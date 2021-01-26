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"Завали свою бесячью пасть", или вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами

"Завали свою бесячью пасть", или вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами (16 фото)

Автор:
26 января 2021 12:40
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   мужчина   отношения   прикол   семья   смех   
4442
16
Начало отношений - это всегда сказка: романтика, влюбленность, идеализация партнера. Но проходит время, нежные чувства угасают, появляется больше бытовухи, и тут начинается...
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Метки: Девушка   Юмор   мужчина   отношения   прикол   семья   смех   
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6  комментариев
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12k
ЦСКА Полчаса назад
"Завали свою бесячью пасть", или вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами
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1k
Rhodium 4 минуты назад
В данном случае у них есть только велосипед)
В данном случае у них есть только велосипед)
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−1
С миру по нитке Полчаса назад
Ой сколько на фишках романтичиских бабников развелось что не день то
пост про отношения
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5k
Владимир 39 минут назад
Комментарий к фото
Поэтому я хожу в магазин один.
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5k
Владимир 40 минут назад
Комментарий к фото
Упражнения Кегеля? Не, не слышала...
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8k
Алексей Час назад
"Завали свою бесячью пасть", или вся правда об отношениях между мужчинами и женщинами
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