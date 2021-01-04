В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда

На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина пересекает рельсы и его ботинок застревает в рельсах. Пассажир освобождает обувь и пытается снова надеть её, но полицейский предупреждает его, что приближается поезд.



В конечном итоге страж порядка помог мужчине избежать столкновения с поездом и затащил его на перрон.