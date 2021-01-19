В столичной "Пятерочке" цыганка попалась на крупной краже

Сотрудники безопасности супермаркета "Пятерочка", расположенного рядом с проездом Дежнёва в Москве, поймали на краже престарелую цыганку.





Судя по всему, женщина оказалась матерой воровкой, потому что, чтобы запихнуть такое количество товара в широкие штанины (или куда?), нужно обладать несомненным опытом и мастерством.





В ролике видно, как охранники заставляют женщину снять маску, а затем предлагают выложить товар на землю. Даже бывалые сотрудники безопасности удивляются такому количеству вещей, которые ей удалось спрятать под юбкой.





"Ограбление века", - произносит мужчина за кадром.