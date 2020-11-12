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В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"

В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки" (4 фото)

Автор:
12 ноября 2020 16:22
Сообщество : Криминал
Метки: воровство   капитан   магнитогорск   полиция   пятерочка   следователь   
1406
4

Вы будете смеяться, но на задержание злостного похитителя пива и фисташек выехал целый ОМОН, который "взял" полицейского прямо на рабочем месте.

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Метки: воровство   капитан   магнитогорск   полиция   пятерочка   следователь   
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17  комментариев
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2k
x3matic Час назад
В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"
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−11
Ворошиловский Конноводолаз 4 минуты назад
Настоящий полицай!
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344
LinkLine 9 минут назад
это еще не прорыв
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1k
Digektor 12 минут назад
Хороший выдался год...и события интересные... ;))))
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−1
человек в телогрейке 17 минут назад
нищие сотрудники мвд воруют еду, что бы выжить... великая россия!
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7k
diman02 человек в телогрейке 8 минут назад
Фисташки , Конфеты , Алкоголь ?!?
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1k
vitstd diman02 Минуту назад
Лук и сухари , по чекам ! ( :)))
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1
Юрий Толстов Полчаса назад
Тут не 158, а 159 ст. УК. РФ.
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2k
Core Юрий Толстов 15 минут назад
скорее 2 сразу) что не оплатил - кража, что пробил дешевле - мошенничество
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1k
Vladimir Taranovich 37 минут назад
несун в законе
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31
Mr White Man 37 минут назад
В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"Посмотреть
В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"
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6k
Alex Djeff 39 минут назад
Следак к успеху шёл, не фартануло...
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−85
im240 48 минут назад
чтобы поймать преступника, надо думать как преступник.
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10k
Элитный тигр Час назад
Наверно взяток не брал...
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2k
Владимир Час назад
там нормальных людей нет...
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4k
кот базилий Владимир 11 минут назад
Очень мало,нормальные в органах не задерживаются, они там не нужны.
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296
евгений Час назад
Надеюсь выпивка и фисташки не пострадали при задержании
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