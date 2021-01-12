Как выглядели яйца динозавров: факты о жизни миллион лет до нашей эры

Окончательная точка в изучении динозавров еще не поставлена, и вряд ли будет. Эти загадочные существа, населявшие нашу планету миллионы лет назад, будоражат умы и фантазию тысячам ныне живущим Хомо сапиенс - красота, размеры, изящество, опасность и невероятное разнообразие динозавров просто притягивает взоры
Большинство динозавров никогда не появлялись на свет - кладки чаше всего были разорены. Именно поэтому самки откладывали до 15-ти яиц за кладку
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Необычно хорошо сохранившееся гнездо динозавров возрастом 65 миллионов лет, содержащее окаменелые яйца
Сохранившие эмбрионы динозавров крайне редки, т.к. яйцо, даже если было погребено под слоем, к примеру, земли, все равно было доступно для проникновения для разных бактерий, которые выедали его изнутри еще до того, как оно смогло бы окаменеть
В мезозойскую эру по Земле бродили миллиарды динозавров , а самки динозавров откладывали буквально триллионы яиц. Однако сегодня найти кладку динозавра сродни сенсации. И все из-за хищников, съедающих большую часть всех кладок
Это редкое яйцо динозавра титанозавра было обнаружено на юге Франции и датируется поздним меловым периодом - 70 миллионов лет назад.
Существуют биологические ограничения на размер яиц. Даже 100 тонные титанозавры (предположительно) не несли яйца тяжелее 900 грамм. Открытие более весомых яиц приведет к пересмотру всей истории динозавров и теорий их существования
Ученые выяснили, что первые динозавры откладывали яйца с мягкой скорлупой, которые напоминали яйца черепахи, что противоречит давнему мнению о том, что все яйца динозавров были с твердой скорлупой.
За время существования динозавров их яйца эволюционировали как минимум 3 раза до состояния кальцинированной оболочки
Яйца динозавров чаще округлой формы, в то время как птичьи (современные) овальные. Это объясняется тем, что в птичьих гнездах овальной форме легче скатиться внутрь, динозавры до такой эволюции не дошли
Ученые говорят, что яйца хищников более удлиненные, а травоядных - более округлые. Почему так пока точного объяснения нет
Если вы вдруг нашли нечто округлое, похожее на яйцо и думаете, что оно принадлежало динозавру, то удостоверьтесь, что последних находили в вашем районе, иначе ваше яйцо скорее всего лишь камень
Яйцо птерозавра, найденные в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Птерозавр летающая рептилия, населявшая Землю более 120 миллионов лет назад, размах их крыльев мог достигать 3,4 метра
Это окаменелое яйцо было отложено Мусзавром , длинношеим динозавром, питающимся растениями, который вырос до 20 футов в длину и жил между 227 и 208,5 миллионами лет назад на территории современной Аргентины.
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Так. Стопэ! О каком "биологическом ограничении" идет речь, если современные страусы откладывают яйца весом 1,5-2 кг?