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Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото

Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото (7 фото)

Автор:
16 января 2021 11:33
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   в мире   история   люди   откровенные фото   психолог   фото   
1658
7
Профессиональное сообщество решило, что контент их коллеги в соцсетях слишком провокационный. В ответ женщина отказалась от лицензии, заявив о сексизме по отношению к ней.

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Метки: Instagram   в мире   история   люди   откровенные фото   психолог   фото   
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23  комментария
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1k
Диагноз Час назад
Не устаю удивляться. Когда две особи мужского пола долбят друг друга в очко это у них нормально, а то что у женщины есть сиськи и )|(опа - это по какой-то причине плохо и недостойно...
Когда мужик говорит, что он Наполеон - он едет на отдых в дурку, а когда мужская особь говорит, что он девушка - это хорошо и правильно...
Плохо понимаю почему так устроено, видимо я пропустил какую-то ступень эволюции...
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−7
Князь Курбский 6 минут назад
А баба ничего. Ябывдул
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−7
Князь Курбский 6 минут назад
ВНИМАНИЕ! Max Shtirlic педофил, любитель и распространитель лоликона. Не запачкайтесь Постоянный обитатель СДМ, возможно один из твинков. Дрочит на порно мангу и аниме с малолетками. И активно ей меняется. По законам РФ это распространение детского порно.

Источник: https://fishki.net/3513347-vot-tak-psov-vospityvajut-v-voronezhe-voditely-skinul-v-kjuvet-legkovushku-namerenno-meshavshuju-dvizheniju.htmlhttps://fishki.net/3513347-vot-tak-psov-vospityvajut-v-voronezhe-voditely-skinul-v-kjuvet-legkovushku-namerenno-meshavshuju-dvizheniju.html © Fishki.net
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14k
Граммар-наци 13 минут назад
А эти самые откровенные фото будут в другом посте?
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3k
Дмитрий Григорьев 16 минут назад
Тема совершенно не раскрыта.
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859
Обратная сторона Луны 23 минуты назад
Интересно, а приём она ведёт прямо в сексшопе и в соответствующей экипировке?
Интересно, а приём она ведёт прямо в сексшопе и в соответствующей экипировке?
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8k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Министр по вопросам равных возможностей"
===============
Куясе...а говорят, что это у нас раздувание чиновничьего аппарата.
Да мы просто дети!
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154
Alex Syvokobylenko Полчаса назад
Там ошибка в тексте. Пожаловался не коллега, а какой-то пид@рас.
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846
Сергей 38 минут назад
где "откровенные" фото ТС ?
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590
Alexander 53 минуты назад
Вот если бы она была транссвеститом или что поддерживала бы ЛГБТ сообщество, ей бы там никто и слова не сказал, а так, увы, смирись - человеческий детёныш (
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2k
barracuda Час назад
сиськи норм...
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323
vadik155 Час назад
21ый век на дворе , чего может быть скандального в фотках бабы в нижнем белье ?
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2k
Мистер Фикс Час назад
Российский психолог, посадившая отца на 13 лет за то, что на рисунках его дочери кошачьи хвосты, по ее мнению, отображают фаллические символы


Российский психолог, посадившая отца на 13 лет за то, что на рисунках его дочери кошачьи хвосты, по ее мнению, отображают фаллические символы
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3k
tamin Час назад
И снова диплом брошен в печку в угоду дилдо
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859
Обратная сторона Луны tamin 18 минут назад
Скорее она поняла, что по специальности работа не приносит прибыли, поэтому устроила пиар-акцию для своего сексшопа. Думаю, после шумихи в ынтырнэтах продажи подскочили
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1k
insaider Час назад
К чему эта неуместная стрельба глазками?! Это неприкрытая пропаганда патриархальных ценностей,гетеросексуалности,не говоря о том что дизайн бюсгальтера намекает на наряд раба,и тем самым бьёт по самым основам толерантности и целования черных ног!

З.Ы.На правах рекламы.
К чему эта неуместная стрельба глазками?! Это неприкрытая пропаганда патриархальных ценностей,гетеросексуалности,не говоря о том что дизайн бюсгальтера намекает на наряд раба,и тем самым бьёт по самым основам толерантности и целования черных ног! З.Ы.На правах рекламы.
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19k
Слепой Пью Час назад
Как сложно-то все...
А раньше бабе просто стоило сказать "бе-бе-бе"!
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11k
Денис Час назад
Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото
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58k
Viktor Час назад
Ну а фотки то где, откровенные?
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10k
[email protected] Viktor Полчаса назад
Друг спрашивает?....
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