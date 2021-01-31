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Фото, доказывающих, что для счастья ребёнку нужна собака, а если вы думаете иначе, то вы точно кошка

Фото, доказывающих, что для счастья ребёнку нужна собака, а если вы думаете иначе, то вы точно кошка (19 фото + 3 гиф)

Автор:
31 января 2021 13:46
Метки: дети   собаки   фото   
979
22
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Собака, как и любой другой питомец — это большая ответственность, которая в первую очередь лежит на взрослом человеке, а не на ребёнке, для которого его заводили. Именно поэтому сперва нужно взвесить все «за» и «против» и лишь потом принимать такое серьёзное решение. А теперь о хорошем — питомец это весело! С ним можно играть, ходить на прогулку (если это собака) и обращаться за поддержкой, когда вам грустно. А ещё питомец может воспитать.

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Метки: дети   собаки   фото   
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7k
Алеksей 7 часов назад
"Фото, доказывающих, что для счастья ребёнку нужна собака" сказал взрослый родитель, который мечтает о собаке..

Ребёнку нужны норм родители и детство нормальное. Захочет собаку - он сам вам об этом скажет, нахрена что то подобное решать за кого то?
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citrus1 7 часов назад
Вот вообще человек ни чего не понимает в собаках подписав фото *расстраивается, когда его маленький друг уходит в школу. Поэтому она села на него этим утром, чтобы он не уходил*
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