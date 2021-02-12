"Почему россиян не спросили?": реакция на кредит в 3 миллиарда долларов для Беларуси

По информации ряда СМИ, Александр Лукашенко собрался приехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Планируется обсудить вопрос о предоставлении Беларуси кредита на 3 миллиарда долларов. Реакция социальных сетей не заставила себя долго ждать.
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Как считаете, нужно ли давать Беларуси 3 миллиарда?
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Пожалуйста, не забудьте: с точки зрения Запада Лукашенко - это нелегитимный президент. Т.е. взятые им долги обязан будет возвращать лично он, а не страна. Он достаточно скоро уйдет, а новое руководство Беларуси будет потом решать - надо ли платить по долгам гражданина Лукашенко. И вполне может решить не платить (тем более что тот же Евросоюз будет именно к этому подталкивать по понятным причинам).
Эти деньги нужны Лукашенко для удержания своей власти, и совсем не для интересов страны (о которых он уже забыл). Так что пойдут они на зарплаты и премии ОМОНа, на проведение всякого рода огромных собраний в поддержку Лукашенко (вот как раз сейчас такой проходит, весь Минск украшен идиотской монументальной пропагандой, совсем не дешевой).
А еще стоит вспомнить 33 богатыря, якобы направленных из России для свержения власти в Беларуси, для помощи Тихановскому - этот бред только власти несли, оппозиция над этим только сменялась. Вспомните фактически обанкроченный Белгазпромбанк, принадлежащий Газпрому, т.е. России. Думаете, Лукашенко после августа понял что ошибался и больше никогда так делать не будет? Неужели такие наивные еще есть? Впрочем, пока эти 3 миллиарда будут выдаваться, Россия будет любимым братом. А вот когда деньги закончатся... Или у России так много денег, что можно их будет постоянно выдавать...
Напомните, сколько долгов было списано Россией в последние годы?
P. S. Акция не распространяется на территорию России.
а потом еще заснять видео как дерьмо с экрана вытираете
Обсуждать все траты ПРАВИТЕЛЬСТВА на народном собрании, на референдуме ?
Трата налогов?
Налоги собираются именно для этого. Это плата за защиту населения, живёшь в государстве-платишь ему налог, который тратится на нас же.
Так устроен мир.
И политика, читай "стратегия" неочевидных трат, всё равно работает на нас. И кредиты и т.д. Да, часто списываются, но никто не хочет понять, что взамен мы часто берём больше чем дали. Не всегда дензнаками.
Как же вы любите всё с ног на голову. Тьфу.
То то немцы такие тупые, всех спонсируют, мля куда не глянь одни экономисты в интернетах
А буферная зона...она тоже нужна, как бы. Но не так критически, как в 1941, когда армия - это главным образом танки и пехота. Нынешним ракетным вооружениям без разницы есть ли эта зона или нет её.
Как бы то ни было, Украина нужна России, и Белоруссия нужна. Без них можно прожить, но с ними лучше, это глупо отрицать.
- дайте?!
- нате....
попробуйте, так взять кредит....
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А с каких пор - соцсети решают, куда государство планирует свой бюджет? И Какое гамно сказало - подарим ? :).
Господи, опять Навальнята растащили бред. Как утомило это вечное вранье и передергивание фактов от либертарианцев, ФБК, ярмыш. соболь, навальный, мыздесьвласть. И прочего недогамна. . У Навального почти льярд на счетах ФБК, подтвержденный транзакциями. Скольким пенсионерам и деревням он помог можно узнать? ЗА 10 лет борьбы против власти, и будучи гласом народа ? :) Даже хомячка ни одного не вытащил из застенок кровавой Росгвардии.
Ребят, вы уже заипали истерить и рефлексировать. Есть внешний бюджет. он уже выделен и заложен на год. Он именно для подобных вещей. Если не дать кредит Белоруссии . то его истратят на кредит Гвадалахаре, или на поддержку Донбасса, или Сирии.
Пенсионерам его не раздадут. Он выдан для внешнеэкономического развития и может только туда использоваться (утрирую, для совсем уже тупых).
Вы лучше ищите - кто на местах пистит целевые бюджеты на строительство дорог и детских садов, а не ищите черных кошек, которых там не было никогда.
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браво! Хоть кто-то понимает разницу между либерализмом и либертарианством!
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Ну да, как в демократических продвинутых странах (все ведь хотят как в США, Германии, Франции), не спрашивают никого - кто против, дубинкой по почкам и 2000 евро штрафа.