16 забавных записок от детей

Дети в своём восприятии мира радикально отличаются от взрослых. Многие малыши настолько искренние и по-доброму наивные, что способны растрогать любого всего парой слов, сказанных вслух или написанных на бумаге. Конечно, особого внимания заслуживают письма и записки, созданные детской рукой.
Предлагаем вам прямо сейчас насладиться некоторыми из них. Они гарантировано заставят вас улыбнуться и погрузиться в собственные воспоминания, связанные с самой беззаботной порой в жизни. И совсем не важно, что они написаны слегка кривоватым почерком и имеют уйму забавных ошибок. Приятного просмотра!
Надеемся, что мама позаботилась о наличии запасного ключа
Когда очень хочешь картошку-фри
Задание выполнил и сразу же забыл
В следующий раз придётся ещё и сто раз писать слово — «раз».
Суп с загадкой
Я в детстве как-то из школы пришла, а на плите кастрюлька с похлебкой какой-то. Ну разогрела себе это необычное блюдо из риса, макарон, картохи, гороха и какого-то мяса с жиром. Потом очень мялась, подбирала нужные слова, чтобы не обидеть маму. Помню говорила, что жир — это не дело, да и вообще блюдо странное, но ты не переживай, я просто, может, разогрела плохо. Мама вообще сначала не поверила в то, что я это реально ела. А была то жрачка для собаки.
Всем всё понятно?
Это официальный указ? Или можно пока не беспокоиться?
Школьная любовь
А чего вам хотелось в детстве?
Блин! Мне 40, а я до сих пор этого хочу, причём именно в таком порядке!
Все жалобы направлять производителю
Всё по-взрослому
Простишь маленькую обжорку? А?
Некоторые дети буквально сделаны из любви
Так появилась френдзона
Правильно, нужно предварительно посоветоваться с мамой
Лара Крофт — начало
Пример, как растрогать любого родителя
Бонус: Ребёнок составлял расписание на неделю
Источник:
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