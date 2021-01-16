Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

У позитивного курьера из США по имени Джейсон Хардести есть одна милейшая традиция - этот парень фотографируется со всеми собаками, которых встречает в домах своих клиентов. Джейсон работает в крупной службе UPS, и ездить с посылками ему приходится по всей стране. Но эта чудесная традиция стала для парня настоящей отдушиной. А еще - его подписчики в Инстаграме просто в восторге от его фотографий!
Американец Джейсон Хардести работает в крупной североамериканской компании UPS, которая доставляет посылки не только по всей стране, но и по всему миру. На работе Джейсон занят перевозками весь день, но он нашел скрасить рутинные будни. Всякий раз, когда у него появляется возможность, он общается с собаками, которых встречает в домах клиентов, а еще - фотографируется с ними. Это уже превратилось в традицию, которую обожают подписчики парня в Инстаграме. Посмотрите на свежую порцию его снимков с собачками:
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прикольно, наверное, работать курьером в США, особенно где-нибудь в Калифорнии: погода хорошая, путешествия)) не то, что у нас - холод, слякоть, тесное метро и хмурые лица
p.s. я не курьер
Наверно штатив возит с собой.