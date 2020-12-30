Спасатели вытащили перепуганную хаски из ледяного озера

Хаски случайно упала в ледяную воду во время прогулки с хозяином в парке Пекина, Китай. Тогда в китайской столице наступили холода, и если бы не прибывшая вовремя помощь, история могла бы закончится очень печально. Смышленая собака быстро схватилась за круг, который ей бросили спасатели, а затем выплыла на берег.

0 Жительница Пекина выгуливала свою хаски в местном парке, как вдруг во время прогулки питомица упала в ледяное озеро. Недавно в китайской столице наступили холода, поэтому собачка могла серьезно замерзнуть. Перепуганная хаски плавала в ледяной воде, пока ее не менее взволнованная хозяйка звонила спасателям.

0 Источник: Доставать собачку приехала команда пожарных. Сначала хаски бросили спасательный круг, и смышленая собака быстро поняла что к чему - она схватилась лапами за круг, после чего поплыла к берегу, а спасатели помогали ей. Обессиленная и замерзшая хаски упала, оказавшись на берегу - у бедняги перемерзли лапы.

0 Источник: К счастью, хаски оказалась невредима - стоило ее немного отогреть, и она тут же почувствовала себя намного лучше и пошла. Местные спасатели предупредили хозяев, чтобы они бережно следили за своими любимцами, и не допускали подобных ситуаций.

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