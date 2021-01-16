Позитивный курьер фотографируется с каждой собакой, которую встречает

Американец Джейсон Хардести работает в крупной североамериканской компании UPS, которая доставляет посылки не только по всей стране, но и по всему миру. На работе Джейсон занят перевозками весь день, но он нашел скрасить рутинные будни. Всякий раз, когда у него появляется возможность, он общается с собаками, которых встречает в домах клиентов, а еще - фотографируется с ними. Это уже превратилось в традицию, которую обожают подписчики парня в Инстаграме. Посмотрите на свежую порцию его снимков с собачками: