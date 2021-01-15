Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень

Но не долго музыка играла. Грабителя вместе с товарищем задержали. И теперь их ждет новый и продолжительный "отдых" за решеткой.
В Новокузнецке уволенный грузчик спланировал ограбление бывшего работодателя и похитил из офиса 290 тысяч рублей. Его сообщник с пистолетом в руках зашел в помещение, где на тот момент находилась одна сотрудница и угрожая оружием потребовал деньги, а затем примотал женщину скотчем к креслу, чтобы та не успела раньше времени поднять тревогу. План, надо сказать, сработал. Грабители скрылись. На целых полгода.
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Как оказалось, бывший грузчик уехал в Тюмень, где с конца лета 2020 года неплохо проводил время вместе со своим сообщником. В ходе допроса стало известно, что грабители потратили все деньги на алкоголь и развлечения.
Также стало известно, что 34-летний грузчик-экспедитор вовлек в преступление своего 32-летнего товарища, который в маске и панаме и зашел в офис компании, занимавшейся продажей алкоголя. Сам "гениальный стратег" в этот момент находился на стреме, наблюдая за ситуацией снаружи здания.
Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы. Ну, хоть нагулялись перед отсидкой.
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