Дамы с птичками на шляпах: мода и таксидермисты

Украшать шляпу бантами, лентами или перьями - это так примитивно! Модницы ХХ века были фанатками цветущей сложности - и украшали шляпы чучелами птиц в натуральную величину. Это был, пожалуй, единственный период, когда заработать на моде могли не только портные, но и таксидермисты.

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