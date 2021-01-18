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Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию

Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию (21 фото)

Автор:
18 января 2021 15:03
Метки: Россия   задержание   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   сизо   
6922
21
В данный момент в УВД по городу Химки суд избирает Навальному меру пресечения. Стоит напомнить, что его задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». ФСИН заявила, что он находится в розыске за нарушение условий испытательного срока. Ведомство потребовало заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и арестовать Навального до рассмотрения этого требования 29 января. Реакция соцсетей на всю эту резонансную историю не заставила себя долго ждать.
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Метки: Россия   задержание   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   сизо   
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Alexander 2 часа назад
Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
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−23
монастырскЪий Минуту назад
бункерная крыса сцыт
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657
Виталий Касандров 3 минуты назад
Ну как говорили классики история повторяется дважды.
Первый раз как трагедия, Лжедмитрий и смута .
Второй раз как фарс ,Навальный и цирк .
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38k
Александр 6 минут назад
Один раз посадите его нормально, годиков на цать.. и забудут все.
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3k
Сергей 9 минут назад
Может как президент Навальный не очень, думаю всяко не хуже Плешивого, но уважения он безусловно заслуживает
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27k
lem02 9 минут назад
Самый веский аргумент в пользу того, что Навальный шпион (агент госдепа, вор, завербован всеми разведками мира, "если попадет во власть - будет воровать", всё врёт - нужное подчеркнуть) - "ну мы то с вами знаем...". И лицо такое многозначительное.
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7k
Otium7 11 минут назад
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−12
Вася * 14 минут назад
[мат] ха муха а тут кроме фсбшных ваф.лов есть еще кто то?)
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1k
lafonten 17 минут назад
Лёха! Закон суров, но это закон...
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2k
Dmitrii Ivanov 17 минут назад
Немедленно прекратите комментировать! Давайте не забывать о том, что Тот-Кого-Путин-Не-Называет-По-Имени никому не интересен.
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Слава Dmitrii Ivanov 10 минут назад
С чего вы взяли, что не интересен? Вроде ржачные персонаж. Труссенфюрер.
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667
пенс 17 минут назад
Навального можно уважать хоть бы за то , что зная по возвращению в Россию его арестую и скорее всего посадят. И прошу кремлешлюх мне напомнить кто это в разгар пандемии проводил и проводит время в бункере?
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667
пенс Antique computer 10 минут назад
Отработанный материал это пенсионеры в России , поимели и забыли.
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667
пенс sivanov1079 9 минут назад
Ну а если завтра по путивизору скажут , что он питается новорожденными детьми , то же поверите?
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8k
Antique computer пенс 7 минут назад
"Ну а если завтра по путивизору скажут , что он питается новорожденными детьми , то же поверите?"

Хороший у вас план, товарищ Жюков.
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5k
sivanov1079 пенс 4 минуты назад
А решение суда на основе доказательств это не одно и тоже что просто "скажут по телевизору"
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5k
sivanov1079 пенс 7 секунд назад
Не так все плохо у пенсионеров. Им позволили приватизировать жилье и платят пенсии. Я после развода остался без жилья и с сыном, с учетом вычета за съем жилья, наш с сыном доход на каждого меньше средней пенсии по региону. И мне до пенсии еще 25 лет.
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2k
Феликс Дзержинский 18 минут назад
Очередной спектакль для продвижения навального. навальный это запасной аэродром, на случай если крякнет путин, западные кураторы путина хотят поставить после путина лояльного к ним "политика", чтобы этот политик продолжал курс путина, это когда за границу реками текут бесплатно ресурсы России. Только наивные люди могут полагать, что навальный за народ. Если бы, человек действительно представлял угрозу правящему режиму, то его бы убрали разными способами и среди этих способов не случилось проколов, как "случилось" якобы с новичком.
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4k
yahaomsk 19 минут назад
Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию
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2k
CynepCTepBa 19 минут назад
Отработанный товар, но пока о нем говорят может пойти на тв, свое шоу сделать, как Бузова или Ургант.
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2k
Frank Borman 20 минут назад
Леша все правильно сделал. Лучше уж сидеть на зоне в России, чем лежать на кладбище в Берлине или Лондоне. Из зоны он выйдет, а с кладбища пути обратно нет.
Теперь Люба Писец будет ему собственноручно печь пирожки и носить передачки, Ксюша Собачушка будет пересылать ему хамон, трюфеля и пармезан, Вика Нуланд посылать ему американские печеньки, а американский посол снабжать американскими сигарами, жвачкой и презервативами. Леша, весь цивилизованный мир с тобой! Прибалтика гордится тобой, Польша считает тебя поляком, Украина скоро наградит тебя звездой Хероя Украины, а Грузия присудит тебе звание Почетного Генацвале Джорджии. Леша, держись! НАТО тебя не бросит!
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25k
Ashabad Frank Borman 16 минут назад
Про Украину ты, между прочим, не сильно-то и пошутил...

Про Украину ты, между прочим, не сильно-то и пошутил...
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12
Теофраст фон Гугингейм 20 минут назад
Истеричная пропагандистская атака. Ее следует игнорировать. Навальный - использованный Гапон и сесть должен был уже давно.
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2k
Мистер Фикс 24 минуты назад
Пиндосы пусть со своей дерьмократией и свободой разберуться сперва, потом другим указывают. Негры бунтовали? Получили все что хотели. Белые бунтовали в капитолии? Все пи.з.ды получили сполна. Сисястый бунтовал? Пусть тоже получает свое. Или он негр и "это другое"?
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0
Юрий Коротков Полчаса назад
Ну как лешик тепленько тебе у параши привыкай и кстате правильно что съездил вгейропу надеюсь тамошние оно научили тебя подмахивать
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667
пенс Юрий Коротков 13 минут назад
Делитесь своим тюремным опытом?
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7k
Cornho Полчаса назад
Интересно, я один не в курсе кто это такой, и почему вокруг него столько шумихи?
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667
пенс Cornho 6 минут назад
Наверное один, судя по комментариям. Хотя имея интернет и не знать кто такой Навальный как то подозрительно.
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7k
Cornho пенс 2 минуты назад
Вас не затруднит разъяснить в двух словах?
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7k
Cornho sivanov1079 Минуту назад
Вот именно. Фамилию-то я слышу регулярно, но не более того.
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7k
Cornho Михаил Карпов Минуту назад
Это радует.
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7k
Cornho Ivan 52 секунды назад
Не вижу связи.
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6k
Саша Смирнов Полчаса назад
Обо ср альному приказали возвращаться в Россию, он и притворился, что это "его решение".
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667
пенс Саша Смирнов 4 минуты назад
Почему анальный , что Геморой замучал или проктолог или не дай бог передаст?
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3k
aleksei Полчаса назад
Непонятно зачем это все устроили, прилетел бы он спокойно, пожил месяц, а потом бы арестовали по-тихому. А теперь вони на весь мир, или это таким образом внимание народа по всему миру переключают
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12
Теофраст фон Гугингейм aleksei 19 минут назад
Угу, вот еще правоохранительная система будет подставиться под каждого жулика.
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