"Завали свою бесячью пасть", или вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами

Начало отношений - это всегда сказка: романтика, влюбленность, идеализация партнера. Но проходит время, нежные чувства угасают, появляется больше бытовухи, и тут начинается...
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7. Пары с опытом утверждают, что здоровый троллинг - это залог долгой и счастливой совместной жизни
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