Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень

Как оказалось, бывший грузчик уехал в Тюмень, где с конца лета 2020 года неплохо проводил время вместе со своим сообщником. В ходе допроса стало известно, что грабители потратили все деньги на алкоголь и развлечения.

Также стало известно, что 34-летний грузчик-экспедитор вовлек в преступление своего 32-летнего товарища, который в маске и панаме и зашел в офис компании, занимавшейся продажей алкоголя. Сам "гениальный стратег" в этот момент находился на стреме, наблюдая за ситуацией снаружи здания.



Налетчикам грозит до 12 лет лишения свободы. Ну, хоть нагулялись перед отсидкой.