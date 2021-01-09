Самые незадачливые грабители мира были арестованы в Великобритании

В службе помощи мгновенно поняли, что происходит, направили к грабителям полицейских и даже услышали, как преступников задержали.



«Я думаю, мы только что арестовали самых незадачливых грабителей в мире», — написал в соцсети главный инспектор Джон Оуэн из Стаффордшира, где произошел инцидент. Он сравнил преступников со злодеями из комедии «Один дома», которые постоянно попадают в нелепые ситуации.