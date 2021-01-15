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20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались

20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались (5 фото)

Автор:
15 января 2021 19:18
Сообщество : Факты
Метки: Исторические факты   еда   интересное   какао   сладкое   факты   шоколад   
1880
5
Один из самых популярных продуктов в мире. Практически универсальное угощение, от которого мало кто откажется.
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Метки: Исторические факты   еда   интересное   какао   сладкое   факты   шоколад   
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14  комментариев
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13k
Роман 2 часа назад
К сожалению, большая часть того, что лежит на полках магазинов сейчас сложно назвать шоколадом
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Дмитрий Круглов 53 минуты назад
20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
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4k
PEDRO_II 2 часа назад
К вашим услугам!

К вашим услугам!
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тов.Suhov 2 часа назад
Капельный рефлекс..??? Что это..?
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2k
Tiana тов.Suhov 2 часа назад
"КашлевОй" вообще-то
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тов.Suhov Tiana Час назад
20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
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Tiana тов.Suhov 39 минут назад

20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
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тов.Suhov Tiana Полчаса назад
Синдром кашлевой. Рефлекс кашлевый.
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Tiana тов.Suhov 16 минут назад

20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались
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