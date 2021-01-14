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Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей

Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей (6 фото)

Автор:
14 января 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: twitter   Дневник   Юмор   дети   интересное   милота   фото   школьник   
2155
6

Дневник первоклассника в первое время - это просто непонятная книжечка. Школьник в Перми буквально воспринял графу "для заметок" и записывал туда свои мысли и ощущения. Спойлер: парню в школе явно не очень нравится.

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Метки: twitter   Дневник   Юмор   дети   интересное   милота   фото   школьник   
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2k
Свирепый Бамбр RUSOFOB999LVL 2 часа назад
Фобия - боязнь симптом, сутью которого является неконтролируемый страх.
Судя по нику, ты ссышься в штаны при виде русских? А сюда приходишь, чтоб побороть свою фобию?
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28k
Татьянин день 20 минут назад
А ведь когда-то в первом классе учили чистописанию ......
А сейчас из палочек буковки писать может , вот и ладушки .
А ведь когда-то в первом классе учили чистописанию ...... А сейчас из палочек буковки писать может , вот и ладушки .
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38k
Андрей Бертон Полчаса назад
Если бы дома его звали " кушать", он бы так не писал.
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1k
Сильвио Мануэль Час назад
Хз почерк не первоклашки
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Да это действительно дьяволы:все эти гленты и а4,они делают из детей зомби
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5k
corell Час назад
Новость, достойная того, чтобы взорвать интернет.
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9k
Алексей 2 часа назад
Ушел в туалет-вернулся пьяный
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