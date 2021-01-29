Место, где встречается прошлое и будущее: что творится на дорогах Африки

Африка - это удивительное место - здесь и страшно, и интересно. Здесь бурлит какая-то своя, особенная жизнь - где-то непременно будет война, где-то постоянный террор, где-то обычная жизнь. И именно здесь сталкивается прошлое в виде невероятно бедного, безграмотного населения и современных технологий, проникающих в это общество. Сегодня зарисовки об автомобилях,..
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Dozo (также Donzo) являются традиционными охотниками в северной части Кот - д'Ивуара , Юго - Восточной Мали и Буркина - Фасо и членами совместного братства
Местные маршрутки забиваются до отказал, как людьми, так и вещами
В Африке существует два типа маршруток: первые отправляются от автовокзалов (если можно эти грязные площадки так высокопарно называть) и используются обычными пассажирами, вторые уходят с рынков и предназначены, в основном, для торговцев из деревень, приезжающих в город сбывать свой товар.
Помните, если вы поедете по африканским дорогам на чем-то, напоминающем грузовичок или пикап, вас непременно будут останавливать по дороге и просить довезти груз, иногда весьма немаленький
Самая главная машина различных банд - Тойота. Бегают эти машины тоже до тез пор пока не рассыпаются в прах
Боевые пикапы называются "техничками" и имеются у многих партизанских отрядов таких стран как: Сомали, Судан, Пакистан, Руанда, Эфиопия, Никарагуа, Либерия, Демократическая республика Конго, Ливан, Йемен, Ирак, Афганистан, Чад и др.
Название "техничка" пошло со времен конфликта в Сомали, когда в 90-е там появились гуманитарные силы неправительственных организаций, которые не имели достаточных средств для своей охраны. Для защиты им приходилось прибегать к помощи наемников, которые принимались по т.н. "грантам технической поддержки". Для охраны эти наемники использовали пикапы с установленными в кузове станковыми пулеметами.
Авторский пост
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Я так каждый день по утрам одеваю штаны, чтобы не ходить в трусах, а еще ем еду, чтобы не быть голодным.
А самое главное оружие -Калаш. Негры пользуются только лучшим
Жалко, что неграм не продают советские Жигули. А то бы вся Африка ездила бы на советской классике.
Если я это придумал, то открой эфир и проматай в начало казибота-шоу 47 минут назад началось, там почти в начале это было.