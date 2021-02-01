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Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами

Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами (15 фото)

Автор:
01 февраля 2021 14:09
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   мужчина и женщина   отношения   прикол   смех   твиттер   
3300
15
Данная юмористическая подборка настолько точно и наглядно показывает все нюансы отношений между мужчинами и женщинами, что становится даже немного не по себе. Откуда эти интернет-тролли и члены гильдии Фотошопа все знают?
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Метки: Девушка   Юмор   мужчина и женщина   отношения   прикол   смех   твиттер   
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6  комментариев
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1k
insaider Час назад
Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами
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11k
Юрий Николаевич 54 минуты назад
Комментарий к фото
Вот в субботу было прям так. Спросил "на тебя брать"? "Не не надо я не буду". Сели кушать, "а можно я одну попробую"? "О какие вкусненькие я еще хочу".!
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7k
DumDum Юрий Николаевич 20 минут назад
Комментарий к фото
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3k
AlcoVolk Юрий Николаевич 5 минут назад
Комментарий к фото
я никогда не спрашиваю, беру с запасом и никаких проблем.
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7k
Alexander Час назад
За последнюю фоту три плюса!...
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42k
zloykoyot 2 часа назад
Ну естественно, она же дома осталась. Мозги опять выносить начнёт.
Ну естественно, она же дома осталась. Мозги опять выносить начнёт.
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