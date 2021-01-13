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Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального

Ликвидация авиакомпании "Победа", или реакция соцсетей на возвращение Навального (16 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2021 15:43
Метки: Германия   Победа   Россия   арест   навальный   путин   реакция соцсетей   
1714
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"Возвращаюсь домой. Вопрос «возвращаться или нет» передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - с этих слов Алексей Навальный начал свой спич, по ходу которого заявил, что возвращается в Россию 17 января. Реакция соцсетей не заставила себя долго ждать!

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Метки: Германия   Победа   Россия   арест   навальный   путин   реакция соцсетей   
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19  комментариев
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832
ah3007 38 минут назад
Первым делом блогер должен приехать и поклониться низко в ноги омским врачам, а потом на допрос с чистой совестью.
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20k
Батончик с маком ah3007 Полчаса назад
нах.уй это дерьмо нам в Омске не нужно.
опять толпы е.банутых наркоманов-хомяков оккупируют больницу и будут кидаться на врачей и пациентов.
я такого сборища уродов никогда в нашем городе не видел. вокруг бсмп было всё обоссано, заблёвано засрато....
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3k
Едондер пуп Минуту назад
Неуважаемые остряки, к смелости человека нужно относиться с уважением, даже если этот человек ваш враг.
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13k
Alex 8 минут назад
В трусах полетит или в памперсе?
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3k
Taf Taffus 9 минут назад
"Возвращается" он. Как же. Анжелка тупо выставила его на мороз и другим (ака "спонсорам") сказала не кормить и дверь не открывать. А так как с пользованным гандонами вообще никто не морочится, то все замороки со статусом пребывания Лёшиньки в неметчине это исключительно его головняк. Ввозили его в статусе овоща в обход всех процессуальных норм, статуса беженца он не получил, то нахождение его в Шенгене это нарушение иммиграционного законодательства. Потому если доннатенфюрер шохом и за свои не свалит туда, откуда его приволокли, то со свистом переберется из санатория в иммиграционную тюрячку.
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7k
Шурум-бурум 13 минут назад
ему там вколят что-то, он сюда прилетит, тут сдохнет, а нам новые санкции... так и живем
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15k
Ego sum qui sum 24 минуты назад
в одном предложении "победа" и "Навального", смело
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509
Виталий Касандров Полчаса назад
Ну для тех, кто ни в МММ ни в ФБК бабки не зарывал данная новость до лампочки .
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Prostovopros Полчаса назад
Кремлеботы пытаются превратить в хохму большую проблемы нынешней России - олигархическую, многомиллиардную коррупцию и нечестные выборы. Навальный борется с ними так как умеет. Неужели кто-то думает, что если Навального не было бы - то и не было бы коррупции и в России без него всё сразу станет хорошо? Те, кто клепает такие посты - просто пытаются как минимум хайпануть на Навальном. Как максимум - представить его как мешающего всей России жить "счастливо", как это пытается втереть народу насквозь коррумпированная власть не народа.
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8k
владимир Prostovopros 21 минуту назад
Что за глупость вы пишете?!
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winergy2012 Prostovopros 13 минут назад
Простопонос,важе мнение важно для нас.
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832
ah3007 Prostovopros 13 минут назад
Уж большего хайпожора, чем Олёша найти невозможно
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2k
RelaniumZ Полчаса назад
Это типа новость дня? Вау, круто... наверно
Ну какие времена такие и новости.
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3k
AlekseiTFS Полчаса назад
Что интересно ,если рассмотреть две версии деятельности Навального
1) Навальный говорит правду - тогда где судебные разбирательства и посадки ?
2) Навальный врёт - тогда где разбор полётов.Где опровержения с доказательствами. Ну типа попутал человек и на самом деле особняк принадлежит однофамильцу ,ну или деньги украдены человеком ,похожим на предполагаемого обвиняемого. А если так - значит надо двойника сажать .
Но и в том и в другом случае должны быть какие то действия со стороны властей .
----
А так какое то постоянное бла,бла.бла
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20k
Батончик с маком 38 минут назад
был бы мужиком, просто приехал бы молча.
а то устроил шоу как бл.ядина истеричная
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26k
АнтонПолднев Батончик с маком Полчаса назад
Шоу, это его жизнь.
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621
Кристофер Робин Батончик с маком 17 минут назад
Ну тогда бы он не был блогером.
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3k
TirAn 39 минут назад
Главное, что бы лётчикам и стюардесса выдали парашюты...
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832
ah3007 44 минуты назад
Купил полкило попкорна.
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