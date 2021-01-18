Сел вместо Внуково в СИЗО: реакция соцсетей на возвращение Навального в Россию

В данный момент в УВД по городу Химки суд избирает Навальному меру пресечения. Стоит напомнить, что его задержали накануне в аэропорту «Шереметьево». ФСИН заявила, что он находится в розыске за нарушение условий испытательного срока. Ведомство потребовало заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и арестовать Навального до рассмотрения этого требования 29 января. Реакция соцсетей на всю эту резонансную историю не заставила себя долго ждать.
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19. На момент публикации данного поста, над Алексеем Навальным идет суд
Навальный прокомментировал то, что с ним сейчас происходит pic.twitter.com/ceuXljJbfL— Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 18, 2021
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Первый раз как трагедия, Лжедмитрий и смута .
Второй раз как фарс ,Навальный и цирк .
Хороший у вас план, товарищ Жюков.
Теперь Люба Писец будет ему собственноручно печь пирожки и носить передачки, Ксюша Собачушка будет пересылать ему хамон, трюфеля и пармезан, Вика Нуланд посылать ему американские печеньки, а американский посол снабжать американскими сигарами, жвачкой и презервативами. Леша, весь цивилизованный мир с тобой! Прибалтика гордится тобой, Польша считает тебя поляком, Украина скоро наградит тебя звездой Хероя Украины, а Грузия присудит тебе звание Почетного Генацвале Джорджии. Леша, держись! НАТО тебя не бросит!