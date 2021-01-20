Опять? Очередной "неожиданный" поворот в деле Ефремова

Никак не утихают страсти вокруг Михаила Ефремова, и адвокат актёра отказывается сдаваться. Теперь Андрей Алешкин хочет добиться отмены приговора. Ведь в деле возникли новые обстоятельства.
Адвокат считает, что следствие точно не установило, был ли пристёгнут погибший ремнём безопасности. Однако следователь на суде спросил об этом у эксперта, и та ответила положительно. Юрист рассказал, что это было нарушением, ведь для этого нужны специальные познания и судебного медика, и автомеханика.
×
Также судмедэксперты выявили у Сергея Захарова опухоль в головном мозге. Адвокат предполагает, что либо новообразование могло оказать влияние на управление автомобилем, либо же лекарства, которые принимал погибший от него.
Напомним, что дело актёра уже пересматривали. Тогда защите удалось уменьшить срок с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.
Напомним, что дело актёра уже пересматривали. Тогда защите удалось уменьшить срок с восьми до семи с половиной лет колонии общего режима.
Источник:
Ссылки по теме:
- Полное обращение Михаила Ефремова после смертельной аварии
- Соцсети о Михаиле Ефремове... Слегка заторможенная реакция на актёра
- Фейк, провокация, вакханалия в деле Ефремова
- 16 причудливых имен детей российских знаменитостей
- "Бедные звезды": кто из известных людей не платит налоги, но спит спокойно
Метки: Михаил Ефремов адвокат актёр дело срок суд тюрьма шоу бизнес
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...
Кстати, тема о наркотиках как-то тихо сошла на нет. Хотя у нас нельзя ни покупать, ни употреблять их, за это тоже есть уголовные статьи. Пересмотрите приговор, накиньте этому уроду еще пяток годочков, а?
Пусть отдохнёт!