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Пользователи Twitter высмеяли тех, кто называет программу "2ГИС", используя слово "дубль"

Пользователи Twitter высмеяли тех, кто называет программу "2ГИС", используя слово "дубль"

Автор:
23 ноября 2023 09:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2ГИС   twitter   Юмор   дубль   интересное   соцсети   спор   фото   
1316
16

А как вы называете? Дубль гис, ту гис или два гис?

Зумеры в Twitter случайно узнали, что программа "2ГИС" называется Дубль гис. Однако, их это не устроило. Они принялись высмеивать тех, кто называет программу, используя слово "Дубль".

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Ставим точку в споре. На самом деле программа действительно называется "Дубль Гис". Когда-то давно это было её официальным названием, но потом было принято решение сократить до "2ГИС", чтобы создать приложение на смартфоны.

Когда-то даже продавались диски с этими картами. Раньше они были только для Сибири.

А вот и та самая точка в этом споре.

Источник:

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Метки: 2ГИС   twitter   Юмор   дубль   интересное   соцсети   спор   фото   
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5  комментариев
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51
uma-dohu Час назад
Деткам лишь бы повысмеивать. Изначально эта компания так и называлась "ДубльГИС"
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3k
lekha-fil 2 минуты назад
Х*йня какая-то.
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6k
Наталья Полчаса назад
не задумываясь всегда называла эту программу тугис)))))))))))
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332
ruslan d 53 минуты назад
Как-то даже в голову не приходило так называть их ...
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65k
doker Час назад
Всё это - second...
Если кто не первый,
тот у всегда второй.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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