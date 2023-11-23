Пользователи Twitter высмеяли тех, кто называет программу "2ГИС", используя слово "дубль"

А как вы называете? Дубль гис, ту гис или два гис?
Зумеры в Twitter случайно узнали, что программа "2ГИС" называется Дубль гис. Однако, их это не устроило. Они принялись высмеивать тех, кто называет программу, используя слово "Дубль".
Молодёжь, которая не застала времена "Дубль гиса", теперь подставляет слово "дубль" везде, где есть цифра 2
Ставим точку в споре. На самом деле программа действительно называется "Дубль Гис". Когда-то давно это было её официальным названием, но потом было принято решение сократить до "2ГИС", чтобы создать приложение на смартфоны.
Когда-то даже продавались диски с этими картами. Раньше они были только для Сибири.
А вот и та самая точка в этом споре.
Источник:
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Если кто не первый,
тот у всегда второй.