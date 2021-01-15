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Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много

Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много (41 фото)

Автор:
15 января 2021 08:30
Сообщество : Животные
Метки: животные   немецкие доги   немецкий дог   питомцы   подборка   собака   собаки   фото   
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41
Хорошей собаки много не бывает - и это то, что определенно можно сказать про немецких догов. Рост собак этой породы может достигать 90 см, а вес - 90 кг. Несмотря на свои огромные размеры, эти собаки очень дружелюбные, обаятельные и даже чудаковатые. Убедитесь в этом сами, и посмотрите эту позитивную подборку!
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Метки: животные   немецкие доги   немецкий дог   питомцы   подборка   собака   собаки   фото   
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Kostick Полчаса назад
шикарная собака, жаль только, что живёт мало(
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3k
ваня панкин 4 минуты назад
забавные собаки, но увы себе я такого не хочу...
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