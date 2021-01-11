Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь

В Грозном построят мечеть, которую назовут в честь главы республики Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что он против, курировать строительство будет его помощник Амруди Эдильгириев.
Стоит заметить, что в Чечне 346 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова. А теперь ещё появится и мечеть, сообщает телеканал «Грозный ТВ».
Мечеть будет рассчитана на 2 тысячи человек и будет оснащена всеми необходимыми технологиями и будут созданы все необходимые условия для омовения и молитвы. Курировать строительство будет помощник главы Чеченской республики Амруди Эдильгириев, вопреки мнению Кадырова, который (стесняшка) был против этого.
«Рамзан Кадыров был категорически против этой идеи, однако общественность, духовенство и соратники главы сошлись в едином мнении, что на территории города Грозного должна быть святыня, носящая имя мусульманина, посвятившего всю свою жизнь служению народу, а также строительству огромного количества мечетей», — сказано в сообщении телеканала.
Очень странно, что кто-то посмел пойти против Кадырова. Недавно в детской больнице героев Marvel заменили на чеченцев лишь потому, что Кадырову не понравилось. А тут мечеть...
Кадыров дал команду закрасить персонажей Marvel в детском саду и нарисовать чеченских героев: видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров велел заменить изображения персонажей комиксов Marvel в детском развивающем центре историческими чеченскими героями. Он принял это решение, глядя на оформление стен, в ходе инспекции нового жилого комплекса в городе Курчалой.
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Народ должен быть туповат и набожен, таким легче управлять.
Напоминает как в фильме "Диктатор", в стране все слова, вплоть до 'хорошо' и 'плохо' переименовали в 'алладин' в честь главы...
Чиновники: Дык мы вроде и не собирались...
ЧИНОВНИКИ: Но народ же просит.
Кадыров: Ну, раз народ просит...
Если бы он действительно был против, то вопрос о строительстве даже не поднимался бы.
Обычный популизм, а не новость.