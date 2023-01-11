16 забавных записок от детей

Я в детстве как-то из школы пришла, а на плите кастрюлька с похлебкой какой-то. Ну разогрела себе это необычное блюдо из риса, макарон, картохи, гороха и какого-то мяса с жиром. Потом очень мялась, подбирала нужные слова, чтобы не обидеть маму. Помню говорила, что жир — это не дело, да и вообще блюдо странное, но ты не переживай, я просто, может, разогрела плохо. Мама вообще сначала не поверила в то, что я это реально ела. А была то жрачка для собаки.