Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами

Данная юмористическая подборка настолько точно и наглядно показывает все нюансы отношений между мужчинами и женщинами, что становится даже немного не по себе. Откуда эти интернет-тролли и члены гильдии Фотошопа все знают?

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1. Как писал один классик... 0 Источник:

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2. Еще одна классическая ситуации в начале отношений 0 Источник:

3. Обижаться на ерунду - это девушки умеют мастерски 0 Источник:

4. Что касается мужчин, то у них тоже накопилось много вопросов 0 Источник:

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6. Иногда случается так, что после свадьбы все переворачивается с ног на голову 0 Источник:

7. Вот она - ЖИЗА. Узнаете себя? 0 Источник:

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10. Картинка со звуком 0 Источник:

11. И смех и грех 0 Источник:

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