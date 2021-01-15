FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 439 постов • 219 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень

Грузчик из Новокузнецка ограбил офис бывшего работодателя и уехал отдыхать в Тюмень (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 14:19
Сообщество : Криминал
Метки: видео   задержание   кузбасс   новокузнецк   ограбление   полиция   
885
2
1

Но не долго музыка играла. Грабителя вместе с товарищем задержали. И теперь их ждет новый и продолжительный "отдых" за решеткой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: видео   задержание   кузбасс   новокузнецк   ограбление   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Александр Час назад
а как поймали то? в Тюмени на тот момент было 3 человека в городе, двое из которых распивали алкоголь и развлекались - так и спалились?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
342
Миша 7 минут назад
Мдя, интеллект с личика так и прёт.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Ма-С Миша 4 минуты назад
с личика на последней фотке?)))) Ради интереса посмотрите что значит фраза "карты деньги два ствола"))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
748
Олег 14 минут назад
Обождите сажать. Нехай сначала расскажут как кутить и развлекаться полгода на 290тыр на двоих?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! Полчаса назад
куплю костюм с отливом и поеду в Тюмень!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Князь Курбский 44 минуты назад
Воровская мораль и нищета - вот удел путинской России
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50
Kukish Князь Курбский Полчаса назад
Князь сдал, инфа 100%…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−5
Князь Курбский 45 минут назад
Сболтнул лишнего
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Alex Час назад
Хороший был план
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир Час назад
0:30 видно что чел никому зла не хотел, только деньги забрать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Viktor 2 часа назад
Да, хреновый из грузчика грабитель!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото) Полицейские из-за отсутствия маски устроили потасовку с беременной женщиной и очевидцем в Татарстане Полицейские из-за отсутствия маски устроили потасовку с беременной женщиной и очевидцем в Татарстане На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив На Урале полицейский с разбега ударил ногой задержанную и попал в объектив В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП В Тольятти наркоман угнал полицейскую машину и устроил на ней ДТП В Узбекистане футбольный матч закончился избиением арбитров В Узбекистане футбольный матч закончился избиением арбитров ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей ФСБ совместно с Минюстом США изъяла кокаин на миллиард рублей
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266518



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда и красавица, и умница
4
408
Когда и красавица, и умница
6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
5
270
6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью
﻿
Набирающие популярность в сообществах
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
0
8
NASA опубликовало уникальные снимки слияния галактик
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за&nbsp;время прошедших праздников
0
3
Стали известны рейтинги и списки самых необычных вещей, забытых в такси за время...
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Кассирша оставила работу и разбогатела на продаже своих интимных фото (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#дтп#подборка#люди#Россия#приколы#дизайн#авто аварии#дом
#фото#факты#интересное#история#сша#абсурд#маразм#картинки#автомир#забавно
#интересно#животные#Разное#автомобили#природа#аварии#шоу бизнес#кино#кража#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться