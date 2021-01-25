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Невероятные меню: чем кормили и сколько стоила еда до революции

Невероятные меню: чем кормили и сколько стоила еда до революции (30 фото)

Автор:
25 января 2021 14:55
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   еда   интересное   меню   ресторан   трактир   цены   
7149
30

Сегодня у нас подборка дореволюционных меню, из которых вы узнаете чем кормили в ресторанах, трактирах, на званных ужинах и сколько все это стоило. Любопытно сравнить, не правда ли?

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Метки: Исторические факты   еда   интересное   меню   ресторан   трактир   цены   
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32k
kalinser 11 часов назад
Невероятные меню: чем кормили и сколько стоила еда до революции
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736
Irma Bayer 49 минут назад
Спасибо автору. Я под такое чтение сьела вчерашнюю разогретую пиццу, как Никулин в Фитиле схарчил сухую муку из банки под чтение "Вкусной и здоровой пищи" с иллюстрациями. Премного благодарны-с.
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1k
Sergei Ogarkov 8 часов назад
Судя по ценам столовки тех времен, курс был грубо 1 рубль царских к 1000 нынешних. Поправьте если не так.
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3k
Zhora Sergei Ogarkov 5 часов назад
В конце 19-го века наверное действительно так - 1 царский рубль к 1000 современным. А вот перед революцией правильный курс уже где-то 1 к 200-300 современным. Война тогда сильно разогнала инфляцию.
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15k
Robin Hood 8 часов назад
Пост ни о чем. А ниже не мешало бы указать кто сколько получал в те достославные времена.
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16k
Alush 9 часов назад
Удивительно, но обыкновенный майонез, почему-то причислен к холодным блюдам, а не к соусам и стоит дороже всех блюд!
Удивительно, но обыкновенный майонез, почему-то причислен к холодным блюдам, а не к соусам и стоит дороже всех блюд!
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603
Четырёхолёсный Самовар Alush 8 часов назад
Но это же не тот майонез, который мы знаем как просто соус. Это целое кушанье. Вот у Салтыкова-Щедрина: «Но так как оратор с утра ничего не ел, то в эту минуту перед глазами его внезапно проносятся: майонезы из дичи, майонезы из рыбы, уха из стерлядей, отпоенная добела телятина, одним словом, вся сласть, которую, через какой-нибудь час, ему, вместе с прочими, предстоит обонять, ощущать и смаковать». То есть были разные майонезы: из всевозможных сортов рыбы, дичи. Иногда они именовались как Провансаль из рыбы.

Но это же не тот майонез, который мы знаем как просто соус. Это целое кушанье. Вот у Салтыкова-Щедрина: «Но так как оратор с утра ничего не ел, то в эту минуту перед глазами его внезапно проносятся: майонезы из дичи, майонезы из рыбы, уха из стерлядей, отпоенная добела телятина, одним словом, вся сласть, которую, через какой-нибудь час, ему, вместе с прочими, предстоит обонять, ощущать и смаковать». То есть были разные майонезы: из всевозможных сортов рыбы, дичи. Иногда они именовались как Провансаль из рыбы.
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4k
Fishki_surfer Alush 8 часов назад
"Но когда мы начинаем изучать историю появления майонеза в России, а это как минимум XIX век, мы сталкиваемся вот с каким явлением: единовременно существовал соус, похожий на то, что мы сегодня называем майонезом, и блюдо «майонез». Соус именовался «провансаль». А вот собственно термином «майонез» называлось уже готовое блюдо: «майонез из рыбы» или «майонез из дичи». В европейской же традиции майонезом было и блюдо, и сам соус."

https://eda.ru/media/vopros/istoriya-i-klassicheskiy-recept-mayonezahttps://eda.ru/media/vopros/istoriya-i-klassicheskiy-recept-mayoneza
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16k
Alush Четырёхолёсный Самовар 7 часов назад
Спасибо, не знал.
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16k
Alush Fishki_surfer 7 часов назад
Премного благодарствую вас, судать, за сей харчевальный экскурс в историю.
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3k
стопудовый 9 часов назад
всё красиво!!! и менюшки и названия!!! вот только вопросик, как сравнить цены и сопоставить с теми и нынешними зарплатами!
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2
станислав Цаца 9 часов назад
ТРИ РУБЛИ ПЯТЬДЕСЯТ КОПЕЕК за два каторжных месяца ... ( В.Катаев. ,, БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ . )
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12
Genrih 9 часов назад
Благодарю автора в ассотрименте меню моей бабушки в 2013 году (мне 65 лет)...
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5k
Александр 9 часов назад
Такое впечатление, что у большинства современных блогеров предки были из графьёв или, как минимум из купцов и заводчиков. Поэтому они думают, что народ постоянно тусил по ресторациям. А как обедало "земство" им не интересно.
Такое впечатление, что у большинства современных блогеров предки были из графьёв или, как минимум из купцов и заводчиков. Поэтому они думают, что народ постоянно тусил по ресторациям. А как обедало "земство" им не интересно.
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8k
Alex 10 часов назад
260 дней из православного года - постные. То есть синячили и мясом обжирались НЕ русские? А Москва, как тогда так и сейчас - не вся Россия. Как была кабацко-купеческим городом, так и осталась.
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33k
figny Alex 8 часов назад
москвафоб?
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1k
Alexander 10 часов назад
Ну кое что я из этого поста вынес - очень была популярна каша Гурьевская. Никогда бы не подумал.
А еще часто фигурирует маионез как отдельное блюдо. Нагуглил - Холодное кушанье, облитое пикантным белым густым соусом.
(Источник: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910)
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736
Irma Bayer Alexander 47 минут назад
Знамо дело, после революции от блюда только соус остался :) Зато каждый смог отведать...
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8k
Kostick 10 часов назад
ценник только для буржуев. зарплата могла быть и 10 р в месяц. работяга рублей 40 получал.
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8k
Star Link Kostick 9 часов назад
В 70х зп было по 80-120 рэ и в рестораны ходили раз в несколько лет.
По сути ничего не изменилось.
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6k
Ysik 11 часов назад
"Ксафь" со шпорами из последнего буклета. Это для дам скучающих по гусарам? Сейчас пупырышки, колечки, а раньше сразу шпоры крепили. :)
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1k
zenon Ysik 5 часов назад
Шпоры прикручивали к голым пяткам, или не снимали сапоги, когда залазили на кобылу?
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