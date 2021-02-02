Мужчина встретился со своей покойной женой в виртуальной реальности

Именно с такой целью южнокорейский телеканал MBC выпустил документальный фильм "Я встретил тебя". В нем рассказываются истории о том, как с помощью VR люди смогли "воссоединиться" с теми, кто умер, но по кому они до сих пор очень скучают и хотят увидеть.



Одна из историй - о 51-летнем Ким Чон Су, жена которого умерла четыре года после долгой и тяжелой болезни. Объем работы, вложенной в этот проект, огромен. По данным MBC, на подготовку виртуальной встречи ушло 6 месяцев, чтобы воссоединение пары было максимально реалистичным.