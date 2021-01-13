Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального

"Возвращаюсь домой. Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - с этих слов Алексей Навальный начал свой спич, по ходу которого заявил, что возвращается в Россию 17 января. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать!
1. Видео, с которого все и началось
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опять толпы е.банутых наркоманов-хомяков оккупируют больницу и будут кидаться на врачей и пациентов.
я такого сборища уродов никогда в нашем городе не видел. вокруг бсмп было всё обоссано, заблёвано засрато....
Ну какие времена такие и новости.
1) Навальный говорит правду - тогда где судебные разбирательства и посадки ?
2) Навальный врёт - тогда где разбор полётов.Где опровержения с доказательствами. Ну типа попутал человек и на самом деле особняк принадлежит однофамильцу ,ну или деньги украдены человеком ,похожим на предполагаемого обвиняемого. А если так - значит надо двойника сажать .
Но и в том и в другом случае должны быть какие то действия со стороны властей .
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А так какое то постоянное бла,бла.бла
а то устроил шоу как бл.ядина истеричная