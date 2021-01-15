Немецкие доги - собаки, которых никогда не бывает много

Автор:
15 января 2021 08:30
Хорошей собаки много не бывает - и это то, что определенно можно сказать про немецких догов. Рост собак этой породы может достигать 90 см, а вес - 90 кг. Несмотря на свои огромные размеры, эти собаки очень дружелюбные, обаятельные и даже чудаковатые. Убедитесь в этом сами, и посмотрите эту позитивную подборку!
Этот двухметровый немецкий дог Пресли также известен как Скуби-ду. Больше всего на свете он боится маленьких собак, пластиковых пакетов и пылесоса
"Моя дочь однажды весь день лежала дома. Вот что я увидела, войдя в ее комнату"
"Мам, я тут нового друга нашел"
"Наш немецкий дог и наш новый щенок. Милота"
"Вот как мы любим воздуходувку"
"Моя собака сломалась после прогулки в парке"
"Она нашла втулку для туалетной бумаги, и начала вот так дышать через нее. Четвероногий гений"
Хорошей собаки много не бывает!
"Наша большая домашняя корова встречает маленькую домашнюю корову"
"Сегодня бвл определенно необычный полет"
Хозяин поставил для собаки стульчик, чтобы она могла пообщаться со своим возлюбленным-соседом
"А это - Луи, наш немецкий дог"
Такое не каждый день увидишь..
По сравнению с немецким догом, другие собаки - просто малютки
"Выражение мордочки нашей Луны, когда мама начала ругать сына"
"А мой пес просто плавится"
3 месяца, 6 месяцев, и год
"Вот так наша прелесть спит на пуфе, который он давно перерос"
"Наш 10-недельный Бак только что выучил первую команду - сидеть"
С таким охранником - ничего не страшно
Немецкий дог в Калифорнии, 1961 год. Стиль!
"Он всегда находит самые маленькие места, куда может влезть"
"Наше чудо знакомится с новым соседом"
87-килограммовый немецкий дог со своей подругой
Немецкие доги - странные существа
"Наше великолепное создание"
"Вот так мы делимся кроваткой с другом"
"Хорошая девочка присела, ожидая своей очереди к ветеринару"
Немецкий дог - само величие и очарование
"У Джоша всегда была склонность к чистоте"
Все познается в сравнении
Когда вы с друзьями - настоящая команда
"Он до сих пор думает, что он щеночек"
"Кажется, нам нужна помощь. Он не перестает расти!"
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