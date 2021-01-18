Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию

В данный момент в УВД по городу Химки суд избирает Навальному меру пресечения. Стоит напомнить, что его задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». ФСИН заявила, что он находится в розыске за нарушение условий испытательного срока. Ведомство потребовало заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и арестовать Навального до рассмотрения этого требования 29 января. Реакция соцсетей на всю эту резонансную историю не заставила себя долго ждать.

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1. Этот трогательный кадр невероятно быстро разошелся по пабликам в соцсетях 0 Источник:

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6. В соцсетях уже высмеяли этот месседж 0 Источник:

7. Сторонники Навального и их мнение 0 Источник:

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9. Без интернет-троллей не обошлось и на этот раз 0 Источник:

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11. Официальные комментарии российских чиновников выглядят примерно так 0 Источник:

12. Тем временем, из Навального делают настоящего героя 0 Источник:

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18. Кому-то вообще не интересен весь этот показушный цирк 0 Источник:

19. На момент публикации данного поста, над Алексеем Навальным идет суд Навальный прокомментировал то, что с ним сейчас происходит pic.twitter.com/ceuXljJbfL — Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 18, 2021