого образования кроме школы и она рассчитывала что её возьмут на престижную работу без образования только за победу в КызылОрде (боже кто им придумал это название) И логично, что ей бабы давали отворот, а мужики предлагали секс (потому, что она больше ничего не умеет) вот и пошла на работу уровня ниже ПТУ) нет я её конечно уважаю за то, что не стала раздвигать ноги, но как бы тоже надо понимать, что за одно личико никто ничего не даст, надо ещё и писечку хотя бы)
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166
Кукулькан Максим 16 минут назад
В Казахстане нет бесплатного высшего образования. Там за все надо платить и платить немало. По сути это страна кланов и каст. Любой начальничек, в первую очередь, будет смотреть на нее как на мясо, что и произошло.
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8k
Агент Безопасной Национальности Максим 8 минут назад
"в КызылОрде (боже кто им придумал это название)"
==============
Дословно переводится - Красная Армия.
Город Красноармейск, короче.
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477
Дмитрий 2 часа назад
Ну вот! Наконец-то! Достижения независимой Казахии! Женщина имеет возможность раздвигать ноги и сидеть дома!! А проклятые русские в своем СССРе заставляли казахских женщин работать инженерами, архитекторами, врачами и учителями. Да здравствует свобода Казахии!!! Только бы ещё они оттуда в Россию не ехали, было бы совсем хорошо...
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277
Brontozavr1 Дмитрий 38 минут назад
Так они и не едут. У них уровень зарплат и пенсий одинаковый с нами. Это Киргизы, узбеки, таджики едут к нам работать. У них там жопа с зарплатами.
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166
Кукулькан Brontozavr1 13 минут назад
Казахи и у себя то дома работать не любят, а вы их в России ждали)))) Нет , конечно, начальник от мелкого до большого, полицай или военный, в 99% случаев будет казах. Но там где надо что то делать, это про других, например про Гульнур.
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477
Дмитрий Brontozavr1 9 минут назад
Нет, едут. И именно инженерами. Не на стройку конечно. Используя клановость проникают во все структуры, где удачно пускают пыль в глаза и ни хрена не работают..
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−6
Комментарий удален. Причина: флуд
−1
1k
Пачо Эррера 2 часа назад
После этой новости ей однозначно предложат новую работу получше
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3k
Свирепый Бамбр Пачо Эррера 2 часа назад
На картошку поставят! )))
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6k
Pillin Alex Пачо Эррера 2 часа назад
Чистить лук?
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74
Обратная сторона Луны Свирепый Бамбр 2 часа назад
Лишь бы не на горох
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166
Кукулькан Пачо Эррера 12 минут назад
Скорее всего и этой работы лишат.
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403
Римма 2 часа назад
Пиарит по новому.Мыслите объективно, бред полнейший.
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403
Римма Ksenia2 2 часа назад
Ну так не об обычном человеке речь идёт.Она красивая,взяла титул.Почему обязательно интим и другие мерзости?Есть реклама и т.д.
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13k
Роман Ksenia2 Час назад
Я не знаю как там в Казахстане, но, по опыту, уже знаю, что о невозможности нигде устроиться на работу без блата говорят только тупые лентяи.
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62k
Максим Роман Час назад
В Казахстане клановая система и девочке сироте два пути) Либо замуж (и попасть в клан), либо любовницей.
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166
Кукулькан Римма 10 минут назад
Если только реклама интима и мерзостей. Речь идёт о стране с очень прагматичным отношением к людям.
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Кукулькан Роман 8 минут назад
Я знаю как там в Казахстане. Ещё в 90хх годах, если человек в поисках работы приходит в отдел кадров, значит он дурак или приезжий.
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