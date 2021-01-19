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В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже

В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2021 15:20
Сообщество : Криминал
Метки: видео   воровство   охрана   полиция   пятерочка   товары   цыганка   юбка   
1785
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Под ее юбкой уместилась половина магазина.

Источник:

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Метки: видео   воровство   охрана   полиция   пятерочка   товары   цыганка   юбка   
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24  комментария
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5k
Максус 2 часа назад
а почему её не отъе.бошили,как любят делать горные вахтёры?
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1k
Йожык 12 минут назад
В магазине ребенок показывает отцу на цыганок и спрашивает:
Пап, а зачем тетенькам такие длинные юбки?
Чтобы продуктовая корзина дешевле обходилась.
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87k
сапер Водичка 17 минут назад
Да так весь табор прокормить можно !
Да так весь табор прокормить можно !
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1k
CKO 47 минут назад
А где же Томми?
А где же Томми?
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12k
ЦСКА 53 минуты назад
Слушая это баранье щебетание, поймал себя на мысли, что Я бы с удовольствием продырявил всех фигурантов, к едреной матери!!!
Слушая это баранье щебетание, поймал себя на мысли, что Я бы с удовольствием продырявил всех фигурантов, к едреной матери!!!
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16k
Злобный Члегр Час назад
Зжеч тварь!
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3k
brotherirk Злобный Члегр 51 минуту назад
ЗЖГИ!
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34k
parallax Час назад
Надо начинать ворам рубить руки, как у арабов. Тогда это вороватое племя само покинет страну.
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5k
HexUS parallax Полчаса назад
...и начать надо с презерва...президента!
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−5
Князь Курбский Час назад
ЛОЖЬ,ГРАБЁЖ,ПРОСТИТУЦИЯ-ВОТ И ВСЯ МОЯ КОНСТИТУЦИЯ "
В.В. ПУТИН.
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
а где чечен, который должен разыбать ей ибало?
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5k
HexUS Свирепый Бамбр Полчаса назад
На больничном)
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20k
Батончик с маком Час назад
вырывать им бивни золотые. хватит и недостачу закрыть и на премию персоналу
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−2
Князь Курбский Час назад
Ни עאя ей не будет
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5k
кот базилий Князь Курбский Полчаса назад
в отделении повоняет и сами на улицу выгонят .
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12k
Yasen_Perec Час назад
Инцидент закончился как всегда: Припёрлись ромалы всем табором начали голосить, причитать и кидаться своими детьми (пару раз видел такое). Пришлось отпустить.
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2k
Том Сойер 2 часа назад
А где старый добрый Томми?
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15
Племянник Путина 2 часа назад
сажать тварь
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806
AGold 2 часа назад
В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже
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3k
ron 2 часа назад
а потом спасённый товар снова выложат на полки...
)))
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5k
Ivan 2 часа назад
В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже
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3k
ваня панкин 2 часа назад
мля-я цыгане гребанные...
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9k
Алексей 2 часа назад
Да от этих уже по обычаю иного ждать не приходится,или дерьмом торгуют или тырят что нить С душком народец
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