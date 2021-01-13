Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального

"Возвращаюсь домой. Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - с этих слов Алексей Навальный начал свой спич, по ходу которого заявил, что возвращается в Россию 17 января. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать!

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1. Видео, с которого все и началось

2. Пользователи соцсетей уже вычислили сам рейс, и кроме того, точное время приземления 0 Источник:

3. Ходят слухи, что встречающие в аэропорту будут выглядеть примерно так 0 Источник:

4. Пользователи соцсетей даже сравнивают это возвращение с голливудскими фильмами 0 Источник:

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6.Итак, та самая реакция соцсетей 0 Источник:

7. Без юмора в подобных постах просто никуда 0 Источник:

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9. Многие уверены, что Алексею помешают вернуться на родину 0 Источник:

10. Сатирические издания строят свои догадки 0 Источник:

11. Авиакомпанию "Победа" в сети уже похоронили 0 Источник:

12. Авиасейлс в своем репертуаре 0 Источник:

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14. Что думают пользователи Твиттера 0 Источник:

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