Ходили, ходим и будем ходить: 17 следов оставленных горячими кисками

Забавные они, эти милые киски - живут, как хотят, ходят где вздумается. И им совершено пофигу что там наделали, настроили или положили кожаные мешки - они идут вперед, ибо таков путь...
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