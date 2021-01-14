"Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального

Алексей Навальный, ранее осужденный в России к условному сроку, а в настоящее время находящийся за рубежом, числится в федеральном розыске. Об этом говорится в постановлении об объявлении розыска, подписанном 29 декабря 2020 года. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.

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