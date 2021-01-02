У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами

У всех есть тот самый друг, который влезает в кадр или корчит рожи, и "портит" казалось бы милую фотографию. Собака по кличке Кико (Kiko) - как раз такой друг. Это очаровательное создание запрокидывает голову на всех фото, чем сразу показывает, что она отличается от своих сородичей.
Собачка по кличке Кико живет в Новой Зеландии с любящими хозяевами и тремя другими собаками. Ее порода - финский шпиц, и у нее есть одна забавная особенность. На всех фотографиях с сородичами, которые делает хозяйка, Кико отличается от всех сородичей.
“Три наши рыжие собаки - финские шпицы, - рассказывает хозяйка, Эшли Макферсон. - У нас есть Мика, которой 3 года. Другая рыжая собака - Тофу. Она дочь Мики, ей полтора года. Последняя рыжая - это 9-месячная Кико, также дочь Мики. Они немного странные, нахальные существа, и очень похожи на кошек. Белая собака - швейцарская овчарка Кайя. Эта 6-летняя дама - лидер всей собачьей банды".
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По каждому фото сразу видно, кто тут самый странный. Кико всегда умудряется запрокинуть голову так, что все только удивляются, как такое возможно. "Кико выросла во время изоляции, кстати, в компании кошек. Может быть, поэтому у нее такой странный характер," - продолжает хозяйка.
Собак выдрессировали сидеть и позировать перед камерой, но так как Кико все еще щенок, она иногда начинает делать другие вещи, в том числе - запрокидывать голову. Со слов хозяйки, она научилась этому сама, и теперь это - ее главная фишка!
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