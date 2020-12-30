20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки

Новый год - чудесное время, которое мы проводим вместе с семьей, и конечно же, любимыми пушистиками. Однако, при участии домашних животных это не всегда бывает просто - даже банально сделать общее фото! Ведь они могут внезапно влезть в кадр и испортить (читай - улучшить) самый идеальный снимок, как герои этой подборки. Посмотрите на эти шедевры - они не были бы настолько смешными, если бы не собаки!
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"Мы пытались сфотографироваться все вместе, но кажется, у наших собак был не очень праздничный настрой.."
"Каждый раз, когда мы собираемся фотографироваться вместе, наша собака думает, что она - главная звезда всего процесса"
"Мой пес отказывался спокойно сидеть на фото, поэтому мы решили сделать такую невинную открытку"
"Это один из редких дней, когда нам удалось собраться всем вместе и сфотографироваться. Вот что получилось.."
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