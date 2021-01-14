Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей

Дневник первоклассника в первое время - это просто непонятная книжечка. Школьник в Перми буквально воспринял графу "для заметок" и записывал туда свои мысли и ощущения. Спойлер: парню в школе явно не очень нравится.
Администратор базы отдыха из Перми в Twitter поделилась фотографиями из дневника своего сына-первоклассника. Парень, кроме уроков и домашнего задания, записывал в дневник свои ощущения в графу "для заметок". Из-за того, что школьник ещё не умеет писать длинные предложения, он записывал свои короткие впечатления от школы, например: "хочу жрать", "хочу жрать и домой".
Ребёнок решил, что строка "для заметок" в школьном дневнике - для него, и устроил там филиал личного дневника pic.twitter.com/Awt4DUpdKF— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
Кроме этого в начале дневника, на форзаце, мать нашла "список дьяволов". В этот список вошли блогеры Влад Бумага (А4) и Глент (ещё один блогер с YouTube). Почему эти видеоблогеры стали дьяволами - пока не ясно.
На форзаце у него ещё нашла... список дьяволов pic.twitter.com/XP48Oksrpl— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
В комментариях пользователи Twitter посмеялись над ситуацией, но нашлись и те, кто указал матери на границы первоклассника. На это женщина ответила, что перед публикацией спросила у сына разрешения.
Он в курсе, что я выложила, и он не против. У него есть блокнотик с личными записями, туда я не заглядываю— Лиза в небесах с раухтопазами (@liza_inthesky) January 13, 2021
По словам матери, у мальчика так же есть личный дневник, в который никто не заглядывает.
Большинство комментаторов вспомнили свои смешные случаи из школы.
Вдруг вспомнила: однажды нам сказали взять черновики, первый раз такое было. Я о черновиках знала только из советских мультов: там всё грязно и поля изрисованы. Я старательно изрисовала черновик чертями, не то что бы хотелось, но раз черновик, то надо. А потом сказали это сдать.— Булочка с укоризной (@ebulo4ka) January 13, 2021
Никогда не забуду свою учительницу в началке...хотя я уже универ заканчиваю— Priest Мин Шуга⁷ (@btsandsport2) January 13, 2021
Эта женщина мало того, что нас долбила, ещё и озвучивала все записи в дневниках, если мы что-то глупое там случайно или специально писали. Позорно было.
Я смеюсь с твита, но меня флешбекнуло просто
Рассказывайте свои смешные истории из школы в комментариях!
Источник:
- 17 случаев, когда планы детей обернулись полным провалом
- Новый Айфон и машину дров: чего хотят от Деда Мороза современные дети
- 2-летняя Коко - самая маленькая скейтерша и сноубордистка
- В Санкт-Петербурге карета с лошадьми попала в аварию на дороге
- Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу
Понравилось13
Судя по нику, ты ссышься в штаны при виде русских? А сюда приходишь, чтоб побороть свою фобию?
А сейчас из палочек буковки писать может , вот и ладушки .