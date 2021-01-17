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Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств

Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: абьюз   история   отцы и дети   официантка   помощь   ребенок   спасение   флорида   
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Флавен Карвальо, официантка одного из ресторанов Флориды,сумела не только понять, что мальчик, пришедший в ресторан, находится в беде, но и оказать ему помощь и спасти от родителей-абьюзеров.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: абьюз   история   отцы и дети   официантка   помощь   ребенок   спасение   флорида   
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95  комментариев
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658
Электрик 12 часов назад
Какие нах абьюзеры? Мрази ублюдочные, обоих - облить бензином и сжечь, издеваться над ребенком - ну, какая это мать-то?
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816
zu4ara 53 минуты назад
ДАВАЙ НАВАЛЬНОГО !!! (ТАКОВ ПУТЬ)...
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816
zu4ara 52 минуты назад
хочу видеть, как пакуют гада
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4k
евгений zu4ara 37 минут назад

Сообразительная официантка спасла мальчика от издевательств
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816
zu4ara евгений Полчаса назад
спасибо братан !
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4k
евгений zu4ara 24 минуты назад
вроде из самолета вышел. не запаковали. может в аэропорту? после паспортного контроля
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816
zu4ara евгений 7 минут назад
тут очень много чертей на фишках, но сила в правде !
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1k
Anatoly Tananykhin 54 минуты назад
Хабитус выразительный у родителей
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79
Andrii Pohudin 2 часа назад
мать-упыриха, родила и издевалась. Тысячи семей не могут иметь детей по разным причинам, мечтают о ребенке, семье полноценной.
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916
СДД 2 часа назад
Давно заметил, что там у них издеваются с особой фантазией. Это же надо задаться целью -- вешать кверх ногами. Т.е. не в аффекте дело, это садисты, хладнокровные и изобретательные. Как не поверишь в сатанюг проклятых?
Убивать надо таких. Чувствую, скоро сяду пересматривать "Настоящего детектива".
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289
Александр Поляков 2 часа назад
отдадут в семью из 2-х негров педерастов
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816
zu4ara 2 часа назад
Ну когда уже про навального кто ни будь расскажет, приехал он там или как ?
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4k
McGui 3 часа назад
умничка. цепкий ум - наверняка и ранее помогала и спасала в разных ситуациях )
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13k
куджо 3 часа назад
Это конечно чисто по американски, у нас такие дети шарятся по улицам, охотно убегая из дома... Из огня да в полнымя.
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31k
Олег 4 часа назад
жЫрный минус за оформление поста
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431
Дмитрий 4 часа назад
Опять врут. В США такого не может быть. В светочи демократии не могут просто так взять и издеваться над ребенком.
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8k
Sasa Дмитрий 3 часа назад
Точно, просто так не могут! )))
Только любя демократично и толерантно могли издеваться над ним!
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17k
Zergos Дмитрий 2 часа назад
Просто у них есть законы и они работают. "Родители" получили реальный срок. А у нас - когда убьют, тогда и приходите. И закон о домашнем насилии отменили.
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36k
Элек Мек 5 часов назад
США-ЗЛО.
США-ЗЛО.
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5k
Александр 5 часов назад
Блин, по моему, когда видишь такую харю, как у этого мужика, надо сразу вызывать полицию, даже если он один. Он же явно маньячина=)
А если без шуток, вот лучше на что направить бюджеты, а не на БЛМ, гей активизм, феминизм и прочую блевотину.
Блин, по моему, когда видишь такую харю, как у этого мужика, надо сразу вызывать полицию, даже если он один. Он же явно маньячина=) А если без шуток, вот лучше на что направить бюджеты, а не на БЛМ, гей активизм, феминизм и прочую блевотину.
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13k
vikklu Александр 2 часа назад
Так это же не прибавит голосов на выборах.
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40k
Соломей 5 часов назад
В США.попасть ребенку в приют,это совсем не значит быть спасённым .так как далее дети попадают в сексуальное рабство. Карпорация педофилов держит все это в своих руках.
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7k
Эхо любви 5 часов назад
Вот ваша любимая АсАшАй, либерасты!
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241
Электроник Эхо любви 5 часов назад
В РФ разве детей не бьют?
Каким боком тут либерасты?
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4k
Roman Электроник 4 часа назад
У нас замучаешься сажать извергов: пока побои снимешь, пока мазок на яйцеглист у ста свидетелей соберёшь.
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24
Михаил 5 часов назад
Тем кто пишет о помощи детям, человечности и прочем бреде посвящается:

вы интернаты не видели и что там творится не видели. И детей из интерната воспитывать не пробовали.

Да и желающие отомстить своим соседям всегда найдутся. За что отомстить? Да просто за то что у вас все хорошо. Есть работа, жена, дети, машина))
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6k
BenderRodriguez 6 часов назад
Мутная история. Мальчик ведь ходил в школу. Там что не видели? А если не видели, почему сам не рассказал учителю за все это время? А официантке тут же дал знать? И это при том, что в школах вечно вбивают детям в голову стучать на родителей.
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8k
Kucher 6 часов назад
У меня жена сейчас на "скорой" катается фельдшером, а раньше в детской хирургии была сестрой анестезиолога. Звонит как-то домой с дежурства и просит из детских игрушек взять куклу, машинку и принести ей. Я малым велел выбрать и отвезти. На следующий день жена рассказала. Кому как, но лично для меня просто жуть. Двое детей поступили мальчик и девочка брат с сестрой, три и пять лет. Мать-алкашка избила мальчика, сестра за него попробовала вступиться, но и сама огребла. Да так огребла, что с переломом оказалась в хирургии. И братик её там же избитый. Вот для них жена и велела игрушки принести. Когда она куклу девочке отдавала, та её прижала к себе и спросила: "Это мне мама принесла?" Вот что ребёнку ответить было? Даже такую пьяную мразь дети любят.
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7k
Валерий 7 часов назад
Ну, начинается... Сначала в текст пихают всякие "абьюзеры" "х@юзеры". Потом видео без перевода. Потом с потрохами нас всех завоюют без единого выстрела. ,В РУССКОМ языке уже русских слов не осталось- " Го, лукнем что там ватсап".
А, если честно, не выгораживая родителей, мы же не видели этого мальчика, вдруг в госпитале обнаружили "дефицит веса", т.е. по американским меркам 11-и летний пацан не весит 100 килограмм, как все(почти) пиндосы? Вот и планка сразу местами к месту(тавфтология) и , как бы сказать, "забота родителей" с другого ракурса. Почему мы все не возмущаемся, когда из ребенка дичайшими тренировками делают "самого сильного ребенка на земле", чтобы делать на нем рекламу(хайп ловить) и бабло грести за видео на утубе. А пацан, ну может, хотел есть как не в одно горло... Правильно тутт говорят некоторые: В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ"...
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7k
Stranger 7 часов назад
Сейчас начнут рассказывать об ужасах ювенальной юстиции, неблагодарных детях, о том что строгое воспитание просто необходимо чтобы сделать и ребенка настоящего человека. ((
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Комментарий удален. Причина: флуд
−21
370
Сергей Головин Князь Курбский 7 часов назад
С Украины?
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7k
Stranger Князь Курбский 7 часов назад
У вас бот глючит. Публикует обличающие комменты в неверный пост.
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1k
Георгий Князь Курбский 7 часов назад
Душевнобольной олень. П*здуй нах*й с сайта хорошего настроения.
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76
Doctor Edichka Князь Курбский 5 часов назад
В США после вакцинации Пфайзер умерло 55 чел.
В Норвегии после вакцинации Пфайзер умерло 23 чел.
В Германии после вакцинации Пфайзер умерло 10 чел.
В Израиле после вакцинации Пфайзер паралич лицевого нерва получили 16 чел.
Пфайзер сообщила, что приостанавливает производство вакцины в связи с "производственными проблемами".
И это только цифры, которые стали известны официально.
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2k
glazz_19 Князь Курбский 5 часов назад
Знаешь, почему твоя усраинушка все никак не выклянчает вакцину? Вакцину для животных еще не изобрели, так что ждите.
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