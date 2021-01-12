Как выглядели яйца динозавров: факты о жизни миллион лет до нашей эры

Окончательная точка в изучении динозавров еще не поставлена, и вряд ли будет. Эти загадочные существа, населявшие нашу планету миллионы лет назад, будоражат умы и фантазию тысячам ныне живущим Хомо сапиенс - красота, размеры, изящество, опасность и невероятное разнообразие динозавров просто притягивает взоры