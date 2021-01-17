Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств

Мальчик вместе с родителями пришел в ресторан Mrs. Potato в Орландо. Официантке Флавен Карвальо показалось странным, что родители заказали еду себе, но ничего не взяли мальчику. Его отчим, Тимоти Уилсон,на ее вопрос о заказе для мальчика ответил, что он поест дома. Затем Фларен заметила снияки и царапины на руках и лице мальчика. "Я увидела царапину у него между бровей и синяк в углу глаза", - рассказала она. Тогда официантка написала записку: "Тебе нужна помощь" и показала ее мальчику из-за спин его родителей. Сначала он испуганно покачал головой, но затем, немного подумав, закивал. После этого девушка позвонила в службу спасения 911.