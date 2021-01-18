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Ходили, ходим и будем ходить: 17 следов оставленных горячими кисками

Ходили, ходим и будем ходить: 17 следов оставленных горячими кисками (17 фото)

Автор:
18 января 2021 11:22
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   безобразники   животные   история   коты   отпечаток   след   
854
17

Забавные они, эти милые киски - живут, как хотят, ходят где вздумается. И им совершено пофигу что там наделали, настроили или положили кожаные мешки - они идут вперед, ибо таков путь...

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Метки: Юмор   безобразники   животные   история   коты   отпечаток   след   
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