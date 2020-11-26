"Не ворую больше в "Пятерочке": сотрудники супермаркета заставили покупателя пожалеть о краже

В соцсетях появилось видео перевоспитания парня, которого, как утверждают СМИ, неоднократно ловили на воровстве. В ролике молодой мужчина отжимается в подсобке, приговаривая "Не ворую больше в "Пятерочке"". Конечно, может, после такого парнишка в эту "Пятерочку" и не зайдет, однако существуют еще "Магнит", "Покупочка" и другие сетевые магазины, а отказываться от привычки порой так сложно!