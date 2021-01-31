Фото, доказывающих, что для счастья ребёнку нужна собака, а если вы думаете иначе, то вы точно кошка

Собака, как и любой другой питомец — это большая ответственность, которая в первую очередь лежит на взрослом человеке, а не на ребёнке, для которого его заводили. Именно поэтому сперва нужно взвесить все «за» и «против» и лишь потом принимать такое серьёзное решение. А теперь о хорошем — питомец это весело! С ним можно играть, ходить на прогулку (если это собака) и обращаться за поддержкой, когда вам грустно. А ещё питомец может воспитать.
"Мы искали приятеля для нашего 10-летнего сына несколько недель, и вчера мы нашли ему идеальную пару!"
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Так выглядит начало большой дружбы
"Наша собака очень расстраивается, когда его маленький друг уходит в школу. Поэтому она села на него этим утром, чтобы он не уходил"
"Мой сын любит объятия. Сначала нашей собаке это не очень нравилось, но теперь она с радостью принимает его обнимашки"
Лучший пушистый напарник по хулиганствам
Она влюблена в нового крошечного человечка
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Ребёнку нужны норм родители и детство нормальное. Захочет собаку - он сам вам об этом скажет, нахрена что то подобное решать за кого то?