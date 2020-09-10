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Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня

Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня (15 фото)

Автор:
10 сентября 2020 14:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Новичок   болезнь   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   россия   твиттер   
6106
15
"Алексей Навальный полностью пришел в себя", "Он помнит, что происходило перед отравлением, и может говорить" - примерно такие заголовки новостей стоят в ТОПах агрегаторов 10.09.2020 г. Но не фейк ли это? И как обычные люди восприняли это сообщение?

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Метки: Новичок   болезнь   навальный   политика   путин   реакция соцсетей   россия   твиттер   
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47  комментариев
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135
Остап Ива́нович. 2 часа назад
Пока он в себе, Раз уж он вспомнил Все - спросите его пожалуйста Куда делись ключи от моего старого гаража?.. Очень не хочется резать дверь..
Пока он в себе, Раз уж он вспомнил Все - спросите его пожалуйста Куда делись ключи от моего старого гаража?.. Очень не хочется резать дверь..
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6k
Alexander 46 секунд назад
Стан молодец. Прекрасно знает, какое отношение ко всей этой истории у большинства россиян, но заказ надо отрабатывать, поэтому решил зайти с позиции "нейтрального" обозревателя.
Хорошая попытка, но - нет.
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4k
Echo 9 минут назад
Надо спросить у Навального как ему быть сакральной жертвой, он рад ?
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8k
Великий Кормчий 12 минут назад
Чичваркин, Ходорковский, Березовский....
Навальный....
Да один из них только нормально в сортире сдох.
Но, - это временно...
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6k
Василий 19 минут назад
Вообще не понимаю, почему навальному от новичка стало плохо. Я им голову мою, норм всё.
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25k
Ashabad 20 минут назад
Чёт вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
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536
Симплекс Полчаса назад
Все химики секретных лабораторий, производящих яды, отписались? Может ещё кто-нибудь расскажет про яд, который нельзя обнаружить? Странно, что на допинге вечно кого-то ловят. Лаборатории разные, наверное.
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26k
a.fey Полчаса назад
Скрипали, которых Путин отравил новичком, были увезены в неизвестном направлении, и там сильно спрятаны. Больше их ни кто не видел. Надеюсь, то же самое будет с Навальным.
ПС. Если у Навального есть кот, нужно его найти и спрятать. А то сожгут. А кот здесь не при чем. Спасите кота!
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530
Ernest a.fey 21 минуту назад
У него есть Соболь)
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7k
Prostovopros Полчаса назад
Автор, а что же случилось с Навальным? Коли уж взялся толковать, так и растолковывай - а соцсети, кому интересно, сами могут глянуть. И почему не в антифишках?
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19k
Сибиряк Полчаса назад
вспомнил он [мат]
вспомнил он <span style='color:gray'>[мат]</span>
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1k
tessio 39 минут назад
А я всегда говорил, что ледоруб лучше чем вся это новомодная химическая х..ня.
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153
Александр Поликарпов 40 минут назад
Говно не тонет, всякий знает, но что бы "новичёк" не брал...
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27k
LEPA 43 минуты назад
Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
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2k
Том Джоуд 44 минуты назад
Это вам не "сумрачный советский гений"- ледоруб и заминированные конфеты. Это "Новичок". Это понимать надо. Прогнило КГБ-ФСБ, все лажает и лажает... Судоплатов, как офицер, уже бы застрелился.
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−2
j Час назад
в немецких сми о том что навальный заговорил ни слова, пригожинские 11 рублёвые м.инетчитсы опять новости придумывают
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25k
Notan Blaine j 54 минуты назад
А если помер, только бы и говорили об этом. Забыв про насилии со стороны мигрантов, проблемах в экономике и кризисе от пандемии. Главное, это блогер миллиардер из России, которого курирует ЦРУ.
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15k
Марина Час назад
Скрипачей травили - недотравили.
Навального травили - недотравили.
Новичок вообще действующий яд?
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46k
alertol Марина 58 минут назад
Ну продавец на алиэкспресс обещал что да...
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12k
Minos alertol 51 минуту назад
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15k
Олег Час назад
Остается дождаться, когда Навальный переедет в Польшу и возглавит правительство РФ в изгнании. Если уж маразмировать, то маразмировать до конца.
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128
Proktor Час назад
А вдруг он внатуре сам это подстроил, и получилась такая многоходовочка, чтобы подорвать доверие к действующей партии. И Ющенко такой "ты, конечно, посмотри как у меня, но точь в точь не списывай"
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4k
Webworks Proktor Полчаса назад
Подстроил сам, либо слегка траванули его гейропейские друзья. Всем глубоко пох на Овального. Западникам было бы куда больше на руку, если бы он вообще помер. Главная цель - Поток, на остальное всем наплевать.
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56k
Доктор Джонс Час назад
Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня
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1k
SSD 2 часа назад
Я не вижу ничего плохого, в том что навальный со своими балбесами показывают, как чиновники строят себе дворцы, при условии, что при своих з/ им бы понадобилось по 1000 лет, чтоб такое купить, но у них откуда то деньги находятся... Как минимум, можно задуматься... Удивительно, почему прокуратура этим не интересуется.
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4k
Алексей SSD Час назад
Так она по соседству строится:)
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1k
SSD Алексей Час назад
...все это понимают, кроме совсем отмороженных, которые утверждают, что они здравомыслящие и их 98%.
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6k
kaboza 2 часа назад
у меня в деревне сортир называется Навальный
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27k
LEPA kaboza 36 минут назад
А фамилие ваше не П.и.з.д.оплясов часом?
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