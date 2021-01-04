В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда

Установленная на одной из железнодорожный станций в Мумбаи камера наблюдения запечатлела местного жителя, который остался цел благодаря помощи полицейского. Страж правопорядка вытащил индийца с путей за мгновение до прибытия поезда.
1 января камера наблюдения, установленная на станции Дахисар в Мумбаи запечатлела волнительные моменты из жизни местного жителя. 60-летний мужчина избежал столкновения с поездом, когда полицейский помог ему забраться на платформу.
На кадрах видеонаблюдения видно, как мужчина пересекает рельсы и его ботинок застревает в рельсах. Пассажир освобождает обувь и пытается снова надеть её, но полицейский предупреждает его, что приближается поезд.
В конечном итоге страж порядка помог мужчине избежать столкновения с поездом и затащил его на перрон.
В конечном итоге страж порядка помог мужчине избежать столкновения с поездом и затащил его на перрон.
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