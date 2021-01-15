Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много

Хорошей собаки много не бывает - и это то, что определенно можно сказать про немецких догов. Рост собак этой породы может достигать 90 см, а вес - 90 кг. Несмотря на свои огромные размеры, эти собаки очень дружелюбные, обаятельные и даже чудаковатые. Убедитесь в этом сами, и посмотрите эту позитивную подборку!

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Этот двухметровый немецкий дог Пресли также известен как Скуби-ду. Больше всего на свете он боится маленьких собак, пластиковых пакетов и пылесоса 0 Источник:

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"Моя дочь однажды весь день лежала дома. Вот что я увидела, войдя в ее комнату" 0 Источник:

"Мам, я тут нового друга нашел" 0 Источник:

"Наш немецкий дог и наш новый щенок. Милота" 0 Источник:

"Вот как мы любим воздуходувку" 0 Источник:

"Моя собака сломалась после прогулки в парке" 0 Источник:

"Она нашла втулку для туалетной бумаги, и начала вот так дышать через нее. Четвероногий гений" 0 Источник:

Хорошей собаки много не бывает! 0 Источник:

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"Наша большая домашняя корова встречает маленькую домашнюю корову" 0 Источник:

"Сегодня бвл определенно необычный полет" 0 Источник:

Хозяин поставил для собаки стульчик, чтобы она могла пообщаться со своим возлюбленным-соседом 0 Источник:

"А это - Луи, наш немецкий дог" 0 Источник:

Прошел год.. 0 Источник:

Такое не каждый день увидишь.. 0 Источник:

По сравнению с немецким догом, другие собаки - просто малютки 0 Источник:

"Выражение мордочки нашей Луны, когда мама начала ругать сына" 0 Источник:

"А мой пес просто плавится" 0 Источник:

3 месяца, 6 месяцев, и год 0 Источник:

"Вот так наша прелесть спит на пуфе, который он давно перерос" 0 Источник:

Надежный защитник! 0 Источник:

"Наш 10-недельный Бак только что выучил первую команду - сидеть" 0 Источник:

С таким охранником - ничего не страшно 0 Источник:

Немецкий дог в Калифорнии, 1961 год. Стиль! 0 Источник:

"Он всегда находит самые маленькие места, куда может влезть" 0 Источник:

"Наше чудо знакомится с новым соседом" 0 Источник:

"Мой лучший друг" 0 Источник:

"Линкольну сегодня год!" 0 Источник:

87-килограммовый немецкий дог со своей подругой 0 Источник:

Немецкие доги - странные существа 0 Источник:

Дружба бывает разной 0 Источник:

"Наше великолепное создание" 0 Источник:

"Вот так мы делимся кроваткой с другом" 0 Источник:

"Хорошая девочка присела, ожидая своей очереди к ветеринару" 0 Источник:

Немецкий дог - само величие и очарование 0 Источник:

"У Джоша всегда была склонность к чистоте" 0 Источник:

Все познается в сравнении 0 Источник:

Когда вы с друзьями - настоящая команда 0 Источник:

"Он до сих пор думает, что он щеночек" 0 Источник: