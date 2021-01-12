6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью

1. Версия природного происхождения не выдерживает критики - стоит посмотреть на фото колей из космоса и мы увидим пересечения под острыми углами, прямоугольные следы от грузов 2. Версия телег хоть и самая логичная, но следов строительства и ремонта дорог нет, общего направления дорог не обнаружено 3. Гипотезы о том, что транспортные средства колесили по не окаменевшему туфу много миллионов лет назад, разбивается об один аргумент: а где же отпечатки животных или человека на камнях? Следов не нашли.