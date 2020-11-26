"Не ворую больше в "Пятерочке": сотрудники супермаркета заставили покупателя пожалеть о краже

Оригинальный способ отучения от плохой привычки продемонстрировали в "Пятерочке" г. Копейска. Мужчину, который неоднократно приворовывал в торговом зале, заставили отжиматься и параллельно скандировать обещание.
Воровство - настоящий бич сетевых и самых обычных магазинов. С теми, кто пытается пронести товар, не заплатив, поступают по-разному. Иногда просто, прочитав нотацию на тему "Воровать - плохо!", отпускают, иной раз применяют силу.
В соцсетях появилось видео перевоспитания парня, которого, как утверждают СМИ, неоднократно ловили на воровстве. В ролике молодой мужчина отжимается в подсобке, приговаривая "Не ворую больше в "Пятерочке"". Конечно, может, после такого парнишка в эту "Пятерочку" и не зайдет, однако существуют еще "Магнит", "Покупочка" и другие сетевые магазины, а отказываться от привычки порой так сложно!
А потом уже без камеры заставили повторять : «Теперь ворую только в соседнем Магните»— Будда Петр Сергеевич (@FlintFlint9) November 25, 2020
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До 2500 рублей по закупочным ценам воруй на здоровье. Ничего тебе не будет...
Взял, вышел, зашел еще раз, взял ,вышел. Так сколько угодно раз, доказать единный умысел сложно.
Будет несколько заявлений по 7.27 если не ошибаюсь.
Никакой уголовной ответственности. Поэтому приходиться заниматься перевоспиьанием самим
и не важно кто, что и сколько спиз.дил
Надо было закрепить приседаниями...