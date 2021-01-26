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"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции

"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции (15 фото)

Автор:
26 января 2021 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: 31 января   Россия   митинг   навальный   политика   полиция   путин   
30077
15
Как сообщает ряд СМИ, со ссылкой на руководителя сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, на 31 января 2021 года планируются новые шествия в поддержку арестованного политика. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: 31 января   Россия   митинг   навальный   политика   полиция   путин   
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738  комментариев
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10k
alexis День назад
Даёшь аквадискотеку.
Даёшь аквадискотеку.
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534
Полковник Чингачгук. Минуту назад
Очень надеюсь что ОМОНу разрешать применять силу и спецсредства, как в демократической Европе, один разочек по настоящему, по взрослому, так что бы всем досталось...
И как в США 400 уголовных дел по Капитолию, со сроками от 10 лет и выше...
И после этого будет всё...тишина...
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−1
Князь Курбский 20 минут назад
Не бойтесь. Выходите
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5k
Николай 45 минут назад
ВЫЫЫЫХООДИИИИ.....
Выходи гулять со мной... выходи гулять со мной... Выходи гулять со мной...
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143
Vlad 46 минут назад
Зря пойдут, полиция-омон сделают выводы от прошедшей "мирной" демонстрации и мирной это шествие уже не будет. ИМХО конечно, и не дай бог.
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2k
Mellivora 52 минуты назад
Специально для Навального от братвы.

Ссылка www.youtube.com
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4k
Сергей 2 часа назад
Ну это полная йухня,революционеры бня!мы будем выходить!ну и выходите.вон в Хабаровске до сих пор ходят,или уже не ходят.да всем пох на ваше хождение!если хотите чтобы вас услышали и отреагировали то нужны более кардинальные меры.хотите анального на свободу,берите приступом околоток.а так это пук в лужу,и то слабенький.о последствиях не забудьте.
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2k
Евгений Афонин 3 часа назад
Ладно бы, молодёжь мирно протестовала, но ведь нет - нарываются. А ведь принесут, такого школьника домой, с пробитой башкой, и хочешь не хочешь, а вектор отношения к власти, у родителя этого школьника, возьмёт да и поменяется. Вот и получается, что покалеченный школьник, это не просто школьник, а идеологическое оружие, супротив политических взглядов родителя.
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1k
Алексей Neitron 54 минуты назад
Что за бред ты написал? Молодёжь как раз хреново отличает добро от зла если умные дяденьки нассали им в уши. Простой пример [мат], красные кхмеры, гитлерюгенд и т.д. Как раз Молодёжь и проще всего использовать, потому что как раз в силу своей неопытности они многое воспринимают на веру от якобы своих кумиров. А кто кумиры, те кто умеет ссать в уши, так и сейчас, Молодёжь слушает навального, потому что это в тренде и модно, а не потому что они разобрались в политике
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1k
Алексей Neitron 54 минуты назад
Что за бред ты написал? Молодёжь как раз хреново отличает добро от зла если умные дяденьки нассали им в уши. Простой пример [мат], красные кхмеры, гитлерюгенд и т.д. Как раз Молодёжь и проще всего использовать, потому что как раз в силу своей неопытности они многое воспринимают на веру от якобы своих кумиров. А кто кумиры, те кто умеет ссать в уши, так и сейчас, Молодёжь слушает навального, потому что это в тренде и модно, а не потому что они разобрались в политике
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114
Neitron Алексей Полчаса назад
Гитлерюгенд? Хорошая аналогия. Гитлера самого можно ещё вспомнить. При нём тоже, все кто критиковал его действия были объявлены агентами Госдепа и предателями. Самый дешевый ход. Дорваться до власти, беспределить, а всех кто будет против называть предателями. Тогда не хер обвинять немцев, что они не свергли Гитлера в свое время. Потому что тех , кто хотел свергнуть, приспешники фюрера называли мамкиными революционерами. И молодежь выходит не за Навального, а против жуликов и воров. Поднимите уровень жизни в стране, работайте на благо народа, перестаньте воровать и Навальный на хер не нужен будет. И митинги прекратятся. А по поводу разбирательства в политике, я уже написал ниже. В вашей интерпретации, я так понял, разбираться в политике, это осознать и смириться с тем, что власть всегда будет преследовать только свои корыстные цели и плевать на простой народ.
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114
Neitron Алексей 22 минуты назад
А по поводу сцать в уши, одному товарищу просто разных нет. Пенсионный возраст подниматься не будет, 25 миллионов новых рабочих мест к 2020, достойный уровень жизни, доступное жилье, слезть с нефтяной иглы, вырваться в лидеры мировой экономики, подъём, прорыв, прыжок, времени на раскачку нет... Это я так понял Навальный обещал? Это Навальный, сильный, независимый, уважаемый, незаменимый и мудрейший лидер, который имеет власть в стране?
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709
Max Алексей 8 минут назад
Ещё потому, что он все об'ясняет языком доступным для понимания ограниченными и недалекими индивидами....Его "выводы" не требуют глубоко осмысления, т.к. подаются априори. Поэтому и имеют такой успех у молодых неудачников.
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2k
Outcast 3 часа назад
Впопупопузионерам и кремледи.
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: флуд
−68
30
Александр 3 часа назад
Чем больше на этой неделе наши доблестные правоохранители поймают шибко буйных версии 23.01, тем меньше надо будет ловить буйных версии 31.01 и так до успокоении ситуации. Так что Товарищи из МВД, Росгвардии и остальные люди в погонах и под присягой - РАБОТАЙТЕ!
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42k
Цыц тут у меня 3 часа назад
Думаю, что в этот раз мамкины шататели огребут уже по полной.
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2k
RelaniumZ 3 часа назад
Бабушки они такие - двигатель любой революции))
Бабушки они такие - двигатель любой революции))
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Комментарий удален
−6
10k
Artem 3 часа назад
"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозицииПосмотреть
"31 января снова пойдут гулять?": реакция соцсетей на планируемый митинг оппозиции
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Комментарий удален. Причина: флуд
−18
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1k
Bart_S За Путина 3 часа назад
А столько, это сколько? А то в соседней комнате сидят несколько программистов, и я знаю их зп.. вот хотел бы узнать, сколько же им не платят-)
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2k
Garbiy 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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38
SHAMAN UKA 4 часа назад
им надо не аква-, а проктодискотеку устроить
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−27
алексей иванов 4 часа назад
если в место мозгов тик ток то это клиника,и лекарство тут одно - по шопе ремнем от родителей
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30
Александр алексей иванов 3 часа назад
Ну как бы и родителей надо. Потому что родители выдали средство коммуникации. Тут вот какая штука, можно же и книгу дать правильную и потом поговорить с ребенком, что именно вынес он из книги для себя. Но если у родителей не хватает мозгов воспитывать ребенка, а отдать эту функцию интернетам, то ответственность с родителей снимать нельзя
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Преподобный Стасян

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