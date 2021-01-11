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Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь

Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь (2 фото)

Автор:
11 января 2021 14:53
Сообщество : Жить в России
Метки: грозный   интересное   кадыров   мечеть   строительство   фото   чечня   
1067
2

В Грозном построят мечеть, которую назовут в честь главы республики Рамзана Кадырова. Несмотря на то, что он против, курировать строительство будет его помощник Амруди Эдильгириев.

Источник:

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Метки: грозный   интересное   кадыров   мечеть   строительство   фото   чечня   
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40  комментариев
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197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 3 часа назад
"Вопреки протестам Кадырова", но с его же подачи???
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24k
MatveiVainrub Минуту назад
Мячетька Дырова
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33k
parallax Минуту назад
Верной дорогой идут. Больше мечетей, меньше школ.
Народ должен быть туповат и набожен, таким легче управлять.
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5k
Эх, Вася, Вася 24 минуты назад
Наверное не за горами времена, когда Грозный в какой-нибудь Кадырстан переименуют.
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2k
portroy Полчаса назад
"Стоит заметить, что в Чечне 346 улиц, переулков и микрорайонов названы в честь членов семьи Рамзана Кадырова." Легко там заблудиться как мне кажется)))
Напоминает как в фильме "Диктатор", в стране все слова, вплоть до 'хорошо' и 'плохо' переименовали в 'алладин' в честь главы...
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15k
Сергей 46 минут назад
Кадыров: Я против того, чтобы в мою честь возводили мечеть!
Чиновники: Дык мы вроде и не собирались...
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15k
Сергей 45 минут назад
Кадыров: но я все равно против!
ЧИНОВНИКИ: Но народ же просит.
Кадыров: Ну, раз народ просит...
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201
Евгений М 59 минут назад
лизоблюдство и самодурство!
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17
Mgn74 Час назад
Как показывает практика, когда Кадыров против чего-то, то ему никто слова поперек не говорит, а тут на тебе, осмелились ослушаться.
Если бы он действительно был против, то вопрос о строительстве даже не поднимался бы.
Обычный популизм, а не новость.
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12k
ЦСКА Mgn74 52 минуты назад
Скажи пожалуйста: Ты правда такой наивный или так глубоко завуалировал свой сарказм??
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17
Mgn74 ЦСКА 43 минуты назад
А сам как думаешь?)))...
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8k
harlamov 2 часа назад
Вопреки протестам Кадырова в Чечне возведут мечеть в его честь
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2k
александр 2 часа назад
вот бедный, прямо ничего сделать не может.
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53
Buba_kastorkin 2 часа назад
Ещё немного и рамзанчик начнёт вносить поправки в коран.....доннн
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10k
KOSTELLO 2 часа назад
С мощами?
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318
Миша 2 часа назад
Если бы там построили церковь имени Путина было бы справедливее. Хотя, можно и в Москве подсуетиться и переименовать в ответку пару храмов, чтобы уважали... ))
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Вообще улицы и т.д. нужно называть нейтральными именами,а то сегодня герой, а завтра кверху дырой. Какая-то нездоровая тенденция к лизоблюдству проявляется.
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14k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
Апассаться какая новость, чтобы мы без нее делали?
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1k
boom 2 часа назад
А чо, это он вот прям так и сказал, "ну нинаааадаааа"?
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10k
Максим 2 часа назад
а памятник из золота как у туркменского будет?
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1k
NiThR0 Максим Час назад
Ну, если только вопреки протестам Кадырова.
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741
Владимир 2 часа назад
Культ личности во всей красе.
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21
Sergei_osipov 2 часа назад
Так не хотел, так не хотел...
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−1
Александр Выграненко 2 часа назад
За
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2k
* You All 2 часа назад
а построят всё на наши деньги,которые идут в виде дотаций...
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