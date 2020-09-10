Навальный "заговорил" и "вспомнил все": реакция соцсетей на новость дня

"Алексей Навальный полностью пришел в себя", "Он помнит, что происходило перед отравлением, и может говорить" - примерно такие заголовки новостей стоят в ТОПах агрегаторов 10.09.2020 г. Но не фейк ли это? И как обычные люди восприняли это сообщение?

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1. Сообщение именно этого источника буквально взорвало всё информационное пространство четверга 0 Источник:

2. Только ленивый не перепостил это сообщение в свою новостную ленту 0 Источник:

3. В Кремле уверены, что информация о состоянии Алексея существенно преувеличена 0 Источник:

4. Пресс-секретарь Навального уже заявила, что та статья содержит много фактических неточностей Боже мой, здесь уже и «рассказал о произошедшем в самолете». А внутри чудесная фраза, что скоро Алексей «сможет принимать БОЛЬШЕ ГОСТЕЙ». Материалы риа новостей как чистое искусство https://t.co/KnjL7N3jah — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 10, 2020

5. А что по этому поводу думают обычные пользователи соцсетей? 0 Источник:

6. Большинство людей уверено, что вся ситуация вокруг отравления Алексея Навального - это просто фейк огромного масштаба 0 Источник:

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9. А тем временем, интернет-тролли продолжают соревноваться в политическом юморе 0 Источник:

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12. Пока Алексей поправляется, с его детищем не происходит ничего нового 0 Источник:

13. Отношение к Навальному в России очень разное 0 Источник: