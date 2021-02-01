Стопроцентное попадание, или настоящая ЖИЗА отношений между мужчинами и женщинами

Данная юмористическая подборка настолько точно и наглядно показывает все нюансы отношений между мужчинами и женщинами, что становится даже немного не по себе. Откуда эти интернет-тролли и члены гильдии Фотошопа все знают?
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