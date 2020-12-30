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Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера (6 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 21:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   хаски   
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Хаски случайно упала в ледяную воду во время прогулки с хозяином в парке Пекина, Китай. Тогда в китайской столице наступили холода, и если бы не прибывшая вовремя помощь, история могла бы закончится очень печально. Смышленая собака быстро схватилась за круг, который ей бросили спасатели, а затем выплыла на берег.

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Метки: видео   животные   истории спасения   история спасения   собака   собаки   фото   хаски   
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3  комментария
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Перст Указующий 45 минут назад
на берегу-то её и съели.
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Свирепый Бамбр 44 минуты назад
За такой видос, нужно оператора туда бросить и сверху кругом по башке!
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