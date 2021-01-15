20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались

6. Темный шоколад содержит много антиоксидантов

Он очень полезен для сердца, снижает артериальное давление за счет антиоксидантов. Если съедать в день 100г именно темного шоколада, то риск сердечных заболеваний значительно снизится.



7. 50 мг кофеина в каждой шоколадке

Столько же, сколько и в одной чашке эспрессо.



8. Слово "шоколад" произошло из ацтекского языка

"Чоколать" в переводе с этого языка значит "горькая вода". Сахара в те времена не было, поэтому вкус у шоколада был совсем другой.



9. Шоколад существует в четырех видах

Известны темный, белый и молочный виды шоколада, однако есть еще белокурый шоколад. Его создали случайно. На вкус он немного маслянистый и в нем содержится 32% какао.



10. Белый шоколад не очень-то и шоколад

Он содержит масло какао, но какао-порошка в нем нет. Масло невкусное, поэтому в белый шоколад добавляют сахар, молочный жир и ваниль.