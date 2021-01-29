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Место, где встречается прошлое и будущее: что творится на дорогах Африки

Место, где встречается прошлое и будущее: что творится на дорогах Африки (31 фото)

Автор:
29 января 2021 12:59
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Их нравы   авто   африка   интересное   перегруз   транспорт   
4502
31

Африка - это удивительное место - здесь и страшно, и интересно. Здесь бурлит какая-то своя, особенная жизнь - где-то непременно будет война, где-то постоянный террор, где-то обычная жизнь. И именно здесь сталкивается прошлое в виде невероятно бедного, безграмотного населения и современных технологий, проникающих в это общество. Сегодня зарисовки об автомобилях,..

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Метки: Исторические факты   Их нравы   авто   африка   интересное   перегруз   транспорт   
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27  комментариев
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1k
Владимир 6 часов назад
Нитро

Нитро
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28k
LEPA 51 минуту назад
Нада брать японку!
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4k
Wadim 2 часа назад
Аффтар открыл омерику. Оказывается, Land Cruiser 70 - сверхнадёжная машина :)
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8k
GRuslan 3 часа назад
"Пытаются завести машину чтобы ехать"

Я так каждый день по утрам одеваю штаны, чтобы не ходить в трусах, а еще ем еду, чтобы не быть голодным.
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7k
Cornho GRuslan 2 часа назад
Сначала просыпаетесь, чтобы не спать.
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155
Игорь 3 часа назад
автоматы 5,45 у аборигенов не котируются...
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86
tolyashka 3 часа назад
...Самая главная машина различных банд - Тойота...
А самое главное оружие -Калаш. Негры пользуются только лучшим
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2k
Frank Borman tolyashka 2 часа назад
Классика, она и в Африке классика.
Жалко, что неграм не продают советские Жигули. А то бы вся Африка ездила бы на советской классике.
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3k
ваня панкин 3 часа назад
мой одноклассник работал в нигерии 8 лет... после контракта, сказал - нафуй эту африку к фуям собачьим!!!
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−56
георгий флойд 3 часа назад
РФ не далеко ушла
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12k
Аристарх Похер 4 часа назад
Место, где встречается прошлое и будущее: что творится на дорогах Африки
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8k
harlamov 4 часа назад
А я свою машину продавать думал, да она еще лет 50 проходит)))
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7k
Cornho harlamov 2 часа назад
Лет через 50 можете в Африку продать.
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2k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Даже там дороги лучше, чем за мкадом!
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3k
Мих Вадим Игнатьев 2 часа назад
У вас в Казани дороги, пожалуй, лучше, чем в Москве, и однозначно, лучше питерских. Казань, это вообще, какой-то феномен сегодня в России, серьезно.
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3k
Вадим Игнатьев Максим 43 минуты назад
Так проблема в уборке снега или качестве дорого ? Немного разные вещи.
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3k
Вадим Игнатьев Владимир Полчаса назад
Однажды в Испании нас с друзьями в баре обслуживала русскоязычная официантка. На вопрос девушка, вы откуда был ответ " Та я с Москвы".
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Вадим Игнатьев Мих Полчаса назад
Многие так считают. Хотя лет 10 назад в Самарской области дороги были на порядок лучше.
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2k
Свирепый Бамбр Вадим Игнатьев 13 минут назад
Сейчас ехал домой, по камедирадио как раз позвонил чел из Самары, у него спросили - что-бы ты выбрал в качестве герба Самары - он сказал - разйобанные дороги.
Если я это придумал, то открой эфир и проматай в начало казибота-шоу 47 минут назад началось, там почти в начале это было.
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