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Самые незадачливые грабители мира были арестованы в Великобритании

Самые незадачливые грабители мира были арестованы в Великобритании (2 фото)

Автор:
09 января 2021 12:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   вор   воровство   грабитель   задержание   полиция   
496
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Два незадачливых грабителя были арестованы в Великобритании после того, как случайно позвонили в полицию во время кражи со взломом. Один из преступников во время ограбления сел на свой телефон и случайно набрал 999 — номер экстренной помощи.

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Метки: великобритания   вор   воровство   грабитель   задержание   полиция   
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15k
Ego sum qui sum 3 часа назад
задницей набрал телефон спасения...феерично
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1k
vagon1 8 минут назад
Я уже писал про брестского автоворишку. Дело было летом во время протестов в РБ.
Ходил по автостоянке- искал незакрытые машины. К бусу подходит- удача!- дверь открыта!
Дальше удивились все- и он и ОМОНовцы из бусика в полной выкладке!
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7k
Клёст 2 часа назад
Может быть номер экстренных служб был назначен на клавишу в быстром наборе?)
Тогда это очень переживающий за собственную шкуру преступник. Парадокс))
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