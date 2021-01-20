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"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального

"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального (20 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 09:19
Метки: геленджик   дворец   навальный   политика   путин   расследование   реакция соцсетей   
5593
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Пользователи соцсетей бурно обсуждают новое видео Алексея Навального, опубликованное после задержания в России. В нем оппозиционер утверждает, что в Геленджике у Владимира Путина якобы имеется свой дворец с площадью участка в 17 691 м². Все самые интересные реакции на это событие мы собрали в данном посте.

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Метки: геленджик   дворец   навальный   политика   путин   расследование   реакция соцсетей   
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37  комментариев
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
Как мвы уже за-е-бали с этим говном!.. Российская оппозиция - сплошной зашквар, кто в здравом уме будет с ними дело иметь?
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6k
Джонатан Свифт 3 минуты назад
Вот я вчера удивился, когда мне ютуб опять подсунул видео этого типа. Я конечно понимаю, что электронные платформы у нас частные и абсолютно независимые + еще придерживающиеся демократических принципов свободы слова. Что в этом году они уже демонстрировали. Но зачем мне ютуб это подсунул, когда я подобный бред ни разу не смотрел и смотреть не собираюсь? Видимо алгоритмы распространению ютуба распознали в данном произведении высокую художественную ценность и историческую достоверность, ежели выводят это видео всем русскоговорящим пользователям. Ну не может же частная компания так согласованно работать с правительством Германии, внезапно экстрадировавшим дисидента и самим диссидентом над свержением законной власти в чужой стране. Это-же называется "внутренним тероризмом" если я правильно помню. Или это уже внешний?
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8k
Сергей 3 минуты назад
Уж давно пора перестать удивляться, однако, все никак не верится, что есть живые люди, которые верят в «расследования» и «неопровержимые доказательства» Навального.
Ну, хотя бы, просто исходя из того факта, что этот человек не выиграл ни одного суда по клевете.
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667
Alexander 5 минут назад
"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
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10k
Элитный тигр 5 минут назад
Сцуко, я худею над комментаторами выше. Они в натуре думают, что анальный о России думает??? КАК можно быть настолько идиотами??? А мудаки смотрят это видео с 30 рублями на карте, пачкой макарон в шкафу.. Они млять от мониторов отойти не пробовали и на работу устроиться? Млять меня от этой тупости капец как корежит. Нифига в жизни ничего не могут сделать, зато зарплату по полляма хотят. ДБ...
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3k
ride 6 минут назад
Мне всегда смешно, когда говорят про какие-то сотни миллиардов рублей :) Я просто оставлю это здесь -

Самые дорогие дома в мире -
Букингемский дворец, Лондон : $1.55 миллиарда
Антилла, Мумбаи: $1 миллиард.
Вилла Леопольда, Франция: $750 миллионов.
Витанхруст, Лондон: $450 миллионов.
Апартаменты в башне Одеон, Монако: $400 миллионов

Вы что, думаете жилье в России, какое оно бы ни было шикарное, может соперничать с Букингемским дворцом? Просто цену на землю сравните
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82
Георгий Давыдов 7 минут назад
Феерия либеральных дегенератов.
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7k
Василий 10 минут назад
И что? Когда повышали пенсию Все сисяны дома сидели, по.х.у.й было и самому сисяну. А теперь как за личную жопу взяли, так завыли с болот.
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10k
Великий Кормчий 11 минут назад
Блин, вот было все тихо. Только альёшу вернули на родину - понеслось.
Да какое мне дело что там у Путина?
И так всем понятно что у него может быть ВСЁ!
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4k
Алексей Шеломенцев 11 минут назад
Мля забудте уже про насральнлго...
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947
Mikhail K 12 минут назад
Ну и радовался бы, что не в Англии или во Франции такой дом построил, а в России. Это же большая редкость в наше время))))
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26k
АнтонПолднев 21 минуту назад
Один вопрос. Почему Нахальный смог раздобыть информацию, а те кто живёт вокруг нет? Загадка
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 21 минуту назад
Ливадийский дворец-музей выдавать за "дачу путина" это я даже не знаю какой уровень мозгов иметь надо.

http://ливадийский-дворец.рф/http://ливадийский-дворец.рф/
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42k
Михалыч ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 минут назад
Уровень детского сада подготовительной группы. На коих и рассчитывают Лёха-гуайдо со своими кураторами. А те, кто помнит распад Союза и полураспад России к нулевым, благодаря таким вот "борцам с коррупцией", кладут на Лёху с прибором...
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630
Обратная сторона Луны ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
Да ладно. И где там ливадийский дворец? Был я в том дворце, бедное подобие дачи путина
николашка просто нищеброд
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36k
Андрей ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
Алёша свою аудиторию очень хорошо знает, поэтому уверен, что его электорат такое схавает.
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26k
Сталин подтвердил бы!! ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 6 минут назад
Я сам охренел этой фальсификации , мы там в 15 году были на экскурсии , вкусный кофе с вафлями в кафешке делают...
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2k
Нескучный сад Полчаса назад
Хто же, ежели не Путин??? Хде же альтернатива то? Поднимите мне веки, поднимите мне...
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2k
Мистер Фикс Полчаса назад
Среди моих знакомых (человек 50) никто не поддерживает пучеглазого сисяна. Не знаю, как у вас... (к вопросу о миллионной поддержке продавшегося долбойоба)
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36k
Андрей Мистер Фикс 4 минуты назад
Ну почему же, милион кастрюлеголовых из нэзалежной его поддерживает. Одна досада - голосовать на выборах президента РФ они не могут.
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26k
Сталин подтвердил бы!! Мистер Фикс 4 минуты назад
Нас в коллективе 200 байкеров и не знаю ни одного , кто бы за олололешу был...
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86k
Дмитрий Полчаса назад
Вы всё врёте - Путин и его друзья честнейшие и милейшие люди - живут на одну зарплату ))
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2k
Core Полчаса назад
Предлагаю с протестунами поступать сугубо демократически - 25к$ штрафа и 10 лет тюрьмы
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2k
Andy Полчаса назад
"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального
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41k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Анальный и сам то дегенерат, а уж его боевые хомячки вообще не отличаются интеллектом от таракана.
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3k
tamin Полчаса назад
Господи, когда того анального уже добьют. Достал уже. Кроме горсти фриков кому этот сисян интересен. Дворец. Дебилы бля. Этот человек росчерком пера к себе полуостров присоединил. Да ему в Крыму, если попросит, в очередь встанут дворцы строить. Короче все с ним понятно. Иноагент
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4k
Иван tamin Полчаса назад
Ты долбо*б? Крым сам присоединился, после референдума. Питун сам так сказал.
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3k
tamin Иван 24 минуты назад
Что там про клевету в соцсетях сетях? Ну давай умный ты наш. референдум был? И дальше что? Правильно. Росчерком пера Крым вернулся домой. Референдум, подпись, дом. Л-логика. Хотя какая логика, вы же адепт секты свидетелей сиськи анального
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160
taxcop Полчаса назад
Охрененные картинки в фотошопе)))
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