Мужчина встретился со своей покойной женой в виртуальной реальности

Виртуальная реальность (VR) хороша не только для видеоигр или интерактивных музейных экскурсий. Это гораздо более мощный инструмент. Он может помочь людям, переживающим потерю близких, справиться с горем.
Именно с такой целью южнокорейский телеканал MBC выпустил документальный фильм "Я встретил тебя". В нем рассказываются истории о том, как с помощью VR люди смогли "воссоединиться" с теми, кто умер, но по кому они до сих пор очень скучают и хотят увидеть.
Одна из историй - о 51-летнем Ким Чон Су, жена которого умерла четыре года после долгой и тяжелой болезни. Объем работы, вложенной в этот проект, огромен. По данным MBC, на подготовку виртуальной встречи ушло 6 месяцев, чтобы воссоединение пары было максимально реалистичным.
Одна из историй - о 51-летнем Ким Чон Су, жена которого умерла четыре года после долгой и тяжелой болезни. Объем работы, вложенной в этот проект, огромен. По данным MBC, на подготовку виртуальной встречи ушло 6 месяцев, чтобы воссоединение пары было максимально реалистичным.
Видео трогает до глубины души
Полгода ушло на подготовку встречи, в ходе которой нужно было уловить движения жены Ким и смешать ее голос с голосом актрисы, чтобы сделать ее реалистичной
Воссоединение было очень эмоциональным. Пара вальсировала вместе, и муж поблагодарил жену за любовь к нему
Дети Кима (их в семье пять) тоже плакали, наблюдая за тем, как отец общается с их умершей мамой
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: VR технологии Вот это ДА виртуальная реальность муж и жена отношения телепроект телешоу трогательное видео
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Утрату нужно прожить полностью и научиться жить дальше.
А тут он останется в стадии отрицания и вся его жизнь сведется к виртуальным картинкам.
Итог - социопат.