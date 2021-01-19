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"Путешествие Нильса с дикими гусями" - почему шведское издание в 6 раз толще

"Путешествие Нильса с дикими гусями" - почему шведское издание в 6 раз толще (8 фото)

Автор:
19 января 2021 21:06
Метки: детская литература   история   литература   
563
8

Сегодня мы поговорим о Сельме Лагерлеф и ее книге с названием, которое в оригинале звучит как "Удивительное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции". Упоминание оригинала критично потому, что отечественная версия "Нильса" отличается от оригинальной, пожалуй, даже больше, чем "Буратино" от "Пиноккио".

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Метки: детская литература   история   литература   
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16k
babuby 2 часа назад
Ха! Эстонское издание вообще до сир пор ещё печатают!
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
У меня в детстве такое издание было.
Необычайные чувства: "шведской мрачности и депрессивности" там вполне достаточно - и в эпизоде с крысами и с тем же Розенбомом, но тем не менее история притягивала, читал несколько раз.
У меня в детстве такое издание было. Необычайные чувства: "шведской мрачности и депрессивности" там вполне достаточно - и в эпизоде с крысами и с тем же Розенбомом, но тем не менее история притягивала, читал несколько раз.
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19k
Слепой Пью Час назад
Попался мне перевод Брауде - как переводчик смогла вытерпеть эту унылую тягомотину, не знаю. Памятник ей за это и еще Нобелевку бы дал. Такая нудятина, что готов лучше любого графомана почитать. И за ЭТО дали премию?!?!?! Я худею, дорогая редакция...
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470
MoZaR Час назад
Спасибо, интересно, познавательно, информативно!
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4k
КремлеКот Час назад
Мультфильм отличный !
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2k
Владимир 2 часа назад
любимая книжка детства...
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