В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже

Под ее юбкой уместилась половина магазина.
Сотрудники безопасности супермаркета "Пятерочка", расположенного рядом с проездом Дежнёва в Москве, поймали на краже престарелую цыганку.
Судя по всему, женщина оказалась матерой воровкой, потому что, чтобы запихнуть такое количество товара в широкие штанины (или куда?), нужно обладать несомненным опытом и мастерством.
В ролике видно, как охранники заставляют женщину снять маску, а затем предлагают выложить товар на землю. Даже бывалые сотрудники безопасности удивляются такому количеству вещей, которые ей удалось спрятать под юбкой.
"Ограбление века", - произносит мужчина за кадром.
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Видно, что цыганка умудрилась спрятать не только сковородку, но и огромное количество более мелких предметов и продуктов. В основном, если верить охранникам, большое количество упаковок с шампунем.
История умалчивает, чем закончился инцидент, но судя по всему, сотрудники "Пятерочки" вызвали полицию. Впрочем, с такими навыками цыганка за решеткой точно не пропадет, и станет там живым постаматом, будет и хранить, и проносить через охрану посылки любых габаритов для остальных заключенных.
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Пап, а зачем тетенькам такие длинные юбки?
Чтобы продуктовая корзина дешевле обходилась.
В.В. ПУТИН.
)))