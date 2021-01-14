Загадки Норильска: дома на ножках и балконы, которые не строили, а построив срезали

перефразируя известное выражение, в данной теме можно сказать так - человек предполагает, а природа располагает. Так человек предположил, что он победит природу, но она легко не сдается и эту самую борьбу мы можем видеть в одном из самых холодных городов нашей страны - Норильске
Найти в общей массе советской типовой застройки жилые многоэтажки без балконов или лоджий практически невозможно. Это редкий случай, но только не для Норильска
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Дома 464-й серии (самые распространённые в России советские панельные хрущёвки-пятиэтажки), однако здесь их строили чаще всего без балконов
Нет, конечно, в Норильске много домов подобного типа с балконами, но сегодня многие из них (балконов) просто срезают, оставляя лишь маленькое металлическое ограждение, но не плиту
При строительстве этих домов советское начальство решило, что на севере людям балконы не нужны вовсе. Это, во-первых, удешевляло строительство, а во-вторых, исключало разрушение
Дело в том, что природа, а точнее погода Норильска (мороз, сильные ветра, снег) оказывает пагубное влияние на все вокруг, включая балконы и способствуют очень быстрому их разрушению, и угрозе обрушения
Поэтому сегодня многие, даже уже построенные вопреки чаяниям строителей балконы срезаются, дабы избежать их падения на головы граждан
Так, в центральной части города, некоторые дома во время капитальной реконструкции получили таки свои балконы, только не выступающие, а имитирующие - решетка без выхода за дверь
Кстати девятиэтажки в Норильске строили-таки с балконами. наверно упавший балкон с пятого этажа страшнее, чем с девятого. Шутка.
А еще в Норильске есть множество домов, построенных на сваях. Это делалось для сохранения вечной мерзлоты, удешевления и упрощения строительства, а также для сохранения домов из-за подвижек грунта, а точнее льда
Обычные фундаменты под многоквартирные дома для снежного края не подходили.
Перепад температур, амплитуда которых достигает 100 градусов, движение грунтов и суровый климат влияет на стены домов, которые испытывают колоссальные нагрузки и имеется вероятность растрескивания стен.
Поэтому при строительстве свайных домов не пробивались до скал на большие глубины, а просто сваи либо опирались на многометровый подземный лёд, либо вмораживались практически в любой грунт
Авторский пост
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