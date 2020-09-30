FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2102 поста • 1000 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок

Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 сентября 2020 11:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   воровство   магнит   поймали с поличным   продукты   украла   цыганка   
1369
2
1
Вороватая мадам в длинной юбке посетила "Магнит", но часть товара хотела пронести бесплатно. Интересно, кого-то эта ситуация способна удивить?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   воровство   магнит   поймали с поличным   продукты   украла   цыганка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Атеист Час назад
Паразиты, а не нация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Igoris 8 минут назад
Для некоторых это обычная работа . Видел как то бабушку в плаще, к карманам которого были пришиты рукова по которым товары скользили в мешок подвешенный между ног. Так она каждый день выносила вещи по заказу родни и соседей (потом продавала в пол цены) , там и косметика и дорогая мелкая еда . Попалась на лезвиях для бритья (есть товары за которыми повышенно следит охрана)
А ещё видел девушку в пушистой мине-юбке , в которой были вшиты две кобуры для блоков живачек дирол. В жизни не догадаешся что у такой симпатичной и стройной такой обвес . Она часто закупалась на базах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
SWR-SHKETY 10 минут назад
Это еще молодая, вот в видео более опытная
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Pillin Alex 10 минут назад
Во тварь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
489
Maxc 12 минут назад
мой дед называл этот видос баяном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Конрад Карлович 14 минут назад
Гинеколог ещё бы пару тележек добавил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 14 минут назад
А потом все, что достали у нее из трусов, выставят обратно на витрину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Габит Калыков Полчаса назад
Это мелочи! Было видео, как целый телевизор в коробке прятали в юбке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141
Василий Теркин Полчаса назад
А,потом товар опять на полки(((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком Полчаса назад
надо было заставить расплатиться зубами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр Иванов Батончик с маком 14 минут назад
У них только наркота есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Енот Полиграфович Полчаса назад
...мы тут танк трое суток ищем! А он пинцет надеется найти...(из анекдота)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
344
Завулон 36 минут назад
Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Влад 38 минут назад
Бардак. Пусть перед входом в магазин надевают маски и снимают юбки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс Чебурашкин 46 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Rest Tremor 46 минут назад
Правильно дядюшка Адик цыганами печи топил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Aleksandr 51 минуту назад
ИМХО пора сделать стикер с Томми...
Ибо любой пост про цыган вызывает одинаковые эмоции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
897
Дмитрий ! 52 минуты назад
Фу, мля. Потом же это пойдет на полки и кто-то купит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov 54 минуты назад
Не могут что бы не украсть. В крови это у них...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Никита Час назад
Пускай вместе с табором уходит в небо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Черчек Час назад
Спалилась: цыганку поймали на краже - под ее юбкой поместилась целая корзина покупок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Слышал,что ей все-таки удалось в п-зде вынести 10литровую банку с маслинами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Аня Дарвин и аморальная премия 39 минут назад
Слава богу, что вынесла, а не вытащили эту банку у нее из звезды и на полку назад не поставили! Для счастливых покупателей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии О кровавом прошлом, технологичном настоящем и прекрасном будущем стоматологии Камера зафиксировала, как вор с кувалдой проник в музей и сбежал с картиной Ван Гога Камера зафиксировала, как вор с кувалдой проник в музей и сбежал с картиной Ван Гога Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео Американец украл компьютер - и тут же сам стал жертвой грабителей: видео В «Магните» произошла жесткая потасовка из-за сковородок: видео В «Магните» произошла жесткая потасовка из-за сковородок: видео Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома Лиса лишила жителя Лондона хлеба и яиц, оставленных у порога дома Житель Барнаула украл стеклянный пенис и ушел в закат Житель Барнаула украл стеклянный пенис и ушел в закат
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

579468



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
2
86
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
1
138
Джеймс Кэмерон объявил о том, что съемки "Аватара-2" завершены
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое Фольклор
0
3
Что такое Фольклор
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
1
12
Африканская экзотика в российской действительности: секреты и возможности черного мыла
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Считала все выдумкой, пока не случилось то, что случилось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#кино#дтп#авто авария#азербайджан#море#сша#австралия
#факты#интересно#интересное#природа#москва#автомобили#армения#СССР#Нагорный Карабах#автоприкол
#юмор#прикол#авария#россия#разное#люди#картинки#суд#Душевное#война

На что жалуетесь?

Вернуться