20+ новогодних фото, которые не были бы так круты, если бы не собаки

Новый год - чудесное время, которое мы проводим вместе с семьей, и конечно же, любимыми пушистиками. Однако, при участии домашних животных это не всегда бывает просто - даже банально сделать общее фото! Ведь они могут внезапно влезть в кадр и испортить (читай - улучшить) самый идеальный снимок, как герои этой подборки. Посмотрите на эти шедевры - они не были бы настолько смешными, если бы не собаки!

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"Семейное фото" 0 Источник:

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"Собака наших друзей запрыгнула в кадр" 0 Источник:

"С этими ребятами идеального кадра не получится" 0 Источник:

Все эмоции по поводу Нового года - в одном фото 0 Источник:

"Наш пес зафотобомбил семейный новогодний снимок" 0 Источник:

"А вот наша семейная фотокарточка" 0 Источник:

"Хозяин, она мне никогда не нравилась" 0 Источник:

"Мама попросила сделать милую открытку с нашим чихуахуа.." 0 Источник:

"Он настоящий?!" 0 Источник:

"Мы пытались сфотографироваться все вместе, но кажется, у наших собак был не очень праздничный настрой.." 0 Источник:

"Счастливого Нового года от нашего пса" 0 Источник:

"Лучшее новогоднее фото из нашей семейной истории" 0 Источник:

"А мой пес внезапно научился дышать огнем" 0 Источник:

"А вот фотобомба с участием нашей прелести" 0 Источник:

"Кажется, у нашего пса не очень праздничное настроение" 0 Источник:

"Просто лучшее фото!" 0 Источник:

"Я хотела фото, где мы с моей собакой счастливы Новому году. Похоже, счастлива только я" 0 Источник:

"Реакция моего пса, когда он понял, что ему подарили только свитер" 0 Источник:

"Научила своего красавца позировать, и теперь он влезает в каждое мое фото" 0 Источник:

"Такие праздничные фото уже привычны для нас" 0 Источник:

"Ненавижу ваш дурацкий Новый год!" 0 Источник:

"Отношение нашего с мужем пса к семейным фотосессиям.." 0 Источник:

"Каждый раз, когда мы собираемся фотографироваться вместе, наша собака думает, что она - главная звезда всего процесса" 0 Источник:

Безудержное веселье 0 Источник:

Даже не пытайтесь понять, что здесь происходит 0 Источник:

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"Привет из 2006-го" 0 Источник:

"Неудачные попытки сделать милые фото у елки" 0 Источник:

"Мой пес отказывался спокойно сидеть на фото, поэтому мы решили сделать такую невинную открытку" 0 Источник:

"Ни одна собака не пострадала после этого снимка" 0 Источник:

"Кажется, это была плохая идея для фото.." 0 Источник:

"Это один из редких дней, когда нам удалось собраться всем вместе и сфотографироваться. Вот что получилось.." 0 Источник:

Эти фотографии не были бы настолько эпичными, если бы не собаки 0 Источник:

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