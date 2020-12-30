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20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки

20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки (38 фото)

Автор:
30 декабря 2020 19:41
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавные животные   новый год   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
199
38
Новый год - чудесное время, которое мы проводим вместе с семьей, и конечно же, любимыми пушистиками. Однако, при участии домашних животных это не всегда бывает просто - даже банально сделать общее фото! Ведь они могут внезапно влезть в кадр и испортить (читай - улучшить) самый идеальный снимок, как герои этой подборки. Посмотрите на эти шедевры - они не были бы настолько смешными, если бы не собаки!
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Метки: животные   забавные животные   новый год   подборка   смешные животные   собака   собаки   фото   
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