"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального

Пользователи соцсетей бурно обсуждают новое видео Алексея Навального, опубликованное после задержания в России. В нем оппозиционер утверждает, что в Геленджике у Владимира Путина якобы имеется свой дворец с площадью участка в 17 691 м². Все самые интересные реакции на это событие мы собрали в данном посте.

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1. То самое видео, которое Алексей Навальный опубликовал у себя на канале

2. Анонсировали данный фильм еще два года назад А ведь @v_milov ещё два года назад намекал, что Навальный снимает фильм про Путина... Не стоило тогда Грудинину свои шутки шутить. pic.twitter.com/aKZ7GXeffd — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 19, 2021

3. Ничего необычного, просто тренды Ютуба 0 Источник:

4. Пользователи сосцсетей были предельно возмущенны из-за того, что популярные сообщества в соцсетях проигнорировали данное расследование 0 Источник:

5. Неравнодушные люди с лихвой напихали за это админам пабликов 0 Источник:

6. Естественно, 90% пользователей соцсетей были просто ошарашаны таким масштабам и суммам 0 Источник:

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8. На "гаранта" уже вылелось ведро негатива 0 Источник:

9. Тем временем, Алексея Навального сравнивают с суперменом 0 Источник:

10. Сторонники опозиционера анонсировали митинг в поддержку Алексея. И тут началось... 0 Источник:

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12. Сам Алексей продолжает сидеть в "Матросской Тишине" 0 Источник:

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15. Как всегда, интернет-трооли не остались в стороне 0 Источник:

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18. Что там еще интересного в Твиттере? 0 Источник:

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