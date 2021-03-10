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"Роскомнадзор, спасибо": как в России Твиттер замедляли, но пустили пулю себе в лоб

"Роскомнадзор, спасибо": как в России Твиттер замедляли, но пустили пулю себе в лоб (23 фото)

Автор:
10 марта 2021 13:30
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Юмор   замедление   политика   прикол   роскомнадзор   твиттер   
1202
23
Роскомнадзор заявил, что с сегодняшнего дня начинает замедлять работу Twitter за неудаление запрещённого контента — на всех мобильных устройствах и половине стационарных. Свое обещание в ведомстве сдержали, но, как обычно, без курьеза не обошлось. Друзья, это очень смешно!
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Метки: twitter   Юмор   замедление   политика   прикол   роскомнадзор   твиттер   
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Вадим Игнатьев Полчаса назад
Мнение канадского заднеприводного украинского производства нам обязательно знать ?
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Эрик 6 секунд назад
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Юра Гагарин 52 секунды назад

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Эрик 2 минуты назад
Судя по комментам, у пригожинского генетического подзаборного гавнища разрыв пердаков случился
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Антон 7 минут назад
Давным-давно купил VPN из десятки лучших, горя не знаю. А то у нас в Казахстане уже лет десять "успешно" блокируют всё, что баям не нравится.
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tessio 10 минут назад
Фейсбук ну да, есть знакомые там, инстаграмм тоже понятно у всех почти. Но твиттер? Нафиг он нужен, тем более там больше Трампа нету...
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cnob7 11 минут назад
мне п.о.х.у.й. на твиттер, фейсбук, телеграм и всю остальную п.о.е.б.ен.ь, потому что меня там нет.
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6k
Фельдъегерь 16 минут назад
ну понятно дело, что весь негатив в посте взяли из самого твиттера, не зря его тормозят - меньше говна будет от всяких хохлов
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9k
Александр 16 минут назад
ЧЯДНТ?
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35k
dima423 Полчаса назад
а чего такой ажиотаж то?)
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Нанук Паналык 48 минут назад
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Преподобный Стасян

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