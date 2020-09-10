Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня

"Алексей Навальный полностью пришел в себя", "Он помнит, что происходило перед отравлением, и может говорить" - примерно такие заголовки новостей стоят в ТОПах агрегаторов 10.09.2020 г. Но не фейк ли это? И как обычные люди восприняли это сообщение?
1. Сообщение именно этого источника буквально взорвало всё информационное пространство четверга
4. Пресс-секретарь Навального уже заявила, что та статья содержит много фактических неточностей
Боже мой, здесь уже и «рассказал о произошедшем в самолете». А внутри чудесная фраза, что скоро Алексей «сможет принимать БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ». Материалы риа новостей как чистое искусство https://t.co/KnjL7N3jah— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020
6. Большинство людей уверено, что вся ситуация вокруг отравления Алексея Навального - это просто фейк огромного масштаба
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Хорошая попытка, но - нет.
Навальный....
Да один из них только нормально в сортире сдох.
Но, - это временно...
ПС. Если у Навального есть кот, нужно его найти и спрятать. А то сожгут. А кот здесь не при чем. Спасите кота!
Навального травили - недотравили.
Новичок вообще действующий яд?