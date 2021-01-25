Невероятные меню: чем кормили и сколько стоила еда до революции

Сегодня у нас подборка дореволюционных меню, из которых вы узнаете чем кормили в ресторанах, трактирах, на званных ужинах и сколько все это стоило. Любопытно сравнить, не правда ли?
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Немного разных фактов про общепит
В иерархии дореволюционного общепита самыми низкосортными заведениями считались кабаки и трактиры, в которых подавали блюда русской кухни. Однако так было не всегда, потому что эти заведения изначально открывали для повседневного питания господ, которые не готовят дома
Ресторации, как их сначала называли, — стали открываться в начале XIX века. Они считались заведениями высшего класса и из начально работали исключительно в гостиницах
Рестораны открывались не ранее 3 часов дня, я к четырем уже начинался собираться народ. Для золотой молодёжи посещение ресторации было обязательным и считалось очень модным
Также были весьма распространены кофейни. Здесь "обитал" простой люд
Вот что писал Виссарион Белинский «Петербургский простой народ несколько разнится от московского: кроме полугара (алкогольный напиток на основе ржи, солода или пшеницы) и чая он любит еще и кофе и сигары, которыми даже лакомятся подгородные мужики; а прекрасный пол петербургского простонародья, в лице кухарок и разного рода служанок, чай и водку отнюдь не считает необходимостью, а без кофею решительно не может жить».
В кафе, помимо самого кофе, подавали десерты - пирожные, торты, варенье, мороженое, шоколад, фрукты
По мере того, как народ вкушал иностранные лакомства - бисквиты, марципаны, появлялись иные заведения - кондитерские
Исконно русские булки, калачи, баранки и рогалики теперь подавали больше в трактирах, в кондитерских изысканная публика требовала удивительных заграничных сладостей
В кондитерских часто собиралась интеллигенция - обсудить новости и светские слухи за чашкой кофе с заморским пирожным
Чайные появились в России довольно поздно — первое заведение такого рода открылось лишь в 1882 году
Чайные затем приобрели необычную популярность. Это были, чаще всего, придорожные заведения с огромным самоваром, чаем, булочками и простой пищей
В середине 18-го века начали появляется кухмистерские, или «кухмистерские столы», аналог современных столовых
Эти заведения были рассчитаны на публику со скромным достатком — ремесленников, мелких чиновников, небогатых купцов. Здесь выдавались абонементы на еду - можно было купить на месяц, как современный проездной билет
В кухмистерских столах подавали разные блюда, от разных народов мира, в зависимости от национальности хозяина
А еще они продавали еду на вынос, курьеры работали вовсю- студенты таскали еду тем, кто не мог прийти отобедать в заведение и не держал дома кухарку. Столовые пришли на смену лишь к концу 19-го века
Меню обеда дипломатического корпуса в георгиевском зале 25 мая 1896 года
Прозрачный суп из черепах. Крем из огурцов. Раки. Донская стерлядь в шампанском. Седло барашка с ранними овощами. Цыплята фаршированные с трюфелями. Суфле из фуа-гра. Пунш. Фазаны. Салат. Горох в английском стиле. Восточные ананасы. Клубника. Десерт
Авторский пост
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А еще часто фигурирует маионез как отдельное блюдо. Нагуглил - Холодное кушанье, облитое пикантным белым густым соусом.
(Источник: «Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка». Чудинов А.Н., 1910)
По сути ничего не изменилось.