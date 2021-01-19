Эверест: 25 интересных фактов из истории самой высокой вершины в мире

Великолепный, притягательный и опасный Эверест - самая высокая гора в мире. Он был покорен в 1953 году, но с тех пор он не стал менее привлекательным объектом для альпинистов. Факты из его истории завораживают, пугают и вдохновляют на протяжении десятилетий, а рассказы о триумфах и трагедиях на его склонах стали легендарными. Познакомимся с несколькими интересными фактами о великой вершине.

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1. Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей первыми поднялись на Эверест 29 мая 1953 года. После шести неудачных попыток, Тенцингу удалось покорить вершину лишь вместе с Хиллари 0 Источник:

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2. Сын Эдмунда Хиллари, Питер, и один из сыновей Тенцинга, Джамлинг Норгей, тоже поднимались на Эверест после 1953 года 0 Источник:

3. Эверест назвали в честь генерального геодезиста в Индии, британца Джорджа Эвереста. Сэр Джордж никогда не поднимался на гору - ему даже не особо понравилось, что ее называли в его честь 0 Источник:

4. Японская альпинистка Дзюнко Табэй стала первой женщиной, достигшей вершины Эвереста в 1975 году. Она также стала первой женщиной, которая поднялась на семь вершин в 1992 году 0 Источник:

5. В 1988 году прошло первое "перекрестное" восхождение на Эверест. Китайские, японские и непальские команды одновременно поднялись с северной и южной сторон, и спустились с другой. Это было первое восхождение, которое показали по телевидению 0 Источник:

6. Самым старым альпинистом, когда-либо поднимавшимся на вершину, был 80-летний Юитиро Миура из Японии в 2013 году. Самым молодым - 13-летний Джордан Ромеро из США, который завершил восхождение в 2010 году 0 Источник:

7. На Эвересте - около 120 тонн мусора, включая продукты для приготовления пищи, газовые баллоны, веревки, палатки,пивные банки, пластик, остатки вертолетов и человеческие отходы. Сейчас Непал активно работает над очисткой горы от мусора 0 Источник:

8. В попытках подняться на Эверест погибло 290 человек. Первые случаи смерти были зафиксированы в 1922 году, когда семь участников британской экспедиции погибли под лавиной 0 Источник:

9. Из-за геологического подъема Эверест становится примерно на 4 мм выше с каждым годом 0 Источник:

10. Австриец Петер Хабелер и итальянец Рейнхольд Месснер стали первыми альпинистами, достигшими вершины без баллона с кислородом в 1978 году 0 Источник:

11. Апа Шерпа, Пхурба Таши Шерпа и (по состоянию на май 2017 года) Ками Рита Шерпа, - достигли вершины Эвереста 21 раз каждый 0 Источник:

12. Самая смертоносная катастрофа на горе произошла в апреле 2015 года, когда лавина, вызванная землетрясением в Непале, унесла жизни по меньшей мере 22 человек 0 Источник:

13. В 1856 году впервые рассчитали высоту Эвереста - 8 840 метров. В 1955 году ее изменили на 8 848 метров, и это остается официально признанной высотой. Однако, эта цифра оспаривалась на протяжении многих лет 0 Источник:

14. На вершине даже женятся. Мони Мулепати и Пем Дорджи Шерпа стали первой парой, поженившейся на Эвересте в 2005 году 0 Источник:

15. Эверест - самая высокая гора над уровнем моря, но не от основания до вершины. Высота гавайской горы Мауна-Кеа - 10 211 метров от основания до пика, однако лишь 4205 метров из них находятся над уровнем моря 0 Источник:

16. На 2018 год Эверест покорили 8306 раз 4833 человека 0 Источник:

17. Альпинисты сжигают в среднем 20 000 калорий за день восхождения на вершину 0 Источник:

18. Самый загруженный день на Эвересте случился 10 мая 1993 года. В этот день на вершину поднялось 40 человек 0 Источник:

19. На высоте более 6 тысяч метров на Эвересте почти нет животных - там встречаются лишь барголовые гуси, которые мигрируют через Эверест по пути в Индию, и гималайские прыгающие пауки 0 Источник:

20. Температура на горе опускается до -60° C 0 Источник:

21. Альпинисты используют около 10 тысяч метров веревки в год при подъеме на популярном маршруте Южное седло 0 Источник:

22. Прямо под вершиной Эвереста расположена "Радужная долина" - но она называется так по печальным причинам. Ее назвали так из-за огромного количества тел погибших альпинистов в разноцветной экипировочной одежде 0 Источник:

23. На Эвересте есть 18 альпинистских маршрутов, которые имеют название 0 Источник:

24. Многие шерпы не осмелятся покорять вершину, не совершив церемонию пуджи. Альпинисты просят у богов безопасного восхождения, делают подношения, а снаряжение команды благословляют монахи 0 Источник: