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Роскомнадзор заявил, что с сегодняшнего дня начинает замедлять работу Twitter за неудаление запрещённого контента — на всех мобильных устройствах и половине стационарных. Свое обещание в ведомстве сдержали, но, как обычно, без курьеза не обошлось. Друзья, это очень смешно!
1. Все началось с подобных сообщений, которые активно распространяли СМИ и паблики в соцсетях
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