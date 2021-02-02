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Мужчина встретился со своей покойной женой в виртуальной реальности

Мужчина встретился со своей покойной женой в виртуальной реальности (14 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2021 13:42
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: VR технологии   Вот это ДА   виртуальная реальность   муж и жена   отношения   телепроект   телешоу   трогательное видео   
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Виртуальная реальность (VR) хороша не только для видеоигр или интерактивных музейных экскурсий. Это гораздо более мощный инструмент. Он может помочь людям, переживающим потерю близких, справиться с горем.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: VR технологии   Вот это ДА   виртуальная реальность   муж и жена   отношения   телепроект   телешоу   трогательное видео   
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6  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
только это не его жена. нафиг питать глупые иллюзии и обманывать себя ? а так - бизнес будущего. зачем помогать людям , которых постигло горе ? лучше собирать с них бабло , продавая им иллюзии .
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6k
Перст Указующий 49 минут назад
а кто-то воссоздаёт в секс-симуляторах своих бывших.
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1k
WithU Час назад
Это как взять , и насыпать соль с перцем на рану . Мазохизм 80 уровня .
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10k
net 2 часа назад
За технологии +, за идею -. Отпускать надо людей. У каждого свой путь и своя цель в жизни. Она свою прошла, он ещё нет. Залипать в виртуальном мире воспоминаний это бессмысленно. Ему наверное помощь психолога нужна, который обьяснит ему, что люди уходят и это нормально.
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17k
kamanch 2 часа назад
Ничем это ему не помогло.
Утрату нужно прожить полностью и научиться жить дальше.
А тут он останется в стадии отрицания и вся его жизнь сведется к виртуальным картинкам.
Итог - социопат.
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5k
SuperTroll kamanch 2 часа назад
Во во, подмена реальности. Далеко идущие последствия.
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