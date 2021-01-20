"Когда дошел до битвы с боссом/Путиным": реакция соцсетей на свежее расследование Навального

Пользователи соцсетей бурно обсуждают новое видео Алексея Навального, опубликованное после задержания в России. В нем оппозиционер утверждает, что в Геленджике у Владимира Путина якобы имеется свой дворец с площадью участка в 17 691 м². Все самые интересные реакции на это событие мы собрали в данном посте.
1. То самое видео, которое Алексей Навальный опубликовал у себя на канале
2. Анонсировали данный фильм еще два года назад
А ведь @v_milov ещё два года назад намекал, что Навальный снимает фильм про Путина... Не стоило тогда Грудинину свои шутки шутить. pic.twitter.com/aKZ7GXeffd— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 19, 2021
4. Пользователи сосцсетей были предельно возмущенны из-за того, что популярные сообщества в соцсетях проигнорировали данное расследование
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Ну, хотя бы, просто исходя из того факта, что этот человек не выиграл ни одного суда по клевете.
Самые дорогие дома в мире -
Букингемский дворец, Лондон : $1.55 миллиарда
Антилла, Мумбаи: $1 миллиард.
Вилла Леопольда, Франция: $750 миллионов.
Витанхруст, Лондон: $450 миллионов.
Апартаменты в башне Одеон, Монако: $400 миллионов
Вы что, думаете жилье в России, какое оно бы ни было шикарное, может соперничать с Букингемским дворцом? Просто цену на землю сравните
Да какое мне дело что там у Путина?
И так всем понятно что у него может быть ВСЁ!
http://ливадийский-дворец.рф/http://ливадийский-дворец.рф/