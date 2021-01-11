Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь

Стоит заметить, что в Чечне 346 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова. А теперь ещё появится и мечеть, сообщает телеканал «Грозный ТВ».

Мечеть будет рассчитана на 2 тысячи человек и будет оснащена всеми необходимыми технологиями и будут созданы все необходимые условия для омовения и молитвы. Курировать строительство будет помощник главы Чеченской республики Амруди Эдильгириев, вопреки мнению Кадырова, который (стесняшка) был против этого.

«Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей», — сказано в сообщении телеканала.

Очень странно, что кто-то посмел пойти против Кадырова. Недавно в детской больнице героев Marvel заменили на чеченцев лишь потому, что Кадырову не понравилось. А тут мечеть...