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6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью

6 древних загадочных технологий, которые до сих пор восхищают своей идеальностью (22 фото)

Автор:
12 января 2021 12:07
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   артефакты   археология   загадка   интересное   технологии   цивилизация   
2065
22

Сегодня, с развитием технологий, уже придумано множество инструментов и способов обработки материалов, разработана куча новых строительных решений, а также появилось множество способов их реализации. Но на Земле существует множество загадок, смотря на которые можно только удивляться - как они это делали

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Метки: Исторические факты   артефакты   археология   загадка   интересное   технологии   цивилизация   
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925
Владимир 56 минут назад
Не покидает ощущение, что на некоторые вопросы ученые уже дали простые и логичные ответы, но их голос утонул в океане заголовков: "ученые до сих пор не могут объяснить"
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15k
Александр 19 минут назад
Думал, что интересного покажут, а тут опять рептилойдная шняга, от которой тошнит самого директора Рен-тв с Нибиру.

Камень можно точить\сверлить и обычной медяхой, а не только алмазным лазером.

Римские дороги, это отдельная песня. "Вечными" они оказались в тех местах, где их перекладывали, в средневековье и вплоть до 18века, пока не перестелили в обычные из асфальта. Нет ничего вечного, если уж вода камень точит, то и колесницы продавят и люди копытцами ушатают, как ступеньки в храме\замке.

"Великолепную точность", тоже утрамбуйте куда подальше, на 1 работу, с которой замарочились, вы найдете 1000 ширпотреба сделанными рукожопами, вон глянье на космическую точность сведения углов в пирамидках Египта, например.

Думал, что интересного покажут, а тут опять рептилойдная шняга, от которой тошнит самого директора Рен-тв с Нибиру. Камень можно точить\сверлить и обычной медяхой, а не только алмазным лазером. Римские дороги, это отдельная песня. "Вечными" они оказались в тех местах, где их перекладывали, в средневековье и вплоть до 18века, пока не перестелили в обычные из асфальта. Нет ничего вечного, если уж вода камень точит, то и колесницы продавят и люди копытцами ушатают, как ступеньки в храме\замке. "Великолепную точность", тоже утрамбуйте куда подальше, на 1 работу, с которой замарочились, вы найдете 1000 ширпотреба сделанными рукожопами, вон глянье на космическую точность сведения углов в пирамидках Египта, например.
Думал, что интересного покажут, а тут опять рептилойдная шняга, от которой тошнит самого директора Рен-тв с Нибиру. Камень можно точить\сверлить и обычной медяхой, а не только алмазным лазером. Римские дороги, это отдельная песня. "Вечными" они оказались в тех местах, где их перекладывали, в средневековье и вплоть до 18века, пока не перестелили в обычные из асфальта. Нет ничего вечного, если уж вода камень точит, то и колесницы продавят и люди копытцами ушатают, как ступеньки в храме\замке. "Великолепную точность", тоже утрамбуйте куда подальше, на 1 работу, с которой замарочились, вы найдете 1000 ширпотреба сделанными рукожопами, вон глянье на космическую точность сведения углов в пирамидках Египта, например.
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2k
Артур Гевондян Полчаса назад
Если не умеешь ты, то это не значит, что не умеет или не умел никто. Какой "успешный" современный человек умеет добывать огонь без спичек и зажигалки? Это же не значит что люди каменного века не добывали огонь
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2k
Агасфер 47 минут назад
В римских дорогах это не колея, а первый Поребрик :-)
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8k
Vacony Час назад
как много загадок .... мир чудесен и прекрасен этим
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