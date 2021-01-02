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У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами

У всех есть такой друг: собака "портит" каждую фотографию с сородичами (18 фото)

Автор:
02 января 2021 20:27
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
460
18
У всех есть тот самый друг, который влезает в кадр или корчит рожи, и "портит" казалось бы милую фотографию. Собака по кличке Кико (Kiko) - как раз такой друг. Это очаровательное создание запрокидывает голову на всех фото, чем сразу показывает, что она отличается от своих сородичей.
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Метки: животные   забавные животные   питомцы   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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1  комментарий
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Андрей 44 минуты назад
Это как современные инстатёлочки, которым надо обязательно показать попу-как-орех и мордань одновременно.
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