Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова

Адвокат считает, что следствие точно не установило, был ли пристёгнут погибший ремнём безопасности. Однако следователь на суде спросил об этом у эксперта, и та ответила положительно. Юрист рассказал, что это было нарушением, ведь для этого нужны специальные познания и судебного медика, и автомеханика.