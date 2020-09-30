Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок

Вороватая мадам в длинной юбке посетила "Магнит", но часть товара хотела пронести бесплатно. Интересно, кого-то эта ситуация способна удивить?
Сотрудник магазина "Магнит" поймал цыганку с поличным - золотозубая женщина не смогла сбежать и была вынуждена отдать украденное.
Глядя на то, сколько товара поместилось под ее юбкой, задаешься вопросом: "как?" Что за жилет Вассермана скрывается под длинной хламидой?
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А ещё видел девушку в пушистой мине-юбке , в которой были вшиты две кобуры для блоков живачек дирол. В жизни не догадаешся что у такой симпатичной и стройной такой обвес . Она часто закупалась на базах.
Ибо любой пост про цыган вызывает одинаковые эмоции.