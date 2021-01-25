Девушка высказалась о равноправии в отношениях, тем самым просто разорвала соцсети

Казалось бы, человек просто высказал свою позицию. Но она нашла такой ошеломляющий отклик в интернете, что мама дорогая... Интересно узнать ваше мнение по этому поводу! Согласны с ней или нет?
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Эффектная дама, без надутых верхних половых губ.
Если может позволить себе делать партнеру дорогие подари за свой счет, значит с работой или бизнесом у нее все в поряде.
Знает себе цену и уверенна по этому.
молодец
Вспомнил выражение "А компот?"
Единственно, что костюмы я сам себе выбираю и никому этого делать не позволяю.
Решил один мужик жениться. Только не знал какую из трех дам выбрать.
Тогда дал он каждой энное количество денег, дабы посмотреть
как каждая ими распорядится.
Первая на все деньги купила себе дорогие одежды, сходила в салон,
сделала прическу, пришла к мужику и сказала: "Смотри дорогой,
я хочу чтобы у тебя была самая красивая жена и ты мог мною гордиться!"
Вторая на все деньги понапокупала мужику дорогих одежд, обставила
весь дом, пришла к мужику и сказала: "Я хочу, чтобы ты был самый
красивый у меня и все видели какая я хорошая хозяйка".
Третья все деньги вложила в дело, через месяц получила в два раза
больше и отнесла их мужику, мол смотри как я забочусь о твоем капитале.
Думал, думал мужик кого ему выбрать, да и выбрал ту, у которой
грудь больше