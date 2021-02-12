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"Почему россиян не спросили?": реакция на кредит в 3 миллиарда долларов для Беларуси

"Почему россиян не спросили?": реакция на кредит в 3 миллиарда долларов для Беларуси (14 фото)

Автор:
12 февраля 2021 08:15
Метки: Луашенко   Юмор   беларусь   кредит   политика   путин   реакция соцсетей   
24610
14
По информации ряда СМИ, Александр Лукашенко собрался приехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Планируется обсудить вопрос о предоставлении Беларуси кредита на 3 миллиарда долларов. Реакция социальных сетей не заставила себя долго ждать.
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Метки: Луашенко   Юмор   беларусь   кредит   политика   путин   реакция соцсетей   
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2k
Ivan 9 часов назад
Читаю комменты и улыбаюсь: почему те, кто против путина-сразу навальнята и либерастня(кстати, ничего плохого в либеральных идеях нет и они поддерживают не запад-восток-север-юг, а свободу личности). Почему те, кто против путина-против России? Может, дело не в НАТОвских базах, а в усталости от "стабильности" и "борьбы с коррупцией"?
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4k
Дмитрий 38 минут назад
Уважаемые россияне!
Пожалуйста, не забудьте: с точки зрения Запада Лукашенко - это нелегитимный президент. Т.е. взятые им долги обязан будет возвращать лично он, а не страна. Он достаточно скоро уйдет, а новое руководство Беларуси будет потом решать - надо ли платить по долгам гражданина Лукашенко. И вполне может решить не платить (тем более что тот же Евросоюз будет именно к этому подталкивать по понятным причинам).
Эти деньги нужны Лукашенко для удержания своей власти, и совсем не для интересов страны (о которых он уже забыл). Так что пойдут они на зарплаты и премии ОМОНа, на проведение всякого рода огромных собраний в поддержку Лукашенко (вот как раз сейчас такой проходит, весь Минск украшен идиотской монументальной пропагандой, совсем не дешевой).
А еще стоит вспомнить 33 богатыря, якобы направленных из России для свержения власти в Беларуси, для помощи Тихановскому - этот бред только власти несли, оппозиция над этим только сменялась. Вспомните фактически обанкроченный Белгазпромбанк, принадлежащий Газпрому, т.е. России. Думаете, Лукашенко после августа понял что ошибался и больше никогда так делать не будет? Неужели такие наивные еще есть? Впрочем, пока эти 3 миллиарда будут выдаваться, Россия будет любимым братом. А вот когда деньги закончатся... Или у России так много денег, что можно их будет постоянно выдавать...
Напомните, сколько долгов было списано Россией в последние годы?
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590
GregVor 49 минут назад
О! Обиженные и ограбленные активизировались!
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329
Mike Brennan 57 минут назад
"Россия - щедрая душа!"
P. S. Акция не распространяется на территорию России.
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8
Aleks Час назад
Да херня! Потом все долги обнулят!
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8k
Medved Час назад
Смотрю, кремблеботам методичку подогнали.

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329
Mike Brennan Medved 37 минут назад
Самое забавное, что эти господа из раза в раз отвечают одними и теми же шаблонными фразами, содержащими столько логических нестыковок, что даже школота (которой кремлеботики обожают обзывать всех несогласных) без труда сможет расколоть их.
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1k
zenon Час назад
Всё правильно, все таки дошло до некоторых. Набрать полный рот дерьма и плюнуть на его изображение на экране, пусть знает! Есть и такие, которые ему не дадут ни копейки.
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139
Сеня Быгэмотиг zenon Час назад
ага
а потом еще заснять видео как дерьмо с экрана вытираете
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528
Сергей 2 часа назад
Если получится как с Яныком, то это пожалуй не дорого.
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−5
Александр Коля 2 часа назад
а может кто знает как в налоговой сделать перерасчёт ,чтобы не оплачивать подобные прихоти хула,да и его м опг содержание?
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165
arcush 2 часа назад
Фашист фашисту глаз не выклюет. А денег даст! И не своих денег...
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2k
Седой Медведь 2 часа назад
Вы серьёзно, адепты подсудимого?
Обсуждать все траты ПРАВИТЕЛЬСТВА на народном собрании, на референдуме ?
Трата налогов?
Налоги собираются именно для этого. Это плата за защиту населения, живёшь в государстве-платишь ему налог, который тратится на нас же.
Так устроен мир.
И политика, читай "стратегия" неочевидных трат, всё равно работает на нас. И кредиты и т.д. Да, часто списываются, но никто не хочет понять, что взамен мы часто берём больше чем дали. Не всегда дензнаками.
Как же вы любите всё с ног на голову. Тьфу.
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2k
Гур Седой Медведь 2 часа назад
Ну вот.... всё объяснил и всё понятно...
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329
Mike Brennan Седой Медведь 54 минуты назад
И что же мы больше взяли от картофельного короля, чем больше ему дали? Предъявите подробный и конкретный список с пруфами, а не общие философские рассуждения. Бесконечное спонсирование других государств не имеет ничего общего с "защитой населения" в своем государстве.
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20k
Бонивур Mike Brennan 39 минут назад
а что конкретно вас интересует, ? экспорт нашей продукции в беларусь? 33 млрд $, за исключением ископаемых? 15 млрд $ , кредиты это такое же давление на государство как и все остальное, можно на 3 млрд раздать субсидий предприятиям, а можно дать кредит покупателю ,что бы эти предприятия работали, это для вас новость?
То то немцы такие тупые, всех спонсируют, мля куда не глянь одни экономисты в интернетах
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25k
Ashabad Бонивур 21 минуту назад
Станции раннего предупреждения о ракетном нападении в Барановичах вполне достаточно.
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65k
Пётровыч 2 часа назад
Да что вы паритесь, это просто цена за аренду Белоруссии. Не так уж дорого за буферную зону.
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65k
Пётровыч Гур Час назад
3 лярда для государства как Россия это не деньги. А ставить своих людей это не способы России, это способы запада, причём хорошие способы. Россия всегда действует по факту. Есть революция против запада, подключают агентуру, вербуют предводителя и кидают в него котлетой из золота, денег или гарантией безопасности. Гораздо дешевле, но опять таки не всегда эффективно.
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3k
Sulesin Гур Час назад
Кмк, в ситуации с Украиной всё вышло вполне неплохо. Крымский полуостров забрали, как и базу, морские владения расширили. Если до этого Россия постоянно подгоняла им ништяки, низкие цены на газ и прочее, при этом периодически выслушивая претензии и богатовекторность, то теперь "сами, всё сами, дарагие укрочиновники".
А буферная зона...она тоже нужна, как бы. Но не так критически, как в 1941, когда армия - это главным образом танки и пехота. Нынешним ракетным вооружениям без разницы есть ли эта зона или нет её.
Как бы то ни было, Украина нужна России, и Белоруссия нужна. Без них можно прожить, но с ними лучше, это глупо отрицать.
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3k
Sulesin Пётровыч Час назад
Россия, как и любое другое государство в мире, действует в меру своих сил и возможностей, просчитывая плюсы и минусы. Во времена Союза наши вполне себе успешно меняли власть в других странах, не то что отдельных людей.
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2k
Гур Пётровыч 58 минут назад
"..это не способы России.." Вот пока так будут рассуждать, будут платить.... Надо вдолбить в любую башку "У России только два союзника: армия и флот" А с остальными только прагматичные отношения. Хочешь кредит? На, только в залог завод МЗКТ. Не оплатил? Давай завод. Всё! У китайцев надо учиться.
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65k
Пётровыч Sulesin 50 минут назад
В Белоруссии стоит одна штука, размером с многоэтажку, которая следит за перелётами птицами аж от Португалии. Так что это не просто буферная территория, это буферная + стратегически важная территория.
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1k
vagon1 3 часа назад
Ага, давайте ещё по по поводу любого гос. кредита вече собирать или референдум проводить!
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1k
Александр 3 часа назад
Ссылка coub.com
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17k
Vital Idol 3 часа назад
кредит?! а, где бизнес-план, ТЭО, Кэш-фло?!
- дайте?!
- нате....

попробуйте, так взять кредит....
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25k
Ashabad 3 часа назад
Когда пост на фишках говорит "реакция соц.сетей", то в посте обязательно будет или идиотизм или обман. Стасик из Канады так часто делает. Он сначала набирает кармы на постах о девочках с коврами, а потом вбрасывает новую либерастическую шелуху.

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4k
Инсулин4ег 3 часа назад
Планируется обсудить вопрос о предоставлении Беларуси кредита на 3 миллиарда долларов. Реакция социальных сетей не заставила себя долго ждать.
----------------------------------
А с каких пор - соцсети решают, куда государство планирует свой бюджет? И Какое гамно сказало - подарим ? :).

Господи, опять Навальнята растащили бред. Как утомило это вечное вранье и передергивание фактов от либертарианцев, ФБК, ярмыш. соболь, навальный, мыздесьвласть. И прочего недогамна.
. У Навального почти льярд на счетах ФБК, подтвержденный транзакциями. Скольким пенсионерам и деревням он помог можно узнать? ЗА 10 лет борьбы против власти, и будучи гласом народа ? :) Даже хомячка ни одного не вытащил из застенок кровавой Росгвардии.

Ребят, вы уже заипали истерить и рефлексировать. Есть внешний бюджет. он уже выделен и заложен на год. Он именно для подобных вещей. Если не дать кредит Белоруссии . то его истратят на кредит Гвадалахаре, или на поддержку Донбасса, или Сирии.
Пенсионерам его не раздадут. Он выдан для внешнеэкономического развития и может только туда использоваться (утрирую, для совсем уже тупых).
Вы лучше ищите - кто на местах пистит целевые бюджеты на строительство дорог и детских садов, а не ищите черных кошек, которых там не было никогда.
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4k
Александр Зотов Инсулин4ег Час назад
и передергивание фактов от либертарианцев,
-------
браво! Хоть кто-то понимает разницу между либерализмом и либертарианством!
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329
Mike Brennan Инсулин4ег 49 минут назад
Господин демагог, ты приравнял бюджетные деньги, получение после принудительного сбора налогов с населения, и частные деньги, полученные от добровольного сбора пожертвований - и наивно думаешь, что этой примитивной подмены понятий никто не заметит? Я тебя расстрою: мы эту банальную демагогию заметили сразу. А по поводу гениального совета искать "кто пилит на местах"... ну да, мы же помним что "царь всегда хороший, только бояре плохие"... А тебе напомню другую поговорку: "рыба гниет с головы".
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−3
Ирина 3 часа назад
По-любому, якобы "тупой крестьянин", как всегда, надует более тупого гэбэшника.
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590
GregVor Ирина 44 минуты назад
Откуда вы, ущербные, берётесь?
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7k
Пётр Ирина 36 минут назад
Как интересно....а кто у вас не тупой? Кухарка из Литвы?
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6k
dikijjim 3 часа назад
подумаешь 3 млд,у нас ваших денег вон сколько)
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521
Миша 4 часа назад
Смешные, с каких это пор власть интересовало мнение народа? Любую власть. Примете то решение которое вам продиктуют сверху, чего там спрашивать, у кого.
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11k
Алексeюшка Миша 2 часа назад
Примете то решение которое вам продиктуют сверху, чего там спрашивать, у кого.
---------------------
Ну да, как в демократических продвинутых странах (все ведь хотят как в США, Германии, Франции), не спрашивают никого - кто против, дубинкой по почкам и 2000 евро штрафа.
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3k
Слава 4 часа назад
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