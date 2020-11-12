В Магнитогорске задержали следователя, который 5 месяцев воровал продукты из "Пятерочки"

Вы будете смеяться, но на задержание злостного похитителя пива и фисташек выехал целый ОМОН, который "взял" полицейского прямо на рабочем месте.
В Магнитогорске случился крайне неприятный и настолько же курьезный инцидент: следователь местного УМВД на протяжении 5 месяцев таскал из супермаркета "Пятерочка" продукты и алкоголь.
Нельзя сказать, чтобы капитан всегда воровал, все-таки офицерская честь и совесть это вам не пустой звук. Иногда полицейский все-таки платил, - правда, по очень хитрой схеме. Он пользовался кассой самообслуживания, где пробивал фисташки под видом дешевого лука, а конфеты - как сухари. Такие манипуляции он проводил почти со всеми дорогими продуктами.
Злостного расхитителя закусок вычислила служба безопасности магазина, когда тот украл с полки бутылку крепкого дорого алкоголя. Охранники изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что мужчина начал подворовывать в магазине с июня 2020 года.
"По камерам его отследили с июня по октябрь 2020 года. Иногда пробивал дорогой товар под видом дешевого, иногда пробивал товар, затем делал отмену покупки, но товар на полку не убирал, а складывал себе в корзинку под другой товар. Скорее всего, он так делал и до июня, но записи камер не сохранились. Ходил и один, и с женой и ребенком", - сообщил один из сотрудников магазина.
Предприимчивого полицейского задержали не сразу: в ходе ревизии сотрудники магазина оценили примерную сумму ущерба, которая составила 40 тысяч рублей, а затем с помощью других полицейских установили его личность. Задерживать капитана решили прямо на рабочем месте в УМВД по Магнитогорску. Причем задерживали как опасного преступника - с привлечением ОМОНа.
"В настоящее время в ГУ МВД области проводится служебная проверка, направленная на выяснение обстоятельств произошедшего. В случае установления его вины, он будет уволен из органов внутренних дел, а также понесет наказание в соответствии с законодательством. К его непосредственным руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. На период проверки сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей", - заявили в пресс-службе собственной безопасности ГУ МВД.
Следственный комитет завел уголовное дело на нерадивого капитана полиции по ч.1 ст. 158 УК РФ ("Кража").
Зарплата следователя заставляет его воровать или психология мента?— Анонимный тепловизор (@Omnonimous) November 12, 2020
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