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Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире

Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире (26 фото)

Автор:
19 января 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: в мире   интересно   интересные факты   история   полезно   факты   фото   эверест   
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Великолепный, притягательный и опасный Эверест - самая высокая гора в мире. Он был покорен в 1953 году, но с тех пор он не стал менее привлекательным объектом для альпинистов. Факты из его истории завораживают, пугают и вдохновляют на протяжении десятилетий, а рассказы о триумфах и трагедиях на его склонах стали легендарными. Познакомимся с несколькими интересными фактами о великой вершине.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   интересно   интересные факты   история   полезно   факты   фото   эверест   
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59k
Доктор Джонс 57 минут назад
Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире
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12k
Денис 36 минут назад
Ещё очень важную деталь добавлю: Анатолий Букреев - альпинист-герой. Спас на Эвересте в 1996 троих человек.

Ещё очень важную деталь добавлю: Анатолий Букреев - альпинист-герой. Спас на Эвересте в 1996 троих человек.
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