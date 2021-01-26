"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции

Как сообщает ряд СМИ, со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, на 31 января 2021 года планируются новые шествия в поддержку арестованного политика. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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3. Школьники и студенты активно интересуются, объявят ли вновь их законный выходной учебным днем
Имейте ввиду, что часть информации в интернете, посвященная митингам, может являться фейковой. Так что думайте и анализируйте сами!
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