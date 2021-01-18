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Дамы с птичками на шляпах: мода и таксидермисты

Дамы с птичками на шляпах: мода и таксидермисты (29 фото)

Автор:
18 января 2021 15:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: история   история моды   мода   птицы   удивительно   украшения   чучела   шляпки   
51
29
Украшать шляпу бантами, лентами или перьями - это так примитивно! Модницы ХХ века были фанатками цветущей сложности - и украшали шляпы чучелами птиц в натуральную величину. Это был, пожалуй, единственный период, когда заработать на моде могли не только портные, но и таксидермисты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   история моды   мода   птицы   удивительно   украшения   чучела   шляпки   
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4  комментария
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−192
Мутный 48 минут назад
Яркое доказат-во того, что бабы - ипанутые на голову))
Минусите, сучки!
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25k
Франц Лефорт 21 минуту назад
Сразу вспомнилась цитата из хорошего фильма:"Мадам, я хотел бы быть птичкой, порхающей возле вашей шляпки!"
( к/ф" Беспокойное хозяйство")
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4k
yahaomsk 39 минут назад
может они шаманы ?
может они шаманы ?
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6k
Дарья 47 минут назад
Дамы с птичками на шляпах: мода и таксидермисты
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