"Кое-кто сильно испугался", или новое обстоятельство в деле Навального

Алексей Навальный, ранее осужденный в России к условному сроку, а в настоящее время находящийся за рубежом, числится в федеральном розыске. Об этом говорится в постановлении об объявлении розыска, подписанном 29 декабря 2020 года. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
1. На Фишках уже был пост, посвященный заявлению Навального по поводу возвращения. Только посмотрите, что началось сразу после этого
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