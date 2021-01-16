Психолог из Бельгии попала в скандал из-за откровенных фото

"Почему сексуальность и/или женственность недостойны? И с каких это пор мы, психологи, судим о достоинстве других? Разве мы не должны быть непредвзятыми и поощрять аутентичность?. <...> Если быть психологом в 2021 году означает, что я не могу быть собой (даже в моей личной жизни, потому что это то, о чем идет речь!), то я бы предпочла вовсе не быть психологом. Поэтому я решила прекратить свое членство в Комитете психологов (и, следовательно, также отказаться от своего звания психолога). Это больно и сложно", – написала она.