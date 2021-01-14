"Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире "Эти русские сумасшедшие": иностранцы делятся кадрами из России, которые их очень удивили "Эти русские сумасшедшие": иностранцы делятся кадрами из России,... Актеры дубляжа тоже любят пошутить Актеры дубляжа тоже любят пошутить Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ  Задержанный в Южном Судане Варламов запросил помощи посольства РФ  В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной подушке В Китае торжественно презентовали первый в мире поезд на магнитной... Простые решения сложных повседневных проблем Простые решения сложных повседневных проблем Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен Свежие творения маркетологов от Бога, чей полет фантазии безграничен Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами по лицу Настоящий недочеловек: негр нападает на белых женщин и бьёт ногами... Жаркие архивные снимки с грифом «28+» Жаркие архивные снимки с грифом «28+» 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь 16 гениальных идей, которые здорово облегчают жизнь 20 вещей, назначение которых покрыто тайной 20 вещей, назначение которых покрыто тайной Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните! Прикольные рекламные билборды, которые вы точно запомните! Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс Девушка поймала свою выбежавшую на улицу кошку, но был один нюанс 25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы 25 случаев, когда люди получили заслуженное возмездие по закону кармы Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Реки фальшивой водки текут через всю Россию Реки фальшивой водки текут через всю Россию Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров Наталья Сенчукова показала как выглядит без косметики и фильтров Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её возмущение в адрес медиков Губернатор Орловской области жёстко ответил инстадиве на её...
"Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального

"Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального (19 фото)

Автор:
14 января 2021 15:29
Метки: Россия   Юмор   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   твиттер   
1830
19
Алексей Навальный, ранее осужденный в России к условному сроку, а в настоящее время находящийся за рубежом, числится в федеральном розыске. Об этом говорится в постановлении об объявлении розыска, подписанном 29 декабря 2020 года. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
Метки: Россия   Юмор   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   твиттер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Андрей Ковалев Полчаса назад
У гомнопутенских кремлеботов аврал и сверхурочные!. Лёха едет!.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Артур Гевондян Андрей Ковалев Полчаса назад
Идёт он на... сам знаешь куда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
110
Стич Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
Сергей 44 минуты назад
Зачем пиарить "пациента"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 51 минуту назад
Навальный наверное даже не в курсе, что в Россию возвращается.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
357
Санёк 52 минуты назад
Городок в западно-американской степи. Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий, и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
Билл?
Да, Гарри?
Что это было, Билл?
Это был Неуловимый Джо, Гарри.
А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
А почему его никто ещё не поймал, Билл?
Потому что он на *yй никому не нужен, Гарри.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки Час назад
Голый пусть на этот раз летит... на всякий случай
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
280
Старичок Час назад
так я не понял, трусы подорожают или подешевеют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей Час назад
Береги труселя Алёшенька!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
585
neo Час назад
Нихера не понял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
816
Обратная сторона Луны neo 6 минут назад
Нас так долго уверяли, что навальный - причина всех бед России, что он исчадие ада и дьявол во плоти, все патриоты желали ему кар небесных и смерти, а как случилось, сразу стали ныть "да кому он нужен" , а власть так невнятно и неумело оправдывалась, что всем интересно, чем закончится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Факты о самой опасной работе в мире Факты о самой опасной работе в мире Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей Как Дональда Трампа из интернета выгоняли: реакция соцсетей Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Что ФСБшники с трусами Навального делали, или пранк года от ФБК: реакция Реакция соцсетей на расследование отравления Навального Реакция соцсетей на расследование отравления Навального "Путин уйдет в отставку": прогнозы пользователей соцсетей на пресс-конференцию Президента РФ "Путин уйдет в отставку": прогнозы пользователей соцсетей на пресс-конференцию Президента РФ "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента "Так может, и Путины разные?": реакция общественности на два одинаковых бункера президента
Преподобный Стасян

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1063030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва
2
65
Илон Маск ответил на твит Роскосмоса о дне рождения С.П. Королёва
Когда и красавица, и умница
3
390
Когда и красавица, и умница
﻿
Набирающие популярность
«Критический день» COVID-19: миф или реальность?
1
6
«Критический день» COVID-19: миф или реальность?
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и способы нормализации ситуации
0
18
Петушок расположился на дне и не поднимается на поверхность: причины недомогания и...
Факты о самой опасной работе в мире
Факты о самой опасной работе в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#сша#природа#Россия#автомобили#автомир#маразм#быт#найдено на ebay
#фото#факты#интересное#дтп#абсурд#люди#история#позитив#дизайн#память
#интересно#животные#Разное#подборка#аварии#СССР#в мире#авто аварии#забавно#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться