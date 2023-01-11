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16 забавных записок от детей

16 забавных записок от детей

Автор:
11 января 2023 09:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   записка   милота   почерк   фото   
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Дети в своём восприятии мира радикально отличаются от взрослых. Многие малыши настолько искренние и по-доброму наивные, что способны растрогать любого всего парой слов, сказанных вслух или написанных на бумаге. Конечно, особого внимания заслуживают письма и записки, созданные детской рукой.

Предлагаем вам прямо сейчас насладиться некоторыми из них. Они гарантировано заставят вас улыбнуться и погрузиться в собственные воспоминания, связанные с самой беззаботной порой в жизни. И совсем не важно, что они написаны слегка кривоватым почерком и имеют уйму забавных ошибок. Приятного просмотра!


Надеемся, что мама позаботилась о наличии запасного ключа

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Когда очень хочешь картошку-фри


Задание выполнил и сразу же забыл


В следующий раз придётся ещё и сто раз писать слово — «раз».


Суп с загадкой


Я в детстве как-то из школы пришла, а на плите кастрюлька с похлебкой какой-то. Ну разогрела себе это необычное блюдо из риса, макарон, картохи,  гороха и какого-то мяса с жиром. Потом очень мялась, подбирала нужные слова, чтобы не обидеть маму. Помню говорила, что жир — это не дело, да и вообще блюдо странное, но ты не переживай, я просто, может, разогрела плохо. Мама вообще сначала не поверила в то, что я это реально ела. А была то жрачка для собаки.


Всем всё понятно?


Это официальный указ? Или можно пока не беспокоиться?

Школьная любовь


А чего вам хотелось в детстве?


Блин! Мне 40, а я до сих пор этого хочу, причём именно в таком порядке! 

Все жалобы направлять производителю


Всё по-взрослому


Простишь маленькую обжорку? А?


Некоторые дети буквально сделаны из любви


Так появилась френдзона


Правильно, нужно предварительно посоветоваться с мамой


Лара Крофт — начало


Пример, как растрогать любого родителя

Бонус: Ребёнок составлял расписание на неделю

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Метки: Юмор   дети   записка   милота   почерк   фото   
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