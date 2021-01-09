Самые незадачливые грабители мира были арестованы в Великобритании

Два незадачливых грабителя были арестованы в Великобритании после того, как случайно позвонили в полицию во время кражи со взломом. Один из преступников во время ограбления сел на свой телефон и случайно набрал 999 — номер экстренной помощи.
В службе помощи мгновенно поняли, что происходит, направили к грабителям полицейских и даже услышали, как преступников задержали.
«Я думаю, мы только что арестовали самых незадачливых грабителей в мире», — написал в соцсети главный инспектор Джон Оуэн из Стаффордшира, где произошел инцидент. Он сравнил преступников со злодеями из комедии «Один дома», которые постоянно попадают в нелепые ситуации.
«Я думаю, мы только что арестовали самых незадачливых грабителей в мире», — написал в соцсети главный инспектор Джон Оуэн из Стаффордшира, где произошел инцидент. Он сравнил преступников со злодеями из комедии «Один дома», которые постоянно попадают в нелепые ситуации.
I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021
Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C
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Ходил по автостоянке- искал незакрытые машины. К бусу подходит- удача!- дверь открыта!
Дальше удивились все- и он и ОМОНовцы из бусика в полной выкладке!
Тогда это очень переживающий за собственную шкуру преступник. Парадокс))