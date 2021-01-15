20 фактов о шоколаде, о которых вы, возможно, не догадывались

Один из самых популярных продуктов в мире. Практически универсальное угощение, от которого мало кто откажется.
Отказываться не стоит, но и бездумно поедать любой шоколад и в любых количествах тоже не стоит. Лучше меньше, но более качественный, где сахар в составе ингредиентов не идет на первом месте.
1. Шоколад был валютой у майя
Какао-бобы, из которых делают шоколад, использовались в качестве оплаты во времена ацтеков и майя. Всем товарам присваивалась ценность в какао-бобах: индейка стоила 20 бобов, раб - 100, а услуги секс-работницы - 10. В некоторых частях Латинской Америки бобы использовались в качестве разменной валюты до конца 19 века.
2. Военные получали зарплату шоколадом
Компания Mars рассказала, что у некоторых военных 18 века была зарплата в виде шоколада.
3. За шоколадку люди расскажут все
Компанией BBC был проведен интересный эксперимент - на выставке людей попросили рассказать конфиденциальную информацию о себе. Девичья фамилия матери, дата рождения и подобные данные, с помощью которых можно взломать их социальные сети.
В обмен на это им предложили шоколадку. Целых 79% участников опроса согласились выдать свои данные.
4. Шоколад полезнее, чем поцелуй
Ученые выяснили интересную вещь - шоколад лучше чем поцелуи помогает в выработке эндорфинов.
5. Какао - отличный помощник в тренировках
Американский Департамент питания и наук о здоровье выяснил, что за счет высокого содержания белка и углеводов в какао, он отлично помогает восстановиться после занятий спортом.
Какао-бобы, из которых делают шоколад, использовались в качестве оплаты во времена ацтеков и майя. Всем товарам присваивалась ценность в какао-бобах: индейка стоила 20 бобов, раб - 100, а услуги секс-работницы - 10. В некоторых частях Латинской Америки бобы использовались в качестве разменной валюты до конца 19 века.
2. Военные получали зарплату шоколадом
Компания Mars рассказала, что у некоторых военных 18 века была зарплата в виде шоколада.
3. За шоколадку люди расскажут все
Компанией BBC был проведен интересный эксперимент - на выставке людей попросили рассказать конфиденциальную информацию о себе. Девичья фамилия матери, дата рождения и подобные данные, с помощью которых можно взломать их социальные сети.
В обмен на это им предложили шоколадку. Целых 79% участников опроса согласились выдать свои данные.
4. Шоколад полезнее, чем поцелуй
Ученые выяснили интересную вещь - шоколад лучше чем поцелуи помогает в выработке эндорфинов.
5. Какао - отличный помощник в тренировках
Американский Департамент питания и наук о здоровье выяснил, что за счет высокого содержания белка и углеводов в какао, он отлично помогает восстановиться после занятий спортом.
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6. Темный шоколад содержит много антиоксидантов
Он очень полезен для сердца, снижает артериальное давление за счет антиоксидантов. Если съедать в день 100г именно темного шоколада, то риск сердечных заболеваний значительно снизится.
7. 50 мг кофеина в каждой шоколадке
Столько же, сколько и в одной чашке эспрессо.
8. Слово "шоколад" произошло из ацтекского языка
"Чоколать" в переводе с этого языка значит "горькая вода". Сахара в те времена не было, поэтому вкус у шоколада был совсем другой.
9. Шоколад существует в четырех видах
Известны темный, белый и молочный виды шоколада, однако есть еще белокурый шоколад. Его создали случайно. На вкус он немного маслянистый и в нем содержится 32% какао.
10. Белый шоколад не очень-то и шоколад
Он содержит масло какао, но какао-порошка в нем нет. Масло невкусное, поэтому в белый шоколад добавляют сахар, молочный жир и ваниль.
Он очень полезен для сердца, снижает артериальное давление за счет антиоксидантов. Если съедать в день 100г именно темного шоколада, то риск сердечных заболеваний значительно снизится.
7. 50 мг кофеина в каждой шоколадке
Столько же, сколько и в одной чашке эспрессо.
8. Слово "шоколад" произошло из ацтекского языка
"Чоколать" в переводе с этого языка значит "горькая вода". Сахара в те времена не было, поэтому вкус у шоколада был совсем другой.
9. Шоколад существует в четырех видах
Известны темный, белый и молочный виды шоколада, однако есть еще белокурый шоколад. Его создали случайно. На вкус он немного маслянистый и в нем содержится 32% какао.
10. Белый шоколад не очень-то и шоколад
Он содержит масло какао, но какао-порошка в нем нет. Масло невкусное, поэтому в белый шоколад добавляют сахар, молочный жир и ваниль.
11. Шоколадная промышленность имеет ежегодный оборот больше 75 млрд долларов
Производство шоколада - одно из самых успешных в мире.
12. Самая дорогая шоколадка была продана за 687 долларов
Шоколадный батончик Кэдберри стал по-настоящему уникальным, после того, как в 1901 году вместе с Робертом Скоттом, побывал в первой американской экспедиции в Антарктиду. Когда ее продавали ей исполнилось 100 лет.
13. Конфеты M&M’s были в космосе больше 130 раз
Именно эти шоколадные конфеты стали любимым лакомством американских астронавтов
14. Запах шоколада увеличивает продажи
15. Шоколадка весом в 5,8 тонны
7 октября на фабрике Thorntons plc (Великобритания) была изготовлена самая большая плитка шоколада
Производство шоколада - одно из самых успешных в мире.
12. Самая дорогая шоколадка была продана за 687 долларов
Шоколадный батончик Кэдберри стал по-настоящему уникальным, после того, как в 1901 году вместе с Робертом Скоттом, побывал в первой американской экспедиции в Антарктиду. Когда ее продавали ей исполнилось 100 лет.
13. Конфеты M&M’s были в космосе больше 130 раз
Именно эти шоколадные конфеты стали любимым лакомством американских астронавтов
14. Запах шоколада увеличивает продажи
15. Шоколадка весом в 5,8 тонны
7 октября на фабрике Thorntons plc (Великобритания) была изготовлена самая большая плитка шоколада
16. Шоколад позволяет забыть о еде
10 г хорошего качественного шоколада позволяет надолго забыть о еде. Было проведено длительное исследование, в ходе которого участники (972 человека), имеющие лишний вес, употребляли горький шоколад не менее двух раз в неделю. И индекс массы тела существенно снизился! Полифенолы, содержащиеся в шоколаде дополнительно активизируют метаболические процессы.
17. Темный шоколад в разы полезнее, чем другие
При выборе шоколада нужно обращать внимание на состав. На первом месте в списке ингредиентов должны идти шоколадный ликер и какао. И точно не сахар. Только тогда этот шоколад будет полезным.
18. Зависимость не от шоколада
Коммерческий, грубо говоря, шоколад масс-маркет, содержит такое малое количество какао-вещества в составе, что его заменяют сахаром, вызывающим зависимость у любителей такого шоколада.
19. Шоколад считался грехом
Католическая церковь когда-то приравняла поедание шоколада к еретическому поведению, богохульству, обольщению, вымогательству и колдовству.
20. Горячий шоколад vs кашель
Учеными было доказано, что чашка горячего шоколада подавит кашельный рефлекс и успокоит больное горло.
10 г хорошего качественного шоколада позволяет надолго забыть о еде. Было проведено длительное исследование, в ходе которого участники (972 человека), имеющие лишний вес, употребляли горький шоколад не менее двух раз в неделю. И индекс массы тела существенно снизился! Полифенолы, содержащиеся в шоколаде дополнительно активизируют метаболические процессы.
17. Темный шоколад в разы полезнее, чем другие
При выборе шоколада нужно обращать внимание на состав. На первом месте в списке ингредиентов должны идти шоколадный ликер и какао. И точно не сахар. Только тогда этот шоколад будет полезным.
18. Зависимость не от шоколада
Коммерческий, грубо говоря, шоколад масс-маркет, содержит такое малое количество какао-вещества в составе, что его заменяют сахаром, вызывающим зависимость у любителей такого шоколада.
19. Шоколад считался грехом
Католическая церковь когда-то приравняла поедание шоколада к еретическому поведению, богохульству, обольщению, вымогательству и колдовству.
20. Горячий шоколад vs кашель
Учеными было доказано, что чашка горячего шоколада подавит кашельный рефлекс и успокоит больное горло.
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