Место, где встречается прошлое и будущее: что творится на дорогах Африки

Название "техничка" пошло со времен конфликта в Сомали, когда в 90-е там появились гуманитарные силы неправительственных организаций, которые не имели достаточных средств для своей охраны. Для защиты им приходилось прибегать к помощи наемников, которые принимались по т.н. "грантам технической поддержки". Для охраны эти наемники использовали пикапы с установленными в кузове станковыми пулеметами.