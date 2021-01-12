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Как выглядели яйца динозавров: факты о жизни миллион лет до нашей эры

Как выглядели яйца динозавров: факты о жизни миллион лет до нашей эры (26 фото)

Автор:
12 января 2021 13:15
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   динозавры   животные   интересное   палеонтология   яйца   
843
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Окончательная точка в изучении динозавров еще не поставлена, и вряд ли будет. Эти загадочные существа, населявшие нашу планету миллионы лет назад, будоражат умы и фантазию тысячам ныне живущим Хомо сапиенс - красота, размеры, изящество, опасность и невероятное разнообразие динозавров просто притягивает взоры

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Метки: Исторические факты   динозавры   животные   интересное   палеонтология   яйца   
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SolomonA Час назад
"Существуют биологические ограничения на размер яиц. Даже 100 тонные титанозавры (предположительно) не несли яйца тяжелее 900 грамм."
Так. Стопэ! О каком "биологическом ограничении" идет речь, если современные страусы откладывают яйца весом 1,5-2 кг?
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