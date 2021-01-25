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Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети

Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети (8 фото)

Автор:
25 января 2021 15:17
Метки: вопрос   девушки   женщина   мужчина   отношения   равноправие   соцсети   
42671
8
Казалось бы, человек просто высказал свою позицию. Но она нашла такой ошеломляющий отклик в интернете, что мама дорогая... Интересно узнать ваше мнение по этому поводу! Согласны с ней или нет?
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Метки: вопрос   девушки   женщина   мужчина   отношения   равноправие   соцсети   
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336  комментариев
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8k
Мафусаил 23 часа назад
А что не так-то? На мой взгляд это идеальные отношения...
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19k
Валерий Минуту назад
А так бывает?
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1k
PROXOR81 6 минут назад
Не был бы женат, сосватался бы к ней. УМНИЧКА!!!!!!
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0
Роман 18 минут назад
Это человек
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0
Кот Полчаса назад
Хорошая рождественская сказка
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5
Yar Полчаса назад
Это что вообще ?
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5k
Max 38 минут назад
Предвыборные обещания.
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3k
Станислав 50 минут назад
Просто скажи, где ты находишься?)))
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73
Sokrat Час назад
Иногда женщина которая зарабатывает немного считает некоторых мужчин нищебродами хотя по сути себя к ним не перечисляет и ценит себя за губки и попку, в действительности представляет из себя смесь эгоизма, меркантильности, глупости и завышенного самомнения. При всём этом хочет равноправия.
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1k
vfrcbvec 2 часа назад
Извините, а если такое бывает у нас а не в паралельной вселенной где такую найти? ну сайт там или клуб или где они обитают? Очень надо!
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5k
Дмитрий 2 часа назад
БОльше смахивает на предвыборные обещания))))) Ну Вы поняли)))
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1k
Владимир 2 часа назад
Когда-то это не обсуждали, потому что все и так понимали что на этом строятся нормальные отношения, просто относись к человеку по человечески. А сегодня это чуть ли не открытые века в глазах деградирующего мира.
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187
Mikhail Matveenko 2 часа назад
Баба имеет свое мнение, и уже за это ее стоит уважать.
Эффектная дама, без надутых верхних половых губ.
Если может позволить себе делать партнеру дорогие подари за свой счет, значит с работой или бизнесом у нее все в поряде.
Знает себе цену и уверенна по этому.
молодец
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3k
Ежик 2 часа назад
А завтрак?)
Вспомнил выражение "А компот?"
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−33
And Pop 2 часа назад
Хаха в России смотрю модно женщине давать себе на шею садится, а потом плакать с котом в интернете, что она его бросила, шалава подзаборная)) женщине никогда в отношениях нельзя контроль отдавать, иначе она от тебя убежит в итоге, и скажет, что ты мягкотелый, так как дал ей ноги себе на шею положить и свесить))
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8k
Агент Безопасной Национальности And Pop 2 часа назад
Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети
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1k
Наталия 3 часа назад
моя практика показала, что мужик сначала этим очень восхищается, а потом расслабляется, воспринимает это уже, как слабость и перестает тебя ценить...
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972
Иностранный Агент Наталия Час назад
Так у всех. Не зависит от пола, и даже характера отношений. Просто особенность психики. Думаю, помочь может только обсуждение проблем (назревающих в том числе) и открытость к критике. Ну и разумеется умение давать адекватную критику в адекватной форме – тоже очень важно.
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9k
Sama 3 часа назад
Адекватные высказывания взрывают интернет? Куда катится мир.
Единственно, что костюмы я сам себе выбираю и никому этого делать не позволяю.
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8k
Vacony 3 часа назад
судя по всему интернет уже взорван окончательно
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599
НЕПАРАбеллум 3 часа назад
Молодец, одна не останется
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5k
evenSeven 3 часа назад
Что-то вспомнился старый анекдот:

Решил один мужик жениться. Только не знал какую из трех дам выбрать.
Тогда дал он каждой энное количество денег, дабы посмотреть
как каждая ими распорядится.
Первая на все деньги купила себе дорогие одежды, сходила в салон,
сделала прическу, пришла к мужику и сказала: "Смотри дорогой,
я хочу чтобы у тебя была самая красивая жена и ты мог мною гордиться!"
Вторая на все деньги понапокупала мужику дорогих одежд, обставила
весь дом, пришла к мужику и сказала: "Я хочу, чтобы ты был самый
красивый у меня и все видели какая я хорошая хозяйка".
Третья все деньги вложила в дело, через месяц получила в два раза
больше и отнесла их мужику, мол смотри как я забочусь о твоем капитале.
Думал, думал мужик кого ему выбрать, да и выбрал ту, у которой
грудь больше
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2k
Leo 3 часа назад
А зачем путать понятия, нормальных девушек и шлюх?!
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