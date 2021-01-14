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Загадки Норильска: дома на ножках и балконы, которые не строили, а построив срезали

Загадки Норильска: дома на ножках и балконы, которые не строили, а построив срезали (17 фото)

Автор:
14 января 2021 14:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   балконы   загадка   интересное   норильск   строительство   урбанистика   
1120
17

перефразируя известное выражение, в данной теме можно сказать так - человек предполагает, а природа располагает. Так человек предположил, что он победит природу, но она легко не сдается и эту самую борьбу мы можем видеть в одном из самых холодных городов нашей страны - Норильске

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Метки: Исторические факты   балконы   загадка   интересное   норильск   строительство   урбанистика   
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7  комментариев
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12k
Объект реальности 53 минуты назад
Автор балкон от лоджии отличить не может.
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4k
Серега 38 минут назад
Вроде фото добавлены для описания, но как прожившему много лет там - фото сильно режет глаз. Ну а это фото, ВРОДЕ КАК, представлено как будто с Норильска. Ну нету там деревьев от слова совсем. Карликовые березы максимум - а так кусты только.
Вроде фото добавлены для описания, но как прожившему много лет там - фото сильно режет глаз. Ну а это фото, ВРОДЕ КАК, представлено как будто с Норильска. Ну нету там деревьев от слова совсем. Карликовые березы максимум - а так кусты только.
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276
Старичок 46 минут назад
Комментарий к фото
сдесь балконов отродясь не было. защтукатурены декоративные панели, расположенные на кухне. за ними находится так называемый "холодильник"
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4k
Серега Старичок 37 минут назад
Комментарий к фото
Во-во и за окном -40, где просто рыба и мясо в мешке висит и привязана через форточку к шпингалету.
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276
Старичок Серега 36 минут назад
Комментарий к фото
точно так.
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276
Старичок 50 минут назад
чувак, походу ты не знаешь о чем пишешь.
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