6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью

Сегодня, с развитием технологий, уже придумано множество инструментов и способов обработки материалов, разработана куча новых строительных решений, а также появилось множество способов их реализации. Но на Земле существует множество загадок, смотря на которые можно только удивляться - как они это делали
Ольянтайтамбо, город в перу и незавершенный Храм Солнца
Сегодня многие авторы выдвигают различные теории, пытаясь объяснить, как древнему человечеству удалось достичь уровня точности, наблюдаемого во многих древних археологических памятниках, представляющих интерес.
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Точно сформированные углы некоторых камней, плотно подогнанные каменные глыбы поставили в тупик бесчисленное количество экспертов
Многие авторы согласны с тем, что строители этого мегалитического комплекса должны были владеть инструментами с высоким содержанием кристаллов кварца, закаленной углеродистой или кобальтовой сталью, чтобы достичь того, что они сделали
Сегодня там не нашли ни одного инструмента.
Римская дорога в разрезе. Мало того, что строительство этих дорого до сих пор вызывает многочисленные споры, так еще и колеи, проложенные в камнях до сих пор не нашли внятного объяснения
Кто-то считает, что колеи продавлены колесницами, кто-то считает их рукотворными, а кто-то говорит о том, что римляне применяли особый бетон, а не каменные глыбы
Основной аргумент против версии колеи, оставленной колесами повозок в процессе долгой эксплуатации тот, что далеко не на всех древних дорогах эти колеи имеются.
Более этого эти колеи даже на участках одной и той же дороги различаются между собой. на фото слева дорога в Помпеях с колеей и без. Если бы колея являлась результатом езды повозок, то она была бы везде
Кстати, подобные колеи находят по всему миру. Вот, к примеру Мисрах Гар Ил-Кбир. Мальта
Мисрах Гар Ил-Кбир — словосочетание «колеи от телег» — доисторический мегалитический памятник на острове Мальта, известный благодаря сети борозд, созданных в скальной породе
Борозды, которые пересекаются под разными углами и образуют узлы, достигают в среднем глубины 60 см и расположены друг от друга на расстоянии от 110 до 140 см.
Колеи встречаются в двух слоях коралловых известняков: верхнем и нижнем. Возраст первого геологи оценивают в 5-7 млн. лет, а второго — в 25-35 млн. лет. Одна из теорий происхождения борозд отождествляет следы в скальном грунте со строительством храмов на Мальте, приблизительно за 1500 лет до начала Бронзового века. Однако не обнаружено никакой связи между географическим расположением борозд и расположением храмов
Какие версии рассматривались и почему они все не подтвердились?
1. Версия природного происхождения не выдерживает критики - стоит посмотреть на фото колей из космоса и мы увидим пересечения под острыми углами, прямоугольные следы от грузов 2. Версия телег хоть и самая логичная, но следов строительства и ремонта дорог нет, общего направления дорог не обнаружено 3. Гипотезы о том, что транспортные средства колесили по не окаменевшему туфу много миллионов лет назад, разбивается об один аргумент: а где же отпечатки животных или человека на камнях? Следов не нашли.
Алебастровые чаши египетского храма Абу-Гораб
Чаши, большинство из которых ныне сложено в ряд с восточной стороны Солнечного храма, имеют внутренний диаметр 120 см и разное количество сквозных отверстий.
Их предназначение до сих пор не определено. Есть версия, что это чаши для жертвоприношений
Столбы вырезаны настолько филигранно, имеют такое количество маленьких деталей и четких форм, что учены до сих пор спорят с помощью какого токарного станка они были сделаны
Железная колонна перед минаретом Кутб-Минар в Дели, Индия.
Это древний памятник, сделанный из цельного кучка металла, высотой 7 метров и весом около 6 тонн, не подвержен ржавчине и отлит из одного цельного куска железа
Линзы для глаз, возрастом 2,5 тысячи лет
Линза была найдена во время раскопок в одном из залов дворца в Калху, известном также как город Нимруд, ассирийского царя Саргона, жившего в VII веке до н. э. инза имеет размеры глазного яблока и даже совпадает по параметрам с некоторыми современными стандартными линзами и изготовление подобного прибора требовало высочайшей точности работы, а также развитых технологий
Подобных линз было найдено множество по всему миру. Например в Каирском музее хранится экземпляр круглой линзы III века до н. э., пяти миллиметров в диаметре, сохранившейся в прекрасном состоянии и увеличивающей в 1,5 раза
Авторский пост
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Камень можно точить\сверлить и обычной медяхой, а не только алмазным лазером.
Римские дороги, это отдельная песня. "Вечными" они оказались в тех местах, где их перекладывали, в средневековье и вплоть до 18века, пока не перестелили в обычные из асфальта. Нет ничего вечного, если уж вода камень точит, то и колесницы продавят и люди копытцами ушатают, как ступеньки в храме\замке.
"Великолепную точность", тоже утрамбуйте куда подальше, на 1 работу, с которой замарочились, вы найдете 1000 ширпотреба сделанными рукожопами, вон глянье на космическую точность сведения углов в пирамидках Египта, например.