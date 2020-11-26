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"Не ворую больше в "Пятерочке": сотрудники супермаркета заставили покупателя пожалеть о краже

"Не ворую больше в "Пятерочке": сотрудники супермаркета заставили покупателя пожалеть о краже (5 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Копейск   видео   воришки   охрана   проучили   пятерочка   
1777
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Оригинальный способ отучения от плохой привычки продемонстрировали в "Пятерочке" г. Копейска. Мужчину, который неоднократно приворовывал в торговом зале, заставили отжиматься и параллельно скандировать обещание.

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Метки: Копейск   видео   воришки   охрана   проучили   пятерочка   
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11  комментариев
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6k
Дмитрий Данилов Час назад
Столкнулся я тоже с недобросовестными покупателями в своем магазине.
До 2500 рублей по закупочным ценам воруй на здоровье. Ничего тебе не будет...
Взял, вышел, зашел еще раз, взял ,вышел. Так сколько угодно раз, доказать единный умысел сложно.
Будет несколько заявлений по 7.27 если не ошибаюсь.
Никакой уголовной ответственности. Поэтому приходиться заниматься перевоспиьанием самим
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19k
Батончик с маком Час назад
за любое воровство надо руки отрубать по самую шею.
и не важно кто, что и сколько спиз.дил
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1k
Сергей Феофанов Батончик с маком 2 минуты назад
Зачем нам столько инвалидов в госаппарате?
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11k
Evil Час назад
Вообще-то за это видео можно привлечь охрану этой Пятерочки - превышение полномочий как минимум. парень вор. не спорю. Но здесь явно не в своих правах охрана действует. Да еще и видео подтверждение своих нарушений выложили, дауны.
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3k
Maikie 2 часа назад
Чёт маловато отжиманий!
Надо было закрепить приседаниями...
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10k
Artem 2 часа назад
Неубедительно!
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25k
Fat Lynx 2 часа назад
Так 3... 4 магазина пройдут и отжиматься будут уже охранники
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
А по мне, так вор должен сидеть в тюрьме!
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989
Олег Шишкин Нескучный сад Час назад
Минус в том, что за наши налоги. Украл на 1 тыс руб, а отсидит на 100 тыс руб. К тому же ещё обрастает зэковскими убеждениям и знакомыми.
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989
Олег Шишкин Нескучный сад Час назад
На общественно полезные работы. Улицы подметать.
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360
Andrey 2 часа назад
Да начнется challenge среди охранников!)
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