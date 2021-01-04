FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6536 постов • 1158 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда

В Индии полицейский помог мужчине забраться на платформу за мгновение до прибытия поезда (2 фото + 1 видео)

Автор:
04 января 2021 10:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   добро   индия   люди   полицейский   полиция   помощь   
472
2
1
Установленная на одной из железнодорожный станций в Мумбаи камера наблюдения запечатлела местного жителя, который остался цел благодаря помощи полицейского. Страж правопорядка вытащил индийца с путей за мгновение до прибытия поезда.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: видео   добро   индия   люди   полицейский   полиция   помощь   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Acu900 2 часа назад
Повезло индусу. Раздел Адок остался без обновления
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 14 минут назад
Полицейски ну нисколечки не помог, не надо ля-ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 36 минут назад
афффтар!!! люди под поезд ПОПАДАЮТ, а не сталкиваются!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
512
Александр Туманов 47 минут назад
Идиот.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Константин 59 минут назад
прикольно "леща выдал" мент)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
889
Йожык Час назад
Наркоман что ли? Это ж надо так свою жизнь не любить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
долбоящер...
Нехер лазить там, где нельзя.
Мог бы назад перелезть.
Хотя, мог бы Дарвина порадовать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Водитель остановил автобус, чтобы отбить пенсионерку у грабителя Водитель остановил автобус, чтобы отбить пенсионерку у грабителя Лошадь помогла человеку, который упал с инвалидной коляски Лошадь помогла человеку, который упал с инвалидной коляски Слоны при помощи экскаватора выбрались из грязного пруда в Индии Слоны при помощи экскаватора выбрались из грязного пруда в Индии «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи «Что это за штука?»: 17 случаев, когда люди нашли таинственные вещи Бразилец из сборной России отдал свою обувь босой пенсионерке Бразилец из сборной России отдал свою обувь босой пенсионерке
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

914396



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
147
Скажи спасибо 2020 году
17 вводящих в заблуждение снимков, на которые нужно посмотреть дважды
3
26
17 вводящих в заблуждение снимков, на которые нужно посмотреть дважды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Сегрегация АББА
1
20
Сегрегация АББА
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото)
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#картинки#история#приколы#на различный вкус#Интересные#птицы#позитивные
#Юмор#интересно#природа#люди#интересное#смешные#новый год#девушки#сарказм#Юморные и не очень
#факты#подборка#прикольные#позитив#настроение#сша#кот#истории#всякие#кража

На что жалуетесь?

Вернуться