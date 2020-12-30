Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

Хаски случайно упала в ледяную воду во время прогулки с хозяином в парке Пекина, Китай. Тогда в китайской столице наступили холода, и если бы не прибывшая вовремя помощь, история могла бы закончится очень печально. Смышленая собака быстро схватилась за круг, который ей бросили спасатели, а затем выплыла на берег.
Жительница Пекина выгуливала свою хаски в местном парке, как вдруг во время прогулки питомица упала в ледяное озеро. Недавно в китайской столице наступили холода, поэтому собачка могла серьезно замерзнуть. Перепуганная хаски плавала в ледяной воде, пока ее не менее взволнованная хозяйка звонила спасателям.
Доставать собачку приехала команда пожарных. Сначала хаски бросили спасательный круг, и смышленая собака быстро поняла что к чему - она схватилась лапами за круг, после чего поплыла к берегу, а спасатели помогали ей. Обессиленная и замерзшая хаски упала, оказавшись на берегу - у бедняги перемерзли лапы.
К счастью, хаски оказалась невредима - стоило ее немного отогреть, и она тут же почувствовала себя намного лучше и пошла. Местные спасатели предупредили хозяев, чтобы они бережно следили за своими любимцами, и не допускали подобных ситуаций.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хозяин привязал собаку к дереву, оставив печальную записку
- Хозяева воссоединились с украденной собакой, которая пропала в 2014 году
- Хозяева принесли домой раненого кота, и боялись реакции собак
- Велосипедист заметил на проезжей части перепуганную собаку
- Собака "разрушила" дом и сделала вид, что сожалеет
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...