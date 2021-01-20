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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4549 постов • 637 подписчиков подписаться
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Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова

Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова (3 фото)

Автор:
20 января 2021 15:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Ефремов   адвокат   актёр   дело   срок   суд   тюрьма   шоу бизнес   
5458
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Никак не утихают страсти вокруг Михаила Ефремова, и адвокат актёра отказывается сдаваться. Теперь Андрей Алешкин хочет добиться отмены приговора. Ведь в деле возникли новые обстоятельства.
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Метки: Михаил Ефремов   адвокат   актёр   дело   срок   суд   тюрьма   шоу бизнес   
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28  комментариев
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3k
ron 2 часа назад
Возможно, у пострадавшего и была опухоль. Но разве она привела к нарушению ПДД? А не пьянство и обдолбанность Ефремова?
Кстати, тема о наркотиках как-то тихо сошла на нет. Хотя у нас нельзя ни покупать, ни употреблять их, за это тоже есть уголовные статьи. Пересмотрите приговор, накиньте этому уроду еще пяток годочков, а?
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26k
Acu900 53 минуты назад
Ну если даже докажут что потерпевший не был пристегнут, Ефремову срок сократят? Он все равно виновен в пьяном вождении привлекший по неосторожности смерть человека. Чего этот Ефремов добивается? Что его освободят из за этого? А то что пристегнут потерпевший или нет, так давайте будем давить каждого, кто в неположенном месте дорогу переходит...
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15k
Сталкер Acu900 4 минуты назад
Да всё просто – адвокатишко хочет рейтинг свой поднять да денег срубить.
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198k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Какая разница был ли пристёгнут или принимал лекарства если Ефремов столкнулся с ним на ВСТЕЧНОЙ полосе?????
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20k
Влад Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 17 минут назад
Ну типа погиб потому что был не пристегнут, а значит по своей вине. То есть Ефремов виновен в ДТП, но не в смерти пострадавшего. Вот только зачем нужен эксперт-механник я не понимаю. Речь об исправности транспортных средств не идет, а для того чтобы определить пристегнут или нет эксперт не нужен.
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4k
Sanar Час назад
Можно подумать что кто то сомневался что ефремов весь срок будет сидеть, пару годиков колонии поселения и домой, бабло побеждает зло и это не только в нашей стране.
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2k
Слава Кокаинум Час назад
Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова
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17k
Ватаку Накомоде Час назад
Скоро как в штатах будет, «был опечален смертью очередного негра, поэтому давил людей без разбора. Оправдан»
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38k
doker 2 часа назад
Хороший адвокат не "обеляет" преступника. Он ищет нестыковочки в уголовном деле и пользуется этим. Здесь на сцену выходит профессионализм "крючкотворов".
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3k
Карл 2 часа назад
Приличные люди сразу отказались алкаша отмазывать от заслуженного наказания т.к. его преступление до безобразия примитивно. А жулики этого буратину будут разводить пока все деньги не выманят.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 2 часа назад
Что дальше? Засудят погибшего за то, что не увернулся?
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11k
Serg2001 2 часа назад
Ремни безопасности... По этой логике можно прийти на стройку и херачить всех кто не в каске кувалдой по голове. А потом говорить, что они сами виноваты, раз нарушили технику безопасности...
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1k
Ян Баян Serg2001 Час назад
... и головы ещё, под кувалду подставляли.
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10k
Великий Кормчий 2 часа назад
Отстаньте от Ефремова!!!!
Пусть отдохнёт!
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3k
ваня панкин Великий Кормчий 2 часа назад
печень поправит заодно...
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12k
ЦСКА Великий Кормчий 2 часа назад
Да Вы что!!?? Еще не вся падаль земная, у его сбитого самолета позировала....
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5k
кот базилий ваня панкин 2 часа назад
Ее там с детства нет.
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8k
Александр Великий Кормчий Час назад
Я бы ему еще десятку дал, того времени явно мало для отдыха.
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