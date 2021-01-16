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Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает (31 фото)

Автор:
16 января 2021 09:00
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   забавно   истории   питомцы   собака   собаки   фото   
1631
31
У позитивного курьера из США по имени Джейсон Хардести есть одна милейшая традиция - этот парень фотографируется со всеми собаками, которых встречает в домах своих клиентов. Джейсон работает в крупной службе UPS, и ездить с посылками ему приходится по всей стране. Но эта чудесная традиция стала для парня настоящей отдушиной. А еще - его подписчики в Инстаграме просто в восторге от его фотографий!
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Метки: домашние животные   животные   забавно   истории   питомцы   собака   собаки   фото   
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21  комментарий
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2k
Запускайте Берлагу! 3 часа назад
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−7
Князь Курбский 13 минут назад
ВНИМАНИЕ! Max Shtirlic педофил, любитель и распространитель лоликона. Не запачкайтесь Постоянный обитатель СДМ, возможно один из твинков. Дрочит на порно мангу и аниме с малолетками. И активно ей меняется. По законам РФ это распространение детского порно.
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4k
Olga Raudis Полчаса назад
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6k
ХРУСТАЛИК Полчаса назад
Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
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22k
Андрей 38 минут назад
Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
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7k
Sapsan 46 минут назад
Сразу видно что сувак из Эфиопии

Сразу видно что сувак из Эфиопии
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42k
SinigamiRuuk 48 минут назад
Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
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1k
Кер Реев 58 минут назад
Собаки -классные! Курьер - забавный....
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12k
banzai7 Час назад
Сначала смотрел на 2 фигуры, потом только на собак. Он везде одинаковый.
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6k
Перст Указующий Час назад
не все собачки довольны.

прикольно, наверное, работать курьером в США, особенно где-нибудь в Калифорнии: погода хорошая, путешествия)) не то, что у нас - холод, слякоть, тесное метро и хмурые лица

p.s. я не курьер

не все собачки довольны. прикольно, наверное, работать курьером в США, особенно где-нибудь в Калифорнии: погода хорошая, путешествия)) не то, что у нас - холод, слякоть, тесное метро и хмурые лица p.s. я не курьер
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4k
Алексей 2 часа назад
Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
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6k
Перст Указующий Алексей 2 часа назад
да хватит постить это [ебало]
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ХРУСТАЛИК Перст Указующий Полчаса назад
а чем тебе первая леди франции не нравится?
а чем тебе первая леди франции не нравится?
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8k
Александр 2 часа назад
Прикольный мужик.
Наверно штатив возит с собой.
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11k
Alex Александр 2 часа назад
То есть, вариант, что фото делает в этот момент хозяин собаки, так как иначе невозможно сфотографироваться с чужой собакой, вы не рассматриваете? Ладно )
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8k
Александр Alex 56 минут назад
Я высказал лишь один вариант, это можно было понять по слову "наверно", в начале предложения.
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15k
Ego sum qui sum 2 часа назад
суровее особи справа в жизни не видел

суровее особи справа в жизни не видел
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1k
Кер Реев Ego sum qui sum 57 минут назад
И это он улыбается ещё....
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631
лесная лысоешка 2 часа назад
Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает
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58k
Viktor 2 часа назад
Чёта таких собачек я с ним не видел!

Чёта таких собачек я с ним не видел!
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1k
Sergiy Rambus 3 часа назад
Класс
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