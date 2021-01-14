Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей

Вдруг вспомнила: однажды нам сказали взять черновики, первый раз такое было. Я о черновиках знала только из советских мультов: там всё грязно и поля изрисованы. Я старательно изрисовала черновик чертями, не то что бы хотелось, но раз черновик, то надо. А потом сказали это сдать.