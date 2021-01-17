Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств

Флавен Карвальо, официантка одного из ресторанов Флориды,сумела не только понять, что мальчик, пришедший в ресторан, находится в беде, но и оказать ему помощь и спасти от родителей-абьюзеров.
Официантка из Флориды получила благодарность местной полиции за то, что спасла 11-летнего мальчика от мучивших его родственников. Заметив синяки на руках мальчика, она сумела передать ему записку, в которой была одна фраза: "Тебе нужна помощь?"
Мальчик вместе с родителями пришел в ресторан Mrs. Potato в Орландо. Официантке Флавен Карвальо показалось странным, что родители заказали еду себе, но ничего не взяли мальчику. Его отчим, Тимоти Уилсон,на ее вопрос о заказе для мальчика ответил, что он поест дома. Затем Фларен заметила снияки и царапины на руках и лице мальчика. "Я увидела царапину у него между бровей и синяк в углу глаза", - рассказала она. Тогда официантка написала записку: "Тебе нужна помощь" и показала ее мальчику из-за спин его родителей. Сначала он испуганно покачал головой, но затем, немного подумав, закивал. После этого девушка позвонила в службу спасения 911.
На записи ее разговора со службой спасения можно услышать: "Я очень переживаю и не знаю, что делать. Посоветуйте мне, пожалуйста! Что я могу предпринять? Здесь мальчик, он в синяках, и ничего не ест, когда остальные члены его семьи едят".
Посл звонка Флавен в заведение приехала полиция. Когда мальчика попросили закатать рукава, оказалось, что все его руки покрыты синяками, и ему больно даже дотронуться до них.
Посл звонка Флавен в заведение приехала полиция. Когда мальчика попросили закатать рукава, оказалось, что все его руки покрыты синяками, и ему больно даже дотронуться до них.
Как оказалось, отчим мальчика, 34-летний Тимоти Уилсон, и его мать, 31-летняя Кристин Суонн, периодически издевались над ребенком, били, связывали ремнями и подвешивали вниз головой. Оба были арестованы: Уилсон - по обвинению в насилии над ребенком, а Суонн - по обвинению в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и попустительстве насилию.
Мальчик был доставлен в госпиталь, где у него обнаружилисущественный дефицит массы тела - очевидно, что ребенок постоянно недоедал. Все его тело было покрыто следами побоев. Мальчик рассказал, что его заставляли по 30 минут стоять в планке - это упражнение для тренировки прессе даже профессиональные спортсмены делают по несколько минут за один подход - и избивали его, когда у него ничего не получалось.
"Этот мальчик подвергалсянастоящим пыткам, - рассказал представитель полиции. - То, что он рассказывает, ужасает". Как оказалось, ребенка регулярно избивали ремнями и деревянной ручкой от метлы, заковывали в наручники и в качестве наказания по несколько дней не давали есть. В результате, он и его 4-летняя сестра были изъяты из семьи органами опеки и помещены в приют.
"Если бы не решительность мисс Карвальо, возможно, мальчика бы уже не было с нами", - заявил представитель полиции. Хозяйка ресторана Mrs.Potato Рафаэла Кабеде тоже высоко оценила действия своей сотрудницы. Как оказслось, в день происшествия Карвальо не должна была работать - она вышла на смену, чтобы заменить коллегу, которая не смогла прийти. Кабеде объявила на краудфандинговом сайте GoFundMe сбор средств для достойного поощрения решительной официантки - и собранная там сумма уже превысила $26000.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Убивать надо таких. Чувствую, скоро сяду пересматривать "Настоящего детектива".
Только любя демократично и толерантно могли издеваться над ним!
А если без шуток, вот лучше на что направить бюджеты, а не на БЛМ, гей активизм, феминизм и прочую блевотину.
Каким боком тут либерасты?
вы интернаты не видели и что там творится не видели. И детей из интерната воспитывать не пробовали.
Да и желающие отомстить своим соседям всегда найдутся. За что отомстить? Да просто за то что у вас все хорошо. Есть работа, жена, дети, машина))
А, если честно, не выгораживая родителей, мы же не видели этого мальчика, вдруг в госпитале обнаружили "дефицит веса", т.е. по американским меркам 11-и летний пацан не весит 100 килограмм, как все(почти) пиндосы? Вот и планка сразу местами к месту(тавфтология) и , как бы сказать, "забота родителей" с другого ракурса. Почему мы все не возмущаемся, когда из ребенка дичайшими тренировками делают "самого сильного ребенка на земле", чтобы делать на нем рекламу(хайп ловить) и бабло грести за видео на утубе. А пацан, ну может, хотел есть как не в одно горло... Правильно тутт говорят некоторые: В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ"...
В Норвегии после вакцинации Пфайзер умерло 23 чел.
В Германии после вакцинации Пфайзер умерло 10 чел.
В Израиле после вакцинации Пфайзер паралич лицевого нерва получили 16 чел.
Пфайзер сообщила, что приостанавливает производство вакцины в связи с "производственными проблемами".
И это только цифры, которые стали известны официально.