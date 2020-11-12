В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"

В Магнитогорске случился крайне неприятный и настолько же курьезный инцидент: следователь местного УМВД на протяжении 5 месяцев таскал из супермаркета "Пятерочка" продукты и алкоголь.

Нельзя сказать, чтобы капитан всегда воровал, все-таки офицерская честь и совесть это вам не пустой звук. Иногда полицейский все-таки платил, - правда, по очень хитрой схеме. Он пользовался кассой самообслуживания, где пробивал фисташки под видом дешевого лука, а конфеты - как сухари. Такие манипуляции он проводил почти со всеми дорогими продуктами.

Злостного расхитителя закусок вычислила служба безопасности магазина, когда тот украл с полки бутылку крепкого дорого алкоголя. Охранники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мужчина начал подворовывать в магазине с июня 2020 года.

"По камерам его отследили с июня по октябрь 2020 года. Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар. Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком", - сообщил один из сотрудников магазина.